Казахстанской авиакомпании запретили полеты в Новосибирск — пассажирам вернут деньги за билеты
Решение было принято авиационными властями РФ
Авиакомпания QAZAQ AIR сообщила об отмене рейса Астана — Новосибирск, запланированного на 30 октября. Сообщение опубликовано на официальном сайте компании.
Также представители перевозчика заявили, что полеты по направлениям Астана — Новосибирск и Усть-Каменогорск — Новосибирск временно приостанавливаются.
— В связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям, — отметили в компании.
Пассажирам обещали вернуть полную стоимость билетов. Представители перевозчика извинились перед клиентами и напомнили, что авиакомпания «соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам».
На сайте аэропорта Толмачево отмечено, что 30 октября в 22:15 запланирован прилет борта авиакомпании QAZAQ AIR из города Нур-Султана (Астана). На текущий момент статус рейса отмечен «По расписанию».
Согласно расписанию QAZAQ AIR выполняет два рейса в Новосибирск из городов Нур-Султан, Усть-Каменогорск и обратно. Срок действия маршрутов — до 23 марта 2023 года.
В марте 2022 года авиакомпания QAZAQ AIR отменяла авиасообщение с Новосибирском. Компания получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве.