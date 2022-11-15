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Какие дороги починит мэрия Новосибирска в 2023 году — смотрите на картах

Ремонт проведут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги»

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Плановое финансирование в следующем году составит 1 миллиард 293 миллиона рублей

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В Новосибирске починят 17 улиц в 2023 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в мэрии Новосибирска вчера, 14 ноября. Контракты на ремонт собираются заключать в этом году. НГС показывает, где положат новый асфальт.

В следующем году планируют закончить Ипподромскую, ремонт которой начали в 2021 году. Также мэрия пообещала отремонтировать Есенина и еще шесть улиц на правом берегу города.

Общая протяженность объектов, которые отремонтируют в 2023 году, — <nobr class="_">32,5</nobr> километра

Общая протяженность объектов, которые отремонтируют в 2023 году, — 32,5 километра

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На левом берегу отремонтируют пять улиц

На левом берегу отремонтируют пять улиц

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В Советском районе отремонтируют три улицы

В Советском районе отремонтируют три улицы

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В конце сентября мэрия Новосибирска представила план ремонта городских дорог на 5-летний период. Работы проведут на крупных магистралях города.

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