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«С тепловыми пушками и валенками»: тридцать пунктов обогрева для водителей оборудовали на новосибирских трассах

Они будут передвигаться по региону

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Водители смогут обратиться за помощью в любой момент

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Тридцать передвижных мобильных пунктов обогрева подготовили к дежурствам на новосибирских трассах в морозные дни. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

— Они оснащены тепловыми пушками, инструментом для ремонта транспорта, проводами для прикуривания, теплой одеждой, пледами и валенками. В пунктах обогрева есть чай, печенье, дежурный сотовый телефон. При экстренной необходимости подрядчики помогут водителю добраться до ближайшего теплого места и (по его согласию) эвакуировать автомобиль в теплый бокс, — отметили в пресс-службе ТУАД.

Сообщения принимаются круглосуточно. Абоненты МТС — 730, другие абоненты — 8 913 949-00-30. Также можно позвонить на 112.

О том, когда ждать морозов до -30 градусов, прежде рассказывали новосибирские синоптики.

ТУАДМорозПункты обогрева
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
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