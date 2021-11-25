Накатанная схема — 2: кто заработал состояние на обмане покупателей в автосалонах по всей России

В октябре мы публиковали текст о том, что в России действует огромная сеть автосалонов, обманывающих покупателей по одной схеме. Мы выяснили, что все они связаны между собой и, вероятно, созданы одними и теми же людьми. Сегодня мы впервые расскажем, кто стоит за этой схемой и как эти люди обогатились на продаже машин доверчивым гражданам.



Покупателей заманивают в автосалон выгодными ценами и большим ассортиментом, обещая, что каждый найдет именно ту машину, которую ищет, и в любой комплектации. Затем клиентов изматывают долгим ожиданием, большим количеством документации и психологическими уловками. Уставший покупатель не глядя подписывает всё, что ему подсовывают менеджеры. После этого оказывается, что и цена за автомобиль другая, и условия кредита совсем не такие выгодные, и сама машина может быть не той. Мы на протяжении нескольких лет регулярно рассказывали о таких историях. Жертвами этой схемы становились и пенсионеры, и молодые девушки, и вполне опытные автовладельцы.