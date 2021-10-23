Накатанная схема: как «разводы» в автосалонах встали на поток по всей России и превратились в империю обмана

Буквально каждый месяц в редакции Сети городских порталов поступают жалобы на обман в автосалонах, и после каждого нашего материала количество обращений увеличивается в разы. Салоны, где обманывают и впутывают в кредиты покупателей, работают по всей России. Мы выяснили, как устроена эта схема и кто за ней скрывается.
Оказалось, что десятки автосалонов-обманщиков — целая империя по обману россиян. У них одинаковые сайты, юридические лица и с точностью до запятой совпадающие способы вытрясти из клиента деньги и загнать его в кредиты. Подробнее — в первой части расследования журналистов E1.RU.
Схема обмана
Для начала давайте еще раз проговорим, как именно обманывают покупателей.
Человек приезжает в автосалон. Скорее всего, он наткнулся на рекламу в интернете и увидел на сайте очень выгодные предложения — машины, которые его интересуют, продаются на 10–20% дешевле, чем у конкурентов. Возможно, он даже позвонит по номеру на сайте, чтобы убедиться, что всё по-честному. И ответившая девушка всегда заверит его, что нужная машина есть в наличии, и цена действительно соответствует той, что указана на сайте. Он приезжает в салон, возможно, даже не для того, чтобы сразу оформить сделку. Он просто хочет посмотреть, ознакомиться с выбором, прицениться. Но в этот момент он уже стал жертвой обмана.
В автосалоне ему предлагают подписать пару документов. Уверяют: «Это просто формальность, чтобы мы могли вас дальше обслуживать». Это проверка на сознательность. Если клиент откажется что-либо подписывать, скорее всего, на него не стоит тратить время. А вот если согласится, да еще и не читая, то его можно «раздеть».
За этим идет выгодное предложение. Например, в Trade-in (то есть в счет старого автомобиля) предлагается купить новую машину по выгодной цене. С учетом стоимости старой покупателю нужно заплатить всего половину стоимости машины.
На самом деле, согласится клиент на это предложение или нет — не так важно. Он в любом случае уже попал в кабалу. Человека убеждают, что в случае ухода он в любом случае должен выплатить процент от стоимости автомобиля, который его интересовал.
Более того, его уверяют, что свой собственный автомобиль он уже продал салону, а значит, домой поехать сможет разве что на автобусе. Если, конечно, не согласится на предлагаемую сделку.
Автосалоны продают машины только в кредит и желательно через Trade-in (тогда идеально включается схема, описанная выше).
— Я сама виновата, что подписала эти бумаги, но они [сотрудники салона] втерлись ко мне в доверие за эти шесть часов. Они узнавали про мою жизнь, разговаривали со мной. Меня просто вынудили поставить подпись. Наверное, была возможность встать и уйти, но было давление, усталость. Я вообще не хотела машину покупать, у меня и опыта такого нет, — эта цитата из нашей новости про обман в автосалоне подходит абсолютно всем жертвам мошенников.
Вот наглядная инфографика о том, как обманывают клиентов:
За всей схемой стоят одни и те же люди
У каждого автосалона-мошенника есть свой сайт (а у некоторых даже не один). Это важнейший инструмент заманивания клиентов — именно там люди впервые видят желанные машины по таким сказочным ценам. Мы обнаружили более 260 доменов сайтов таких автосалонов более, чем в 20 городах России. Интересно, что все они привязаны к одному IP-адресу.
Владельцами этих сайтов официально являются несколько людей, мы не видим связей между ними, но все эти люди не имеют отношения к продаже автомобилей и, как правило, занимаются какой-то низкооплачиваемой работой (автослесари, студенты). Скорее всего, на их документы просто был зарегистрирован сайт. Это распространенный способ среди мошенников — найти кого-то и за небольшую сумму «одолжить» у него паспорт, чтобы зарегистрировать свою фирму.
Все сайты имеют много общих черт, а часть из них сделана на одном шаблоне. Вот какие сходства мы у них нашли:
Невольно напрашивается вывод — все эти сайты (всего больше 900 доменов, часть из которых уже не работают) принадлежат одной организации. Мы собрали данные с каждого рабочего сайта автосалона, чтобы объединить их адреса и телефоны. Вот какие выводы можно сделать на основе наших данных.
На один адрес салона может приходиться несколько сайтов, но при этом номера телефонов могут отличаться. Название автосалона на сайте может не соответствовать настоящему названию салона. Скорее всего, это связано с частой сменой названий. Большинство доменов зарегистрированы недавно — в 2020–2021 годах. То есть вся эта схема только начала разворачиваться. Некоторые сайты копируют дизайн и название у официальных дилеров, чтобы ввести в заблуждение посетителей.
Автослесарь из Москвы — главный злодей?
Один из пострадавших от такого автосалона, наш читатель Александр, решил не сдаваться и проверил, кто может стоять за схемой обмана. Он очень помог журналистам в этом расследовании. IP-адрес одного из сайтов оказался зарегистрирован на частное лицо: некоего Дениса Виноградова. Конкретно ему формально принадлежат IP-адреса следующих салонов:
- Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 57а — «Роял Авто»;
- Екатеринбург, ул. Черкасская, 5;
- Екатеринбург, пер. Василия Баранова, 2;
- Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 11д — «АЦ Гагарина»;
- Екатеринбург, пер. Базовый, 38 — «Автомобильный дом на Базовом»;
- Кемерово, ул. Тухачевского, 58в — «АвтоПарк42»;
- Краснодар, ул. Рашпилевская, 321/2 — «Фьюжн Авто»;
- Красноярск, ул. Партизана Железняка, 46 «К», строение 1 — «Статус Авто»;
- Красноярск, ул. Светлогорская, 8 — «Автономия»;
- Красноярск, ул. Рокоссовского, 22ж — «Авто Старт»;
- Воронеж, ул. Дубровина, 19а — «Престиж Авто»;
- Москва, ул. Новомосковская, 1;
- Москва, ул. Привольная, 70;
- Москва, ул. Обручева 21а — «Спец Моторс»;
- Набережные Челны, пр-т им. Мусы Джалиля, 15 — «Аркана Авто»;
- Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 28 — «Моторс»;
- Новосибирск, ул. Красных Зорь, 1/1 — «Авто Город 54»;
- Новосибирск, ул. Никитина, 174 — «Локо Авто»;
- Оренбург, Загородное шоссе, 41 (Металлург);
- Санкт-Петербург, Московское шоссе, 7б — «АЦ Высота»;
- Санкт-Петербург, пр-т Юрия Гагарина, 32к6 — «АЦ Звездный»;
- Ленинградская область, Всеволожский р-н, Свердловское г/п, 12–13 км ш. Кола, д. 3 (Мурманское шоссе у КАД) — «АвтоДилер»;
- Саратов, ул. Мясницкая, 141;
- Тольятти, ул. Борковская, 99, стр. 3;
- Тюмень, Тюменская слобода м-н, Московский тракт, 320 — «Центр Парк Авто»;
- Ульяновск, Димитровградское ш., 8к3 — «Стрит Авто»;
- Уфа, ул. Сельская Богородская, 65 — «Авто Клуб»;
- Чебоксары, ул. Лесная, 2 — «Виа Моторс»;
- Челябинск, ул. Блюхера, 96;
- Череповец, ул. Карла Либкнехта, 31 — «АвтоКрат»;
- Ярославль, пр-т Московский, 120 — «Автоцентр на Московском»;
- Самара, ш. Южное, 20 (Автопарк 63, 1 этаж) — «Мир Машин».
Но не спешите назначать Дениса Виноградова главным злодеем. Он обычный автослесарь, который трудится в Москве, а зарегистрирован в Ленобласти. Пару лет назад работал таксистом. Вероятнее всего, это еще один человек, который «одолжил» свой паспорт мошенникам. И то, что мы указали выше — лишь малая часть от огромного количества доменов и адресов.
На Виноградова зарегистрировано наибольшее количество IP-адресов, которые мы нашли. Но кроме него есть некие Андрей Юров, Татьяна Фокина, Александр Парахин и другие.
Есть даже Султанбой Екубюн. За ним числится IP-адрес автосалона в Ленинградской области, на Мурманском шоссе, но сам он — гражданин Узбекистана, уроженец города Андижан. Российского гражданства у Султанбоя нет.
Как не попасть в кабалу
Напомним вам очевидные, но важные правила, которые помогут не попасться на уловки мошенников в автосалонах.
— Никогда, слышите, никогда не продавайте свой автомобиль, пока не заключите договор купли-продажи и не получите новый автомобиль, именно тот, который вы и хотели. Продажа старого автомобиля и покупка нового должны осуществляться в одной транзакции, то есть в рамках единого правового блока взаимосвязанных сделок, — эмоционально просит юрист, специализирующийся на защите прав потребителей, Антон Кудряков.
Ну и главное: всегда читайте то, что подписываете. Как бы вас ни уверяли, что документ — пустая формальность, что он ни к чему вас не обязывает. Лучше перестрахуйтесь и прочитайте.
На этом завершим первую часть расследования об автосалонах. Дальше — офшоры на Сейшелах, визиты силовиков, связи с властью.