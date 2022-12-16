Андрей Травников заявил, что новосибирцам не стоит ждать новых станций метро в ближайшее время

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 16 декабря, на пресс-конференции об итогах года заявил, что в ближайшее время ждать положительного решения экспертизы о продлении метро не стоит. Сейчас нет никакой документации, которая бы это подтверждала.
На пресс-конференции губернатору задали вопрос о продлении Дзержинской линии и о подготовке мэрией проектно-сметной документации для новых станций.
— У меня новостей нет. Можете обратиться к тому, кто называл эти сроки и факты. Я со своей стороны могу сказать, что завершим большой комплекс работ по ЛДС и станции метро «Спортивная» и будем принимать кардинальное решение по строительству станции. Мое мнение, что документации на данный момент нет и никакой положительной экспертизы ждать не следует, — анонсировал губернатор.
Станцию метро «Спортивная» не откроют вовремя из-за подготовки проектно-сметной документации, как утверждает Андрей Травников.