Автомобиль сбил 62-летнюю женщину в Новосибирске — водителя разыскивает полиция

В Новосибирске полиция разыскивает водителя минивэна Honda Odyssey, который сбил
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел утром 22 декабря в Первомайском районе Новосибирска. По предварительным данным, водитель автомобиля двигался по улице Аксенова в сторону улицы Героев Революции.
— В пути следования у дома
В результате происшествия пострадала
— Всем, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП и личности разыскиваемого водителя, просьба сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД УМВД России по Новосибирску:
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