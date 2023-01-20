Водитель BMW выехала на встречку на Выборной и врезалась в маршрутку — пострадали три ребенка

Сегодня, 20 января, в Новосибирске столкнулись маршрутка и автомобиль BMW. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей.
Авария произошла на улице Выборной в Октябрьском районе около 12:00. За рулем BMW была 42-летняя женщина. Она по неизвестной причине выехала на встречную полосу и столкнулась с маршруткой
— В результате ДТП пострадали 6 человек: водитель и пассажир иномарки, а также ехавшие в автобусе женщина 1966 года рождения и трое детей — мальчики 2008 и 2013 года рождения и девочка 2008 года рождения, которые с травмами доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Сейчас на месте аварии продолжают работать полицейские.
Ранее НГС писал о том, как под Новосибирском фура влетела в автобус с людьми. Последствия ДТП попали на видео.