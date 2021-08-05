Автосалон продал клиенту 5-летний «Рено-Дастер» за 2,2 миллиона — как дурят водителей и реально ли вернуть деньги

В июне 2021 года пенсионеры задумали купить автомобиль. К тому времени у них было накоплено 500 000 рублей. Супруги начали искать предложения в интернете и попали на сайт автосалона «Сибирь Авто» на Бердском шоссе, 63/2 со сказочными ценами — кроссовер Renault Duster всего от 486 000 рублей. Менеджеры автосалона уговаривали поскорее приехать, причем ранним утром — в итоге 63-летний Сергей Зуб вместе с 50-летней племянницей 19 июня отправились в салон.

— Я их отправила ну просто посмотреть, даже не ожидали, что такое вообще может быть. Господи, сейчас же понимаешь, что это всё уловки были — вот, в пределах пятисот вы купите машину, мы даже можем цвет забронировать, у нас акции с утра, — рассказывает Елена Зуб.