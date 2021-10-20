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Развод в автосалоне: как сибирякам продают машины в кредит в 1,5 раза дороже реальной стоимости

Реклама в «Локо-Авто» выглядят чертовски привлекательно. Но покупка оборачивается кредитной кабалой

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Сибиряк решил поменять старый автомобиль на новый с доплатой. Вскоре он понял, что ему придется ходить пешком

Сибиряк решил поменять старый автомобиль на новый с доплатой. Вскоре он понял, что ему придется ходить пешком

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Новосибирцев обманули в автосалоне при покупке автомобилей в кредит

Житель Юрги Олег Гусаков стал жертвой собственной невнимательности и доверчивости в новосибирском автосалоне «Локо-Авто». Он хотел поменять свою машину Lada Largus на новенький Renault с помощью трейд-ин в кредит с ежемесячным платежом до 15 тысяч. По факту ему продали автомобиль в 1,5 раза дороже, чем у производителя, в неподъемный кредит. На самом деле Гусаков стал одним из многих пострадавших от автосалонов с мошенническим уклоном, действующих по всей стране. Рассказываем, как устроена схема обмана потребителей и что можно предпринять, если кабальные договоры уже подписаны.

Хотел обновить машину — стал пешеходом

— Мы с супругой попали в очень сложную жизненную ситуацию из-за нашей доверчивости, и пути решения пока не видно. Наша вина в том, что мы несерьезно обдумали свой шаг, поверили недобросовестным людям и попали в их капкан. В конце августа мы увидели объявление о продаже нового автомобиля на сайте «Локо-Авто», позвонили по телефону и договорились о визите в автосалон. Устно нам обещали выгодный автокредит через трейд-ин под 7%, комплект зимней резины и КАСКО в подарок. Нас с супругой обрабатывали более десяти часов — я подписал документы, практически не читая, уехал я в 12 ночи на новом автомобиле, правда, без зимней резины, — рассказывает Олег Гусаков, приехавший в салон «Локо-Авто» из Юрги для того, чтобы купить себе новую машину.

Лишь по возвращении домой сибиряк внимательно прочитал и осознал условия подписанных им документов. Свой Largus он продал автосалону за 400 тысяч рублей, которые пошли в качестве первого взноса за Renault Duster New (покупка обошлась в 1,9 миллиона рублей в кредит под 14%). Ни обещанной зимней резины, ни бесплатного КАСКО он не увидел. Зато Гусаков стал обладателем довольно странной страховки (в кредит) с неадекватной премией страховщику.

Доля вознаграждения партнера «Локо-Авто» составляет 86,7% от общей уплаченной суммы в <nobr class="_">102 тысячи</nobr> рублей. В страховую премию уходит лишь <nobr class="_">16 тысяч</nobr>

Доля вознаграждения партнера «Локо-Авто» составляет 86,7% от общей уплаченной суммы в 102 тысячи рублей. В страховую премию уходит лишь 16 тысяч

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Расторгнуть договор с «Локо-Авто» у мужчины не вышло. Он не пользуется новым автомобилем, а пытается его продать. Оставшийся без своего Lada Largus сибиряк за счет реализации нового Renault Duster New будет частично гасить не подъемный для него кредит с ежемесячным платежом в 24 тысячи рублей.

Свой новый автомобиль Олег Гусаков пытается продать для погашения кредита

Свой новый автомобиль Олег Гусаков пытается продать для погашения кредита

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На сайте «Локо-Авто» Renault Duster New предлагается по цене от 536 тысяч рублей. Корреспондент НГС позвонил в автосалон, где ему пояснили, что без трейд-ин машина в минимальной комплектации обойдется в 636 тысяч рублей с зимним комплектом шин и КАСКО в подарок. Но такая цена и бонусы — только при покупке в кредит, как уточнили, ставка по нему составит 2–7% годовых. Также корреспонденту сказали, что «Локо-Авто» — официальный дилер Renault. Редакция располагает аудиозаписью этого разговора.

По телефону оператор обещает продажу автомобиля в кредит под 2–9%. При визите в автосалон выясняется, что ставка будет далеко не такой привлекательной

По телефону оператор обещает продажу автомобиля в кредит под 2–9%. При визите в автосалон выясняется, что ставка будет далеко не такой привлекательной

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Отметим, что приобрести автомобиль за наличку в салоне «Локо-Авто» не получится: вам скажут, что нужного автомобиля в наличии нет. Целью дельцов является оформление кредита, причем максимального дорогого, от 14% и выше (обещанными 2–7% тут и не пахнет), с дополнительными услугами непонятного содержания и страховкой.

По телефону горячей линии Renault НГС сообщили, что ООО «Тайга» не является их официальным дилером, и уточнили реальную (рекомендуемую) стоимость купленного Гусаковым Renault Duster New: на август 2021 она составляла 1 миллион 279 тысяч рублей, то есть наценка новосибирского автосалона составила примерно 50%.

Мутные партнеры и дополнительные услуги

Другой клиент «Локо-Авто» Михаил Клепиков рассказал НГС, что ему по телефону обещали новую Kia Soul с ежемесячным платежом в 15 тысяч.

— Уже в салоне мне сказали, что кредит будет оформлен на пять лет и выплачивать по нему придется ежемесячно по 18 тысяч рублей. Для меня это было достаточно напряженно, но я согласился. А когда приехал домой и с лупой прочитал всё, что написано мелким шрифтом, обалдел: кредит на меня выписали на семь лет, и ежемесячный платеж — почти 25 тысяч! — возмущается Михаил Клепиков.

Только после оформления всех документов Михаил заметил среди них банковские страховки и два сертификата на дополнительные услуги «Защита прав трудящихся» и «Автопомощник» от компаний «Авто-Решения» и «Автоэкспресс» общей стоимостью 200 тысяч рублей. От страховок Клепикову удалось отказаться, своевременно написав заявление в банк.

Деньги за расторгнутые по суду сертификаты на ненужные дополнительные услуги Михаил Клепиков так и не увидел

Деньги за расторгнутые по суду сертификаты на ненужные дополнительные услуги Михаил Клепиков так и не увидел

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С дополнительными услугами оказалось сложнее: в добровольном порядке партнеры «Локо-Авто» отказались расторгать договоры и возвращать деньги. Потребитель выиграл у них суд, однако выплат по судебным решениям пока не последовало.

Обманувшиеся в своих ожиданиях клиенты «Локо-Авто» пишут коллективные письма в Роспотребнадзор

Обманувшиеся в своих ожиданиях клиенты «Локо-Авто» пишут коллективные письма в Роспотребнадзор

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По словам администратора группы пострадавших от «Локо-Авто» в WhatsApp Екатерины Диденко, в сообществе состоит более дюжины человек, на днях к нему присоединились еще двое. Несколько участников выиграли суды по расторжению дополнительных услуг, однако выплаты по решениям судов не осуществляются.

Екатерине Диденко повезло: она одна из первых обратилась со своей проблемой к журналистам, которые сняли телесюжет о ее сделке с «Локо-Авто».<b class="_"> </b>Вскоре в автосалоне решили пойти на попятную и расторгли договор купли-продажи нового кроссовера Chery Tiggo

Екатерине Диденко повезло: она одна из первых обратилась со своей проблемой к журналистам, которые сняли телесюжет о ее сделке с «Локо-Авто». Вскоре в автосалоне решили пойти на попятную и расторгли договор купли-продажи нового кроссовера Chery Tiggo

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— Общая стоимость сделки вышла в 1 миллион 640 тысяч: автомобиль плюс сертификат «Автопомощник». «Локо-Авто» перевел в банк, где я брала кредит, 1 миллион 530 тысяч. Мне не удалось вернуть 48 тысяч рублей, также я в качестве платежей по кредиту заплатила банку 75 тысяч. Так что мне эта история обошлась в 123 тысячи. По сравнению с остальными я еще легко отделалась, — рассказала НГС Екатерина Диденко.

Накануне наши коллеги из E1.RU пришли к выводу, что «Локо-Авто» входит в федеральную сеть мошеннических автосалонов. Это целая империя по обману жителей всей страны. У них одинаковые сайты, юридические лица и с точностью до запятой совпадающие способы вытрясти из клиента деньги и загнать его в кредиты.

Схема действия типичного автосалона федеральной мошеннической сети, подробности — в <a href="https://www.e1.ru/text/gorod/2021/10/15/70191026/" class="_" target="_blank">материале E1.RU</a>

Схема действия типичного автосалона федеральной мошеннической сети, подробности — в материале E1.RU

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Можно ли разорвать договор и вернуть деньги


НГС побеседовал с ведущим юристом компании «Финправ» Олесей Трошиной, представлявшей интересы нескольких покупателей салона «Локо-Авто», для краткого ликбеза по регламенту действий, когда договор купли-продажи уже оформлен.

— Расторгнуть заключенный договор, если автомобиль новый, практически нереально. В документе в договоре «Локо-Авто» есть пункт, согласно которому клиент в добром уме и здравой памяти соглашается на сделку. После предоставления этих документов в суд (включая акт приема-передачи автомобиля) выиграть процесс вряд ли удастся. В досудебном порядке — тоже: автосалон не пойдет на это. С б/у автомобилем шанс расторжения есть, но если машина в ненадлежащем техническом состоянии. Есть клиенты, которые не смогли доехать до дома на только что приобретенном ТС. Нужно написать претензию с требованием о расторжении договора/компенсации трат на ремонт или восстановление автомобиля в связи с его неисправностью, — говорит Трошина.

В случае, если требование о возврате денег или компенсации ремонта неисправного б/у автомобиля не удовлетворят добровольно, есть шансы взыскать нужную сумму плюс штраф в судебном порядке. Однако тогда нужно быть готовым понести временные расходы на экспертизу состояния ТС (от 30 тысяч рублей), без нее выиграть не получится.

— Вернуть деньги за навязанные дополнительные услуги можно в случае своевременного обращения с таким требованием, но есть нюансы. Действовать нужно оперативно в течение нескольких дней после заключения договоров (по страховке на это есть две недели). Главное, не повторить ошибку некоторых клиентов «Локо-Авто», которые адресуют претензии в сам автосалон (ООО «Тайга»), хотя получателем денег за дополнительные услуги и их исполнителями являются третьи лица (например, за «Дорожную карту» отвечает ООО «Авто-Решения»), — продолжает Трошина.

В случае отказа в расторжении договора дополнительных услуг нужно обращаться в суд: есть положительные примеры в практике. С тех же «Авто-Решений» новосибирец взыскал 175 тысяч рублей (стоимость «Дорожной карты»), 3 тысячи — в качестве компенсации морального вреда и еще почти 89 тысяч за отказ удовлетворить законное требование потребителя. Другой клиент взыскал стоимость договора юридического сопровождения с ООО «Ларгус», плюс почти 100 тысяч рублей — за отказ расторгнуть договор по требованию потребителя.

— Однако нет никаких гарантий, что все эти «Авто-Решения», «Автогаранты», «Ларгус» и прочие не ликвидируются в любой момент для неисполнения судебных решений, — подытожила Олеся Трошина.

Ранее в поле зрения НГС попал автосалон «Сибирь Авто», сотрудники которого действуют по схожей с «Локо-Авто» схеме. Подробности — в материале «Развод на авто: кто стоит за автосалонами, откуда люди выходят с безумными кредитами на переоцененные машины».

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