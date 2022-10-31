«С тепловыми пушками и валенками»: тридцать пунктов обогрева для водителей оборудовали на новосибирских трассах
Они будут передвигаться по региону
Тридцать передвижных мобильных пунктов обогрева подготовили к дежурствам на новосибирских трассах в морозные дни. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.
— Они оснащены тепловыми пушками, инструментом для ремонта транспорта, проводами для прикуривания, теплой одеждой, пледами и валенками. В пунктах обогрева есть чай, печенье, дежурный сотовый телефон. При экстренной необходимости подрядчики помогут водителю добраться до ближайшего теплого места и (по его согласию) эвакуировать автомобиль в теплый бокс, — отметили в пресс-службе ТУАД.
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О том, когда ждать морозов до -30 градусов, прежде рассказывали новосибирские синоптики.