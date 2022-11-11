Два человека погибли в ДТП с маршруткой и Toyota Corolla в Новосибирске
По предварительной информации, оба погибших находились в Toyota Corolla в момент ДТП
Смертельное ДТП произошло 11 ноября в Ленинском районе Новосибирска: маршрутка
— По предварительной информации, возле дома на Титова, 142 произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля Toyota. Два человека из иномарки погибли, в маршрутном такси есть пострадавшие, информация уточняется, — озвучили НГС первичную информацию в областном главке полиции.
Подписчик паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», находившийся в маршрутке в момент ДТП, утверждает, что в Toyota не были пристегнуты водитель и пассажир.
НГС позвонил перевозчику маршрута
— Руководству сейчас не до интервью. Звоните попозже, — заявил сотрудник «Техсервиса» и бросил трубку телефона.
НГС в режиме онлайн рассказывает о том, что известно о ДТП.
Сегодня в Новосибирске на выезде с площади инженера Будагова на улицу Большевистскую развернуло фуру.