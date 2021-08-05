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Автосалон продал клиенту 5-летний «Рено-Дастер» за 2,2 миллиона — как дурят водителей и реально ли вернуть деньги

Разбираем очередную историю, как новосибирцу подсунули видеорегистраторы и антирадары по 200 тысяч рублей

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Тот самый 5-летний кроссовер за 2,2 миллиона рублей

Тот самый 5-летний кроссовер за 2,2 миллиона рублей

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Автосалон «Сибирь Авто» продал новосибирцу старый «Рено-Дастер» за 2 млн рублей

Истории, когда менеджеры автосалонов так обрабатывают своих клиентов, что люди платят за машины в 2–3 раза больше их реальной стоимости, продолжают всплывать каждую неделю. Вот и семья пенсионеров Сергея и Елены Зуб пострадала от действий салона «Сибирь Авто» — за простенький 5-летний Renault Duster они отдали 2 миллиона 200 тысяч рублей при реальной цене такого кроссовера менее 1 миллиона рублей. Теперь пенсионеры пытаются расторгнуть хотя бы допсоглашение, по которому они купили дополнительное оборудование на 580 тысяч.

В июне 2021 года пенсионеры задумали купить автомобиль. К тому времени у них было накоплено 500 000 рублей. Супруги начали искать предложения в интернете и попали на сайт автосалона «Сибирь Авто» на Бердском шоссе, 63/2 со сказочными ценами — кроссовер Renault Duster всего от 486 000 рублей. Менеджеры автосалона уговаривали поскорее приехать, причем ранним утром — в итоге 63-летний Сергей Зуб вместе с 50-летней племянницей 19 июня отправились в салон.

— Я их отправила ну просто посмотреть, даже не ожидали, что такое вообще может быть. Господи, сейчас же понимаешь, что это всё уловки были — вот, в пределах пятисот вы купите машину, мы даже можем цвет забронировать, у нас акции с утра, — рассказывает Елена Зуб.

Средняя рыночная цена 5-летнего «Дастера» на механике — 800–900 тысяч рублей

Средняя рыночная цена 5-летнего «Дастера» на механике — 800–900 тысяч рублей

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В салоне менеджеры сообщили, что для покупки авто придется брать кредит, хотя бы на маленькую сумму. Кроме того, сказали, что такой машины уже нет в наличии, а есть дороже, за 870 000 рублей, при этом она 2016 года выпуска (простая версия, мотор 2 литра, механика, полный привод, пробег 60 тыс. км). Рассчитали кредит — по 8000 рублей в месяц на 5 лет.

— Томили разговорами и обоснованием, почему нужно покупать авто именно у них, так продолжалось до 17:00, когда он был уже весьма уставшим от всего этого и готов был уже просто уйти, потерял возможность объективно рассматривать ситуацию. Менеджеры активно насели со всех сторон и увели его в отдельную комнату, где подкинули под его руку документы и он их подписал, — объясняют Елена вместе с племянником Олегом.

Что в итоге — общая сумма за машину 2,2 миллиона рублей, кредит в «Экспобанке» по 20 000 рублей ежемесячно сроком на 7 лет, общая сумма кредит — 1 800 000 рублей. По дополнительному соглашению к договору купли-продажи клиенту навязали видеорегистратор за 198 000 рублей, антирадар за 189 000 рублей, набор автомобилиста за 175 000 рублей, коврики за 20 000 рублей. Итого допов на 582 000 рублей. Плюс еще страховки и финансовые защиты на 574 044 рублей.

Дополнительное соглашение с космическими ценами на допы

Дополнительное соглашение с космическими ценами на допы

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— Нам такие суммы не подъемны. Это в 71 год он выплатит! А у него, блин, пенсия всего 10 тысяч. Он впахивать должен до 71 года, чтобы за это корыто расплатиться. Если морально рассуждать — это нонсенс, — жалуется Елена Зуб.

Сейчас семья с помощью юристов направила в автосалон повторную претензию с требованием расторгнуть «грабительское» дополнительное соглашение — ответа не последовало. Мы дозвонились в салон «Сибирь Авто» по единственному телефону, менеджер, представившийся Валентином, объяснил, что клиент сам виноват, раз подписал все документы.

— Если в кредит приобрел автомобиль, то, значит, банки потребовали с него КАСКО, страхование жизни и кредита. Конечно, может так выйти автомобиль [по цене в 2,2 миллиона рублей]. Да, он дешевле стоит, но он покупку же в автокредит рассматривал, а не за наличный расчет. Это уже клиент виноват, что подписал такой договор. Вообще в течение месяца клиент должен расторгнуть договор, — объяснил менеджер.

Автосалон «Сибирь Авто» — это то же самое юридическое лицо ООО «Ультра», что и салон «Автогород54», который продал пенсионеру Михаилу Попову Hyundai Solaris за 1,9 миллиона рублей. По данным системы «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в Самаре, владелец и директор — Ксенофонтова Ольга Николаевна, подписывающая договоры купли-продажи. Компания выступает ответчиком в нескольких судах — подробнее о финансовой деятельности ООО «Ультра» и судебных исках читайте тут.

— Если в суде оспаривать все эти соглашения — там есть реальные основания, поскольку очень завышена стоимость услуг и товаров. Второе — платежеспособность покупателя, а мог ли он реально вообще брать кредит и выплачивать по 20 тысяч в месяц. Он пенсионер, у него пенсия небольшая. Под вопрос ставится целесообразность получения такого большого кредита. Как вариант — обратиться в полицию по данному факту, ну и в рамках гражданского судопроизводства оспорить договоры и соглашения, попробовать вернуть автомобиль вместе со всеми допами, — комментирует адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьева.

Почитайте также историю, как Ирина Панюшина купила в «Сибирь Авто» Renault Sandero Stepway Drive по цене в два раза выше.

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