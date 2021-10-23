Накатанная схема: как «разводы» в автосалонах встали на поток по всей России и превратились в империю обмана

Но не спешите назначать Дениса Виноградова главным злодеем. Он обычный автослесарь, который трудится в Москве, а зарегистрирован в Ленобласти. Пару лет назад работал таксистом. Вероятнее всего, это еще один человек, который «одолжил» свой паспорт мошенникам. И то, что мы указали выше — лишь малая часть от огромного количества доменов и адресов.

На Виноградова зарегистрировано наибольшее количество IP-адресов, которые мы нашли. Но кроме него есть некие Андрей Юров, Татьяна Фокина, Александр Парахин и другие.

Есть даже Султанбой Екубюн. За ним числится IP-адрес автосалона в Ленинградской области, на Мурманском шоссе, но сам он — гражданин Узбекистана, уроженец города Андижан. Российского гражданства у Султанбоя нет.

Как не попасть в кабалу

Напомним вам очевидные, но важные правила, которые помогут не попасться на уловки мошенников в автосалонах.

— Никогда, слышите, никогда не продавайте свой автомобиль, пока не заключите договор купли-продажи и не получите новый автомобиль, именно тот, который вы и хотели. Продажа старого автомобиля и покупка нового должны осуществляться в одной транзакции, то есть в рамках единого правового блока взаимосвязанных сделок, — эмоционально просит юрист, специализирующийся на защите прав потребителей, Антон Кудряков.

Ну и главное: всегда читайте то, что подписываете. Как бы вас ни уверяли, что документ — пустая формальность, что он ни к чему вас не обязывает. Лучше перестрахуйтесь и прочитайте.

На этом завершим первую часть расследования об автосалонах. Дальше — офшоры на Сейшелах, визиты силовиков, связи с властью.