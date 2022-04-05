С новосибирской компании взыскали 13 миллионов рублей за навязанные услуги при продаже автомобилей

Приставы взыскали 13 миллионов рублей с ООО «Автоэкспресс» в пользу потребителей за навязанные сертификаты, от которых люди потом отказывались в судебном порядке.

— При покупке клиентами автомобилей сотрудники общества навязывали в обязательном порядке дополнительные услуги, за счет чего кредит становился значительно дороже. С начала 2022 года приставы возбудили в отношении компании 101 исполнительное производство, — сообщили НГС в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов. — При этом новые судебные решения о взыскании с «Автоэкспресса» средств поступают в управление каждые день-два.

