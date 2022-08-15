«Выполним в срок»: Анатолий Локоть пообещал, что дороги в Новосибирске отремонтируют до холодов
Город получит
Новосибирск получит дополнительные 150 миллионов рублей от правительства региона на ямочный ремонт дорог. На эти деньги планируют выполнить работы на 59 объектах.
— Возможность такая есть в связи с подтвержденной экономией от действующих контрактов. Есть возможность 150 миллионов выделить городу Новосибирску. Но хотелось бы услышать подтверждение — мы успеем в срок работы выполнить? Можете подтвердить, что не уйдем под снег? — спросил губернатор Андрей Травников мэра Анатолия Локтя во время оперативного совещания 15 августа.
Вот что ответил мэр:
— Приступаем к работе на этой неделе. Воспользуемся теми решениями, которые приняло Правительство Российской Федерации. В этом случае работы выполним в срок, до холодов уложимся.
Для того чтобы передать средства городу, нужно внести изменения в документацию. На это потребуется около недели.
На прошлой неделе в Новосибирске заключили контракт на ремонт проспекта Дзержинского. Ранее на аукцион по поиску подрядчика поступила жалоба от московской фирмы.