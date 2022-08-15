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«Выполним в срок»: Анатолий Локоть пообещал, что дороги в Новосибирске отремонтируют до холодов

Город получит 150 миллионов на ямочный ремонт

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Дополнительных средств хватит на 59 дорог

Дополнительных средств хватит на 59 дорог

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Новосибирск получит дополнительные 150 миллионов рублей от правительства региона на ямочный ремонт дорог. На эти деньги планируют выполнить работы на 59 объектах.

— Возможность такая есть в связи с подтвержденной экономией от действующих контрактов. Есть возможность 150 миллионов выделить городу Новосибирску. Но хотелось бы услышать подтверждение — мы успеем в срок работы выполнить? Можете подтвердить, что не уйдем под снег? — спросил губернатор Андрей Травников мэра Анатолия Локтя во время оперативного совещания 15 августа.

Вот что ответил мэр:

— Приступаем к работе на этой неделе. Воспользуемся теми решениями, которые приняло Правительство Российской Федерации. В этом случае работы выполним в срок, до холодов уложимся.

Для того чтобы передать средства городу, нужно внести изменения в документацию. На это потребуется около недели.

На прошлой неделе в Новосибирске заключили контракт на ремонт проспекта Дзержинского. Ранее на аукцион по поиску подрядчика поступила жалоба от московской фирмы.

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