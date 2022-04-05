С новосибирской компании взыскали 13 миллионов рублей за навязанные услуги при продаже автомобилей

Приставы взыскали 13 миллионов рублей с ООО «Автоэкспресс» в пользу потребителей за навязанные сертификаты, от которых люди потом отказывались в судебном порядке.
— При покупке клиентами автомобилей сотрудники общества навязывали в обязательном порядке дополнительные услуги, за счет чего кредит становился значительно дороже. С начала 2022 года приставы возбудили в отношении компании 101 исполнительное производство, — сообщили НГС в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов. — При этом новые судебные решения о взыскании с «Автоэкспресса» средств поступают в управление каждые день-два.
Ранее эта фирма уже попадала в поле зрения НГС. Сертификаты под названиями «Автоэкспресс» и «Автопомощник» стоимостью в районе сотни тысяч рублей шли как обязательное дополнение при покупке автомобилей в новосибирских салонах «Азимут-Авто» и «Локо-Авто». Впоследствии люди пытались вернуть деньги за бесполезные дополнительные услуги. Схема работала по всей России.
Согласно информации «Контур.Фокуса», ООО «Автоэкспресс» образовано в июне 2017 года, генеральный директор фирмы — Виталий Фольц. На 72% она принадлежит акционерному обществу «ЦК». НГС не удалось дозвониться по контактным телефонам «Автоэкспресса» и «ЦК» на момент публикации.
Ведущий юрист компании «Финправ» Олеся Трошина отмечает, что ООО «Автоэкспресс» не занимается продажей автомобилей. Оно фигурирует лишь как продавец и исполнитель дополнительных услуг (сертификатов).
— Я работаю с группой пострадавших, которые приобрели автомобили в салонах «Локо-Авто» и «Азимут-Авто» втридорога. Продавцом там фигурирует ООО «Тайга». Во всех случаях нам удалось расторгнуть договоры на дополнительные услуги в судебном порядке, с автомобилями же практика складывается по-разному, — говорит Трошина.
Наши коллеги из E1.RU пришли к выводу, что «Локо-Авто» и «Азимут-Авто» входят в федеральную сеть мошеннических автосалонов. Это целая империя по обману жителей всей страны. У них одинаковые сайты, юридические лица и с точностью до запятой совпадающие способы вытрясти из клиента деньги и загнать его в кредиты.