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Водитель BMW выехала на встречку на Выборной и врезалась в маршрутку — пострадали три ребенка

Авария произошла недалеко от ТЭЦ-5

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Инцидент произошел в Октябрьском районе

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Сегодня, 20 января, в Новосибирске столкнулись маршрутка и автомобиль BMW. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

Авария произошла на улице Выборной в Октябрьском районе около 12:00. За рулем BMW была 42-летняя женщина. Она по неизвестной причине выехала на встречную полосу и столкнулась с маршруткой № 45, в которой находились четыре пассажира.

Причины аварии еще предстоит выяснить

Причины аварии еще предстоит выяснить

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— В результате ДТП пострадали 6 человек: водитель и пассажир иномарки, а также ехавшие в автобусе женщина 1966 года рождения и трое детей — мальчики 2008 и 2013 года рождения и девочка 2008 года рождения, которые с травмами доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас на месте аварии продолжают работать полицейские.

Ранее НГС писал о том, как под Новосибирском фура влетела в автобус с людьми. Последствия ДТП попали на видео.

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