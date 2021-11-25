Накатанная схема — 2: кто заработал состояние на обмане покупателей в автосалонах по всей России

В октябре мы публиковали текст о том, что в России действует огромная сеть автосалонов, обманывающих покупателей по одной схеме. Мы выяснили, что все они связаны между собой и, вероятно, созданы одними и теми же людьми. Сегодня мы впервые расскажем, кто стоит за этой схемой и как эти люди обогатились на продаже машин доверчивым гражданам.
Покупателей заманивают в автосалон выгодными ценами и большим ассортиментом, обещая, что каждый найдет именно ту машину, которую ищет, и в любой комплектации. Затем клиентов изматывают долгим ожиданием, большим количеством документации и психологическими уловками. Уставший покупатель не глядя подписывает всё, что ему подсовывают менеджеры. После этого оказывается, что и цена за автомобиль другая, и условия кредита совсем не такие выгодные, и сама машина может быть не той. Мы на протяжении нескольких лет регулярно рассказывали о таких историях. Жертвами этой схемы становились и пенсионеры, и молодые девушки, и вполне опытные автовладельцы.
В Новосибирске такие автосалоны под разными названиями работают на Бердском Шоссе, 63/1 («Автономия»), на улицах Никитина, 175 («Локо-Авто»), Дунаевского, 25к1 («Топ-Авто»), Красных Зорь, 1/1 («Автогород 54», «Суприм Авто»), Кирова, 274 («Галакси Моторс»). Полный список автосалонов в других городах смотрите в нашей предыдущей публикации.
Как правило, борьба с такими салонами ни к чему не приводит, однако в некоторых городах настырные покупатели добивались возбуждения уголовных дел о мошенничестве — например, в Челябинске, Перми, Ростове-на-Дону и Уфе. В этих городах обманули больше 500 человек на общую сумму около 100 миллионов рублей, и это только по данным полиции. Ближе всего к успеху обманутые клиенты сейчас в Перми. Как сообщил нашим коллегам из 59.RU глава краевой полиции Александр Щеглов, расследование уголовного дела планируется завершить в первом квартале 2022 года.
В большинстве же городов уголовные дела находятся в подвешенном состоянии. Устанавливаются пострадавшие, определяется сумма ущерба, обвинения никому не предъявлены, а авторы схемы не раскрыты. Значит, их попробуем найти мы.
Мы изучили сотни историй пострадавших по всей России, прочитали сотни судебных решений и договоров, накопившихся за почти десять лет работы автосалонов. Проверили почти тысячу доменов сайтов, которые принадлежат автосалонам, и, кажется, нашли тех, кто может стоять за этой схемой. Судя по всему, отцами этой империи обмана стали три человека.
От одного салона до 30 миллиардов рублей
На одном из сайтов по поиску работы есть описание этой сети автосалонов. Там утверждается, что по состоянию на февраль 2019 года компания насчитывает 18 автосалонов в разных городах России, там трудоустроено более 400 человек. В ближайшее время там обещают открытие еще пары дилерских центров.
По данным E1.RU, сеть наших героев сделала очень неплохую выручку за последние несколько лет:
- 2017 год — 2,372 млрд рублей;
- 2018-й — 2,603 млрд рублей;
- 2019-й — 16,796 млрд рублей;
- 2020-й — 8,104 млрд рублей.
За период с 2017 по 2020 год эти автосалоны по всей России продали автомобили примерно на 29,8 млрд рублей. Отметим, что мы наверняка нашли не все компании, входящие в эту сеть, так что реальный объем заработка может быть больше.
Всё началось с Москвы. В 2013 году там на улице Верхние Поля открылся новый автосалон Real Motors. Посмотрите репортаж канала РЕН ТВ о том, как недовольные клиенты штурмуют помещение и требуют вернуть деньги.
На видео даже есть комментарий прокурора, который говорит, что знает о проблеме и передал заявления в полицию. Он выразил надежду на то, что вскоре будет возбуждено уголовное дело. Теперь, спустя восемь лет, мы можем с уверенностью сказать: наказание руководство Real Motors не понесло.
От «Соляриса» до оранжевой Lamborghini
На видео представлен директор автосалона, который обещает вернуть деньги клиентам. Это Даниил Полещук — наш первый герой. Ему 36 лет, он родился в депрессивном Орехово-Зуевском районе Подмосковья.
В 2013 году Даниил Полещук ездил на простом Hyundai Solaris, но затем его жизнь резко изменилась. Когда он вместе с партнерами сделал сеть автосалонов, его автопарк стал совсем другим. Вот что мы нашли в собственности бизнесмена:
Общая стоимость автопарка семьи Полещук оценивается примерно в 75 миллионов рублей.
Супруги недавно купили себе в городе Домодедово таунхаус с бассейном — общей площадью 265 квадратных метров. Недвижимость такого типа в этом районе стоит около 25 миллионов рублей и выглядит примерно так:
Партнеры из Грузии
Конечно, сам Полещук не смог бы создать огромную империю по всей стране. Ему помогли два брата — Камран и Камил Исмаиловы. Они родились в грузинском селе Джандари, но давно живут в Москве. У этих молодых людей интересная семья. По данным нашего источника в правоохранительных органах, один из братьев проходит по уголовному делу в отношении автосалона в Уфе (там полиция нашла 285 пострадавших, общая сумма ущерба составила около 40 миллионов рублей).
В 2014 году их отец Видади Исмаилов был осужден на десять с половиной лет за покушение на убийство. Это история о кровной мести, о ней сообщала прокуратура Москвы.
По данным ведомства, Видади Исмаилов заказал убийство сына своего бизнес-партнера из-за крупного долга. Когда полицейские приехали в его дом, один из сыновей Исмаилова открыл по ним стрельбу. Всё это происходило в частном особняке, расположенном в поселке Ям Домодедовского района. Сейчас там соседними домами владеют и Камил, и Камран, и их сестра Конул Исмаилова. И у них, конечно, тоже очень солидная коллекция автомобилей.
Любопытная деталь: соседом Исмаиловых является Василий Алексеевич Ставицкий, глава Центра общественных связей ФСБ России в 90-х годах.
Сестра у Камрана и Камила тоже человек непростой. Компания, принадлежащая Конул Исмаиловой, владеет участком в соседнем коттеджном поселке. Очень элитном. Например, там есть вертолетная площадка. До лета 202
Теперь о самом коттеджном поселке: живут в нем только уважаемые люди. Например, один из самых богатых чиновников России — сенатор от ХМАО-Югры Виктор Пичугов. Рядом с ним — еще один выходец из этого региона Виктор Кравцов. Он недолго работал в Минприроды, а в 2020 году был заочно арестован по обвинению в мошенничестве.
Еще один сосед, Тамаз Сомхишвили, связан с экспортом нефти. Ранее работал в «Лукойле», в том числе в должности генерального директора. Российские СМИ называют его «британским инвестором».
Дальше: Нелли Алекперова, жена олигарха Вагита Алекперова, основного акционера «Лукойла». В последнем рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes он занял 4-е место. Правда, домом Нелли Юсуфовна владела до 2002 года, а затем продала его топ-менеджеру «Лукойла» Николаю Лаптеву.
И вот, летом 2021 года в элитный поселок приезжает и Конул Исмаилова. Дом она купила у Геннадия Богомолова, которого СМИ называют криминальным авторитетом и связывают с «Лукойлом».
Общий бизнес
Автосалон Real Motors был, по сути, пробой пера. Когда наши герои поняли, что перед ними непаханое поле возможностей, а рисков никаких, они стали развивать сеть по всей России. Одним из первых городов для фундамента империи стала Самара, а уже к 20
- «Кредит-Инвест»;
- «АТЦ-групп»;
- «ИКВ-холдинг»;
- «АТЦ Самара»;
- «Свет»;
- ООО «АВТОЦЕНТР НА ГАГАРИНА».
К 20
Там зарегистрированы компании:
- «ДрайвАвто»;
- «АвтоКей»;
- «АвтоФинанс»;
- «АвтоТрейд»;
- «АвтоЛига».
Мы приводим список компаний для того, чтобы вы знали, о чем идет речь, если вдруг наткнетесь на выгодное предложение от одного из автосалонов с этими юридическими лицами. Как мы поняли, речь идет именно о салонах, принадлежащих нашим героям:
- Они продолжают работать именно в тех автосалонах, где раньше работали «Кредит-Инвест», «ИКВ-холдинг» и другие компании.
- Одну из компаний — ООО «АвтоФинанс» — возглавляет некая Дарья Шахова, которая раньше была директором в компании Полещука — «Кредит-Инвест». Больше ни в каких компаниях она не участвует.
- К большей части этих компаний подал иск один из братьев Исмаиловых. Они якобы задолжали ему за аренду. О какой именно аренде идет речь, неизвестно.
Автосалоны — не единственный бизнес наших предпринимателей. Например, Камран и Камил владеют рестораном «Гранатовый сад
Также Исмаиловы вместе с Полещуком владеют хостелом. Кстати, на фоне этого хостела сделаны фотографии одной из машин Ирины Полещук, которую она продавала через интернет.
Переезд на Сейшельские острова
Конечно, такая история не могла обойтись без офшора. В 201
На фотографии выше нас интересует не памятник французскому растениеводу Пьеру Пуавру, а дом с красивыми колоннами на заднем плане. Он расположен в столице Сейшельских островов — городе Виктория. И именно в нем располагаются компании, получающие сотни миллионов рублей с доверчивых покупателей со всей России.
Схема проста: автосалон спокойно работает, пока не накапливается несколько настырных клиентов, не пожелавших мириться с обманом. Они доводят дело до суда и выигрывают. В этот момент компания, которой этот салон принадлежит, уходит в сейшельский офшор и ликвидируется. Денег люди в итоге не получают.
Когда вы в очередной раз услышите историю о том, как кто-то влез в жуткий кредит за машину, которую он даже не хотел, вспомните о райских Сейшельских островах. Возможно, вам станет легче.
Странное банкротство
В 201
Суд выяснил, что Савельев работает в компании «А плюс А» (она тоже принадлежит одному из известных нам сейшельских офшоров). Кроме того, на него зарегистрировано много компаний, которые занимались таким же бизнесом в 201
Когда Ивана Савельева осудили на пять лет, он каким-то образом быстро стал банкротом. Это логичное решение, потому что его также приговорили к штрафу в
Отвечая на вопросы E1.RU, Игорь Провкин через своего представителя назвал совпадением то, что его иск о банкротстве Савельева совпал с задержанием предпринимателя.
— Иван Савельев брал в долг у господина Провкина, вовремя деньги не вернул, было судебное разбирательство. Деньги занимал по договору займа. Цель займа неизвестна. Игорь Юрьевич не знаком с братьями Исмаиловыми и Даниилом Полещуком, — уточнил представитель Игоря Провкина.
Игорь Провкин — российский банкир и политик, экс-сенатор от Ульяновской области и от Калмыкии. Он связан с компаниями по выдаче микрозаймов «Быстроденьги», «Турбозайм» и еще несколькими другими такими же фирмами. Политическая карьера Провкина оборвалась после того, как его осудили за изнасилование студентки. Он получил четыре года условно, а свои действия объяснил стрессом из-за рождения ребенка.
Летом 202
Интересный факт: Исмаиловы и Полещук всегда прекращают работать в городах, где полиция возбуждает уголовные дела в отношении их автосалонов. То есть защитить кошельки горожан можно достаточно простой процедурой, но дело наших героев продолжает процветать.
Пока мы работали над этим расследованием, выяснилось, что Исмаиловы и Полещук открыли новую сеть автосалонов, причем в тех же помещениях, где работали раньше.
Камран Исмаилов и Даниил Полещук отказались разговаривать с корреспондентом E1.RU, но оба заявили, что не имеют никакого отношения к сети автосалонов.
Продолжение банкета
Исмаиловы и Полещук не собираются останавливаться на достигнутом. Они уже организовали новую компанию, также связанную с продажей машин. Она получила название «Автодромиум».
Теперь они продают подержанные машины, привлекая клиентов в автосалоны через сайты бесплатных объявлений. Там размещаются объявления и от автосалона, и от имени обычных людей. Но в итоге клиентов всё равно вынуждают приехать в автосалон, а дальше всё происходит по старой схеме.
Кстати, в интернете можно найти объявления о покупке положительных отзывов об «Автодромиуме». За один хороший комментарий платят 5
Официально «Автодромиум» уже представлен в трех городах — Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Для этого братья Исмаиловы в 20
Кроме того, Камран Исмаилов уже стал владельцем 67-процентной доли в нижегородском ООО «Фирма "Орион"», которое владеет зданием автосалона на проспекте Гагарина, 65б. Также он купил 100% краснодарского ООО «Темп Авто Кубань», которое владеет автосалоном на Ростовском шоссе в Краснодаре.
А Конул Исмаилова купила у депутата Волгоградской городской думы Дмитрия Дильмана компанию «ЦУСНД», которая владеет автосалоном в Волгограде, на шоссе Авиаторов (в 2017–2019 годах Исмаиловы и Полещук работали там как автосалон «Лазурит»).
Торговая марка «Автодромиум» зарегистрирована на московское ООО «Дрессвип», учредителями которого являются Исмаилов и Полещук. Также на это юрлицо зарегистрирован хостел на окраине Москвы.
Бизнес процветает.