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«За поездку 570 рублей и выше»: в Новосибирске из-за морозов взлетели цены на такси

Заказов стало больше

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Такси приезжает достаточно быстро, но цена при этом очень высокая

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В Новосибирске из-за морозов серьезно выросли цены на такси. Об этом сообщают как пассажиры, так и водители. Средняя цена поездки увеличилась до 400 и даже до 500 рублей.

— Может, и удастся сегодня подзаработать. Много дней холодно было, водителей мало, заказов больше еще стало. Кто-то не завелся, кто-то сломался. Утром много островков — синих зон, где сервис сам доплачивает. Например, с Родников, с таких дальних точек ставит цену от 550–570 рублей и даже выше, но для пассажира это будет дешевле, рублей 400, — объяснил корреспонденту НГС водитель такси Павел.

Читатели НГС отмечают, что и для пассажиров сегодня цены достигали показателей выше 500 рублей.

Утром в Новосибирске термометры показывали -29... -30 градусов. Днем ожидается около -24 градусов, что, по данным сервиса «Яндекс.Погода», будет ощущаться на -28 градусов.

В «Яндекс.Такси» всегда указывали, что на итоговую цену влияет спрос. Из-за морозов люди чаще стараются воспользоваться такси, что увеличивает цену. Редакция НГС обратилась с запросом в сервис с просьбой уточнить, как пассажиры могут ездить дешевле.

В начале ноября мы публиковали рассказы водителей такси, что их больше всего раздражает в пассажирах, и получили большой отклик. Затем мы дали высказаться новосибирцам, которых таксисты возят, и замечаний у них ненамного меньше.

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