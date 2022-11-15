Какие дороги починит мэрия Новосибирска в 2023 году — смотрите на картах

В Новосибирске починят 17 улиц в 2023 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в мэрии Новосибирска вчера, 14 ноября. Контракты на ремонт собираются заключать в этом году. НГС показывает, где положат новый асфальт.
В следующем году планируют закончить Ипподромскую, ремонт которой начали в 2021 году. Также мэрия пообещала отремонтировать Есенина и еще шесть улиц на правом берегу города.
В конце сентября мэрия Новосибирска представила план ремонта городских дорог на