20idei
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 61.24
eur 61.00
СрочноВодитель маршрутки - о смертельном ДТП
Все новости
Все новости
Смертельное ДТП с маршруткой

Два человека погибли в ДТП с маршруткой и Toyota Corolla в Новосибирске

По предварительной информации, оба погибших находились в Toyota Corolla в момент ДТП

10 722
ds

На месте работают сотрудники ГИБДД

Поделиться

Смертельное ДТП произошло 11 ноября в Ленинском районе Новосибирска: маршрутка № 18 столкнулась с иномаркой Toyota Corolla.

— По предварительной информации, возле дома на Титова, 142 произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля Toyota. Два человека из иномарки погибли, в маршрутном такси есть пострадавшие, информация уточняется, — озвучили НГС первичную информацию в областном главке полиции.

Подписчик паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», находившийся в маршрутке в момент ДТП, утверждает, что в Toyota не были пристегнуты водитель и пассажир.

НГС позвонил перевозчику маршрута № 18 ООО «Техсервис» за комментарием.

— Руководству сейчас не до интервью. Звоните попозже, — заявил сотрудник «Техсервиса» и бросил трубку телефона.

НГС в режиме онлайн рассказывает о том, что известно о ДТП.

Сегодня в Новосибирске на выезде с площади инженера Будагова на улицу Большевистскую развернуло фуру. Из-за аварии образовалась длинная пробка.

По теме

ДТПУлица ТитоваМашрутное такси
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ14
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2