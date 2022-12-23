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Автомобиль сбил 62-летнюю женщину в Новосибирске — водителя разыскивает полиция

Автолюбитель доставил пострадавшую в больницу и уехал

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Инцидент произошел на территории Первомайского района Новосибирска

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В Новосибирске полиция разыскивает водителя минивэна Honda Odyssey, который сбил 62-летнюю женщину на пешеходном переходе. По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, после происшествия сибиряк доставил пострадавшую в больницу и уехал. Теперь его разыскивает полиция.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел утром 22 декабря в Первомайском районе Новосибирска. По предварительным данным, водитель автомобиля двигался по улице Аксенова в сторону улицы Героев Революции.

— В пути следования у дома № 206 по улице Первомайской совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — указано в сообщении.

Водитель доставил женщину в медицинское учреждение

Водитель доставил женщину в медицинское учреждение

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В результате происшествия пострадала 62-летняя женщина. Сибирячку с травмами доставил в медицинское учреждение водитель автомобиля. Затем мужчина уехал.

— Всем, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП и личности разыскиваемого водителя, просьба сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по Новосибирску: (383) 232-23-51, (383) 232-23-21, — сообщили в ведомстве.

23 декабря стало известно о том, что суд освободил от уголовной ответственности бывшего депутата от «Единой России» Сергея Мамонтова за наезд на 6-летнего мальчика. Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.

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