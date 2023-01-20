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Следователи начали проверку из-за ДТП с маршруткой в Новосибирске

В аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей

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По результатам проверки будет принято процессуальное решение

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В Новосибирске Следственный комитет проводит доследственную проверку после столкновения легкового автомобиля с маршруткой. В результате аварии 20 января пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

— По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, в ходе проверки специалистам предстоит проверить действия водителя общественного транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Столкновение автомобиля BMW и маршрутки произошло на улице Выборной в Октябрьском районе. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку № 45, в которой находились четыре пассажира.

В середине января в Новосибирске маршрутка сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенка с травмами доставили в лечебное учреждение.

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