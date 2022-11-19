Девушка не может вернуть 3,4 млн за бракованный Mitsubishi. Как автосалоны заманивают лохов

Автомобиля нет, кредит есть!

Анастасия Донденфер в ноябре 2020 года решила приобрести новый Hyundai Tucson, приемлемый ценник оказался у автосалона «Локо-Авто» (в документах фигурирует как ООО «Тайга»). Домой из автосалона она вернулась не на той машине, за которой приехала, утомленной и со странным щемящим чувством. Как будто кто-то в тот день совершил большую ошибку.



— От Hyundai Tucson меня отговорили: менеджеры настоятельно советовали взять Outlander, описывая его прелести и дополнительные возможности, которые мне открывает этот выбор. Процесс оформления автокредита занял более 12 часов, с полудня до половины первого ночи. Периодически меня просили переподписать какие-то документы: якобы качество подписи не устроило, к этому времени я уже не особо понимала, что происходит. Как под гипнозом всё это было, — вспоминает Донденфер.

