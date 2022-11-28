«За поездку 570 рублей и выше»: в Новосибирске из-за морозов взлетели цены на такси

В Новосибирске из-за морозов серьезно выросли цены на такси. Об этом сообщают как пассажиры, так и водители. Средняя цена поездки увеличилась до 400 и даже до 500 рублей.



— Может, и удастся сегодня подзаработать. Много дней холодно было, водителей мало, заказов больше еще стало. Кто-то не завелся, кто-то сломался. Утром много островков — синих зон, где сервис сам доплачивает. Например, с Родников, с таких дальних точек ставит цену от 550–570 рублей и даже выше, но для пассажира это будет дешевле, рублей 400, — объяснил корреспонденту НГС водитель такси Павел.