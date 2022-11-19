Девушка не может вернуть 3,4 млн за бракованный Mitsubishi. Как автосалоны заманивают лохов

Жительница Новосибирска купила новый Mitsubishi Outlander в салоне «Локо-Авто» на Никитина. Неисправности автомобиля выявилась в первые дни с момента покупки, но расторгнуть договор и вернуть деньги продавец отказался. Почти два года Outlander находится на ответственном хранении у дилера, женщина вынуждена ходить пешком и платить автокредит. Решение суда, по которому она должна получить свои деньги, не исполняется. И это не первая подобная жалоба на «Локо-Авто»: автосалон входит в федеральную сеть, которая обманывает покупателей по одной схеме. Концы этой цепочки с оборотом в десятки миллиардов рублей ведут в Москву.
Автомобиля нет, кредит есть!
Анастасия Донденфер в ноябре 2020 года решила приобрести новый Hyundai Tucson, приемлемый ценник оказался у автосалона «Локо-Авто» (в документах фигурирует как ООО «Тайга»). Домой из автосалона она вернулась не на той машине, за которой приехала, утомленной и со странным щемящим чувством. Как будто кто-то в тот день совершил большую ошибку.
— От Hyundai Tucson меня отговорили: менеджеры настоятельно советовали взять Outlander, описывая его прелести и дополнительные возможности, которые мне открывает этот выбор. Процесс оформления автокредита занял более 12 часов, с полудня до половины первого ночи. Периодически меня просили переподписать какие-то документы: якобы качество подписи не устроило, к этому времени я уже не особо понимала, что происходит. Как под гипнозом всё это было, — вспоминает Донденфер.
Mitsubishi Outlander 2020 года в кредит потянул на 2 миллиона 280 тысяч, вдобавок Анастасия приобрела пару сертификатов «Автопомощник» и «Защита прав трудящихся», они обошлись еще в 200 тысяч (ранее мы рассказывали об этих сертификатах сомнительной пользы — от них покупатели впоследствии массово отказываются и вынуждены возвращать деньги через суд. Исполнитель услуги — не «Тайга», а ООО «Авто Решения»).
Уже в первые дни эксплуатации нового автомобиля выявились существенные недостатки: шумы и гул из вентиляции и приборной панели, вибрация руля при езде, проблемы с АКБ и с правым задним колесом, в салоне почему-то пахло бензином, утверждает Анастасия.
— Я рассчитывала как минимум год-полтора наслаждаться прелестями своей покупки, получать удовольствие от процесса. Но автомобиль сразу стал меня раздражать, так быть не должно. Я проездила не более
ООО «Тайга» отказалось расторгнуть договор добровольно, забрав автомобиль на ответственное хранение, пока проводится его экспертиза качества. С результатами экспертизы, выявившей недостатки производственного характера и возникшие при хранении, «Тайга» не согласилась.
Анастасия подала два иска в суд: она требовала вернуть деньги за ненужные сертификаты от «Авто Решений» и вернуть ей стоимость кредита, который получила от банка «Тайга».
14 мая 2021 года Донденфер взыскала с «Авто Решений» более 600 тысяч рублей. Судебная экспертиза подтвердила скрытый производственный дефект в ступичном узле заднего колеса. 16 марта 2022 года Заельцовский суд Новосибирска обязал «Тайгу» заплатить Анастасии 3 миллиона 439 тысяч рублей (с учетом штрафа за отказ удовлетворить законное требование потребителя). В июле областной суд Новосибирска оставил это решение в силе, но Анастасия утверждает, что с тех пор не получила ни копейки от «Тайги» и «Авто Решений».
— Итог: я два года плачу автокредит, хожу пешком. Пыталась забрать Outlander с Никитина, даже с полицией, но мне его сотрудники автосалона не отдали. А в последний раз, когда я приезжала на Никитина, его там не увидела, куда он делся, я не знаю — говорит Анастасия. — Ни «Тайга», ни «Авто Решения» не заплатили мне по суду ни копейки. А сейчас там на Никитина работают те же люди, но под другим юридическим лицом, дальше людей обманывают. Говорят, не там никакой «Тайги».
Просто лохотрон!
Юрист Даниил Рубанович ведет четыре подобных дела: потребители судятся с «Тайгой» и «Авто Решениями» из-за неисправного автомобиля (автосалон «Локо-Авто» торгует и подержанными машинами). Истории этих людей довольно типичны.
— Они подписывают ряд документов, значение которых им становится понятно только впоследствии: опционные договора на право покупки автомобиля, дополнительные соглашения, по сути бесполезные сертификаты, непонятно на что. Да сам рядовой договор купли-продажи с «Тайгой» имеет свои особенности: среди прочего там указываются всякие дополнительные пункты о том, что потребитель проверил всё и не имеет претензий к качеству автомобиля и берет на себя ответственность за все недостатки. Хотя эти условия противоречат законодательству и придают сделке кабальный характер, — говорит Рубанович.
В качестве примера юрист приводит покупку у «Тайги» Volkswagen Passat 2011 года мужчиной с редким именем Обид Хожиназаров. Изначально покупателя заинтересовало объявление о продаже Chevrolet Cruise за 360 тысяч рублей. На месте выяснилось, что такого автомобиля нет, в итоге Обид подписался на Passat за 800 тысяч и ряд дополнительных опций от «Авто Решений». Мужчина тоже доказал в суде наличие существенных недостатков у автомобиля и получил право на солидную компенсацию, включая неустойку. 19 августа 2022 года Октябрьский районный суд обязал ООО «Тайга» заплатить ему более 1,7 миллиона рублей.
— «Тайга» не является официальным дистрибьютором проданных новых автомобилей и не несет гарантийных обязательств по ним, ну, и по подержанным, соответственно. Автомобили не стоят у фирмы на балансе, нет и собственности. Сейчас «Тайга» фактически не ведет свою деятельность, должна людям миллионы рублей, а на месте ее былых офисов такой же бизнес ведут новые фирмы: осуществляется их ротация для ухода от ответственности, я так понимаю. Решения суда не исполняются, и вероятность их реального исполнения мне видится крайне проблематичной, — добавил Рубанович.
По словам юриста, схема «Тайги» работает не первый год, и за ней стоят «серьезные люди».
— Это просто лохотрон! — коротко прокомментировал ситуацию NGS.RU Обид Хожиназаров. Апелляция «Тайги» на решение суда о выплате мужчине 1,7 миллиона рублей за некачественный Passat еще не рассмотрена Областным судом Новосибирска.
«Серьезные люди»
Дозвониться до салона «Локо-Авто», то есть ООО «Тайга» на момент публикации NGS.RU не удалось. Евгений Хромов, ранее говоривший от лица «Тайги», не ответил на сообщения журналиста в мессенджерах. Приехавшему в автосалон на Никитина журналисту сообщили, что никакой «Тайги» там теперь нет.
В октябре 2021 года NGS.RU рассказывал о том, как «Тайга» продает сибирякам машины в кредит в 1,5 раза дороже реальной стоимости. В ходе подготовки материала мы попытались приобрести автомобиль: журналиста попытались обмануть, сказав, что компания — официальный дилер Renault. Правда, в Renault это опровергли.
ООО «Тайга» создано 18 декабря 2020 года, директор — Роман Рыбин. На конец 2021 года выручка компании составила 1,9 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 6,5 миллиона. В Новосибирске «Тайга» продавала новые и подержанные автомобили в салонах «Локо-Авто» на ул. Никитина и Советской и «Азимут-Авто» на Станционной.
— С лета 2022 года, когда уже накопилась критическая масса обманутых клиентов и вступивших в силу решений суда в пользу потребителей, в тех же помещениях, где раньше продавались автомобили фирмой «Локо-Авто», а после — ООО «Тайга», теперь работают новые юридические лица. Считаю, что таким нехитрым способом бенефициары этого бизнеса пытаются уйти от ответственности, — заявила NGS.RU ведущий юрист компании «Финправ» Олеся Трошина.
У Трошиной в работе несколько гражданских дел: потребители пытаются вернуть деньги за сертификаты «Авто Решений». Судебная практика складывается в пользу покупателей, но ответчики решения не исполняют.
— Отмечу, что завязанные в этой системе автосалоны и их юристы на месте не стоят, развиваются. С учетом проигранных дел они меняют типовые договоры, в них появляются пункты, из-за которых договор купли-продажи машины практически невозможно впоследствии расторгнуть, — говорит Трошина. — Отмечу, что люди сами виноваты: не смотрят, что подписывают. Из-за этого и возникают сложности в защите прав впоследствии.
В 2021 году наши коллеги из E1.RU пришли к выводу, что «Локо-Авто» и ООО «Тайга» входят в федеральную сеть мошеннических автосалонов. Это целая империя по обману жителей всей страны. У них одинаковые сайты, юридические лица и с точностью до запятой совпадающие способы вытрясти из клиента деньги и загнать его в кредиты. В Новосибирске такие автосалоны под разными названиями работают на Бердском Шоссе, 63/1 («Автономия»), на улицах Никитина, 175 («Локо-Авто»), Дунаевского, 25к1 («Топ-Авто»), Красных Зорь, 1/1 («Автогород 54», «Суприм Авто»), Кирова, 274 («Галакси Моторс»).
Покупателей заманивают в автосалон выгодными ценами и большим ассортиментом, обещая, что каждый найдет именно ту машину, которую ищет, и в любой комплектации. Затем клиентов изматывают долгим ожиданием, большим количеством документации и психологическими уловками. Уставший покупатель не глядя подписывает всё, что ему подсовывают менеджеры. После этого оказывается, что и цена за автомобиль другая, и условия кредита совсем не такие выгодные, и сама машина может быть не той. Мы на протяжении нескольких лет регулярно рассказывали о таких историях. Жертвами этой схемы становились и пенсионеры, и молодые девушки, и вполне опытные автовладельцы.
За период с 2017 по 2020 год эти автосалоны по всей России продали автомобили примерно на 29,8 млрд рублей. Согласно выводам E1.RU, реальные владельцы бизнеса с множеством номинальных директоров автосалонов — Даниил Полещук из Подмосковья и братья Камран и Камил Исмаиловы из грузинского села Джандари, давно живущие в Москве.