Развод в автосалоне: как сибирякам продают машины в кредит в 1,5 раза дороже реальной стоимости

Новосибирцев обманули в автосалоне при покупке автомобилей в кредит
Житель Юрги Олег Гусаков стал жертвой собственной невнимательности и доверчивости в новосибирском автосалоне «Локо-Авто». Он хотел поменять свою машину Lada Largus на новенький Renault с помощью трейд-ин в кредит с ежемесячным платежом до
Хотел обновить машину — стал пешеходом
— Мы с супругой попали в очень сложную жизненную ситуацию из-за нашей доверчивости, и пути решения пока не видно. Наша вина в том, что мы несерьезно обдумали свой шаг, поверили недобросовестным людям и попали в их капкан. В конце августа мы увидели объявление о продаже нового автомобиля на сайте «Локо-Авто», позвонили по телефону и договорились о визите в автосалон. Устно нам обещали выгодный автокредит через трейд-ин под 7%, комплект зимней резины и КАСКО в подарок. Нас с супругой обрабатывали более десяти часов — я подписал документы, практически не читая, уехал я в 12 ночи на новом автомобиле, правда, без зимней резины, — рассказывает Олег Гусаков, приехавший в салон «Локо-Авто» из Юрги для того, чтобы купить себе новую машину.
Лишь по возвращении домой сибиряк внимательно прочитал и осознал условия подписанных им документов. Свой Largus он продал автосалону за
Расторгнуть договор с «Локо-Авто» у мужчины не вышло. Он не пользуется новым автомобилем, а пытается его продать. Оставшийся без своего Lada Largus сибиряк за счет реализации нового Renault Duster New будет частично гасить не подъемный для него кредит с ежемесячным платежом в
На сайте «Локо-Авто» Renault Duster New предлагается по цене от
Отметим, что приобрести автомобиль за наличку в салоне «Локо-Авто» не получится: вам скажут, что нужного автомобиля в наличии нет. Целью дельцов является оформление кредита, причем максимального дорогого, от 14% и выше (обещанными 2–7% тут и не пахнет), с дополнительными услугами непонятного содержания и страховкой.
По телефону горячей линии Renault НГС сообщили, что ООО «Тайга» не является их официальным дилером, и уточнили реальную (рекомендуемую) стоимость купленного Гусаковым Renault Duster New: на август 2021 она составляла
Мутные партнеры и дополнительные услуги
Другой клиент «Локо-Авто» Михаил Клепиков рассказал НГС, что ему по телефону обещали новую Kia Soul с ежемесячным платежом в
— Уже в салоне мне сказали, что кредит будет оформлен на пять лет и выплачивать по нему придется ежемесячно по
Только после оформления всех документов Михаил заметил среди них банковские страховки и два сертификата на дополнительные услуги «Защита прав трудящихся» и «Автопомощник» от компаний «Авто-Решения» и «Автоэкспресс» общей стоимостью
С дополнительными услугами оказалось сложнее: в добровольном порядке партнеры «Локо-Авто» отказались расторгать договоры и возвращать деньги. Потребитель выиграл у них суд, однако выплат по судебным решениям пока не последовало.
По словам администратора группы пострадавших от «Локо-Авто» в WhatsApp Екатерины Диденко, в сообществе состоит более дюжины человек, на днях к нему присоединились еще двое. Несколько участников выиграли суды по расторжению дополнительных услуг, однако выплаты по решениям судов не осуществляются.
— Общая стоимость сделки вышла в
Накануне наши коллеги из E1.RU пришли к выводу, что «Локо-Авто» входит в федеральную сеть мошеннических автосалонов. Это целая империя по обману жителей всей страны. У них одинаковые сайты, юридические лица и с точностью до запятой совпадающие способы вытрясти из клиента деньги и загнать его в кредиты.
Можно ли разорвать договор и вернуть деньги
НГС побеседовал с ведущим юристом компании «Финправ» Олесей Трошиной, представлявшей интересы нескольких покупателей салона «Локо-Авто», для краткого ликбеза по регламенту действий, когда договор купли-продажи уже оформлен.
— Расторгнуть заключенный договор, если автомобиль новый, практически нереально. В документе в договоре «Локо-Авто» есть пункт, согласно которому клиент в добром уме и здравой памяти соглашается на сделку. После предоставления этих документов в суд (включая акт приема-передачи автомобиля) выиграть процесс вряд ли удастся. В досудебном порядке — тоже: автосалон не пойдет на это. С б/у автомобилем шанс расторжения есть, но если машина в ненадлежащем техническом состоянии. Есть клиенты, которые не смогли доехать до дома на только что приобретенном ТС. Нужно написать претензию с требованием о расторжении договора/компенсации трат на ремонт или восстановление автомобиля в связи с его неисправностью, — говорит Трошина.
В случае, если требование о возврате денег или компенсации ремонта неисправного б/у автомобиля не удовлетворят добровольно, есть шансы взыскать нужную сумму плюс штраф в судебном порядке. Однако тогда нужно быть готовым понести временные расходы на экспертизу состояния ТС (от
— Вернуть деньги за навязанные дополнительные услуги можно в случае своевременного обращения с таким требованием, но есть нюансы. Действовать нужно оперативно в течение нескольких дней после заключения договоров (по страховке на это есть две недели). Главное, не повторить ошибку некоторых клиентов «Локо-Авто», которые адресуют претензии в сам автосалон (ООО «Тайга»), хотя получателем денег за дополнительные услуги и их исполнителями являются третьи лица (например, за «Дорожную карту» отвечает ООО «Авто-Решения»), — продолжает Трошина.
В случае отказа в расторжении договора дополнительных услуг нужно обращаться в суд: есть положительные примеры в практике. С тех же «Авто-Решений» новосибирец взыскал
— Однако нет никаких гарантий, что все эти «Авто-Решения», «Автогаранты», «Ларгус» и прочие не ликвидируются в любой момент для неисполнения судебных решений, — подытожила Олеся Трошина.
Ранее в поле зрения НГС попал автосалон «Сибирь Авто», сотрудники которого действуют по схожей с «Локо-Авто» схеме. Подробности — в материале «Развод на авто: кто стоит за автосалонами, откуда люди выходят с безумными кредитами на переоцененные машины».