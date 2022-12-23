Автомобиль сбил 62-летнюю женщину в Новосибирске — водителя разыскивает полиция

В Новосибирске полиция разыскивает водителя минивэна Honda Odyssey, который сбил 62-летнюю женщину на пешеходном переходе. По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, после происшествия сибиряк доставил пострадавшую в больницу и уехал. Теперь его разыскивает полиция.

