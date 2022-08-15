«Выполним в срок»: Анатолий Локоть пообещал, что дороги в Новосибирске отремонтируют до холодов

Новосибирск получит дополнительные 150 миллионов рублей от правительства региона на ямочный ремонт дорог. На эти деньги планируют выполнить работы на 59 объектах.

— Возможность такая есть в связи с подтвержденной экономией от действующих контрактов. Есть возможность 150 миллионов выделить городу Новосибирску. Но хотелось бы услышать подтверждение — мы успеем в срок работы выполнить? Можете подтвердить, что не уйдем под снег? — спросил губернатор Андрей Травников мэра Анатолия Локтя во время оперативного совещания 15 августа.