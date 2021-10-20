Развод в автосалоне: как сибирякам продают машины в кредит в 1,5 раза дороже реальной стоимости

По телефону горячей линии Renault НГС сообщили, что ООО «Тайга» не является их официальным дилером, и уточнили реальную (рекомендуемую) стоимость купленного Гусаковым Renault Duster New: на август 2021 она составляла 1 миллион 279 тысяч рублей, то есть наценка новосибирского автосалона составила примерно 50%.

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Другой клиент «Локо-Авто» Михаил Клепиков рассказал НГС, что ему по телефону обещали новую Kia Soul с ежемесячным платежом в 15 тысяч .



— Уже в салоне мне сказали, что кредит будет оформлен на пять лет и выплачивать по нему придется ежемесячно по 18 тысяч рублей. Для меня это было достаточно напряженно, но я согласился. А когда приехал домой и с лупой прочитал всё, что написано мелким шрифтом, обалдел: кредит на меня выписали на семь лет, и ежемесячный платеж — почти 25 тысяч ! — возмущается Михаил Клепиков.