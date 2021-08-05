Автосалон продал клиенту 5-летний «Рено-Дастер» за 2,2 миллиона — как дурят водителей и реально ли вернуть деньги

Автосалон «Сибирь Авто» продал новосибирцу старый «Рено-Дастер» за 2 млн рублей
Истории, когда менеджеры автосалонов так обрабатывают своих клиентов, что люди платят за машины в 2–3 раза больше их реальной стоимости, продолжают всплывать каждую неделю. Вот и семья пенсионеров Сергея и Елены Зуб пострадала от действий салона «Сибирь Авто» — за простенький 5-летний Renault Duster они отдали 2 миллиона 200 тысяч рублей при реальной цене такого кроссовера менее 1 миллиона рублей. Теперь пенсионеры пытаются расторгнуть хотя бы допсоглашение, по которому они купили дополнительное оборудование на 580 тысяч.
В июне 2021 года пенсионеры задумали купить автомобиль. К тому времени у них было накоплено
— Я их отправила ну просто посмотреть, даже не ожидали, что такое вообще может быть. Господи, сейчас же понимаешь, что это всё уловки были — вот, в пределах пятисот вы купите машину, мы даже можем цвет забронировать, у нас акции с утра, — рассказывает Елена Зуб.
В салоне менеджеры сообщили, что для покупки авто придется брать кредит, хотя бы на маленькую сумму. Кроме того, сказали, что такой машины уже нет в наличии, а есть дороже, за
— Томили разговорами и обоснованием, почему нужно покупать авто именно у них, так продолжалось до 17:00, когда он был уже весьма уставшим от всего этого и готов был уже просто уйти, потерял возможность объективно рассматривать ситуацию. Менеджеры активно насели со всех сторон и увели его в отдельную комнату, где подкинули под его руку документы и он их подписал, — объясняют Елена вместе с племянником Олегом.
Что в итоге — общая сумма за машину 2,2 миллиона рублей, кредит в «Экспобанке» по 20 000 рублей ежемесячно сроком на 7 лет, общая сумма кредит —
— Нам такие суммы не подъемны. Это в 71 год он выплатит! А у него, блин, пенсия всего 10 тысяч. Он впахивать должен до 71 года, чтобы за это корыто расплатиться. Если морально рассуждать — это нонсенс, — жалуется Елена Зуб.
Сейчас семья с помощью юристов направила в автосалон повторную претензию с требованием расторгнуть «грабительское» дополнительное соглашение — ответа не последовало. Мы дозвонились в салон «Сибирь Авто» по единственному телефону, менеджер, представившийся Валентином, объяснил, что клиент сам виноват, раз подписал все документы.
— Если в кредит приобрел автомобиль, то, значит, банки потребовали с него КАСКО, страхование жизни и кредита. Конечно, может так выйти автомобиль [по цене в 2,2 миллиона рублей]. Да, он дешевле стоит, но он покупку же в автокредит рассматривал, а не за наличный расчет. Это уже клиент виноват, что подписал такой договор. Вообще в течение месяца клиент должен расторгнуть договор, — объяснил менеджер.
Автосалон «Сибирь Авто» — это то же самое юридическое лицо ООО «Ультра», что и салон «Автогород54», который продал пенсионеру Михаилу Попову Hyundai Solaris за 1,9 миллиона рублей. По данным системы «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в Самаре, владелец и директор — Ксенофонтова Ольга Николаевна, подписывающая договоры купли-продажи. Компания выступает ответчиком в нескольких судах — подробнее о финансовой деятельности ООО «Ультра» и судебных исках читайте тут.
— Если в суде оспаривать все эти соглашения — там есть реальные основания, поскольку очень завышена стоимость услуг и товаров. Второе — платежеспособность покупателя, а мог ли он реально вообще брать кредит и выплачивать по 20 тысяч в месяц. Он пенсионер, у него пенсия небольшая. Под вопрос ставится целесообразность получения такого большого кредита. Как вариант — обратиться в полицию по данному факту, ну и в рамках гражданского судопроизводства оспорить договоры и соглашения, попробовать вернуть автомобиль вместе со всеми допами, — комментирует адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьева.
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