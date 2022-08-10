Власти заключили контракт на ремонт проспекта Дзержинского — когда завершат работы
Ранее на аукцион поступала жалоба
В Новосибирске заключили контракт на ремонт участка проспекта Дзержинского. Подрядчиком стала компания «Дорсиб плюс».
По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма «Дорсиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона. Ранее «Дорсиб плюс» получил контракты на реконструкцию площади Лыщинского за 527,7 миллиона рублей, дорог к новому ЛДС, улицы Дуси Ковальчук и проспекта Карла Маркса.
Информацию о заключении контракта разместили на сайте госзакупок. Победитель выполнит работы за 111,9 миллиона рублей.
Ранее на торги поступила жалоба от московской компании «Рамковка». Из-за этого управление Федеральной антимонопольной службы по НСО выдало предписание на устранение замечаний к документации.
— Заказчиком при направлении проекта контракта победителю открытого конкурса в электронной форме замечания комиссии новосибирского УФАС России устранены, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
«Дорсиб плюс» должен будет отремонтировать асфальт на проспекте Дзержинского и поднять колодцы. Согласно документам, ремонт пройдет в три этапа: с 10 августа по 5 сентября, с 6 по 26 сентября и с 27 сентября по 7 октября. По данным мэрии, из-за жалобы в УФАС сроки не изменятся.
Летом в Новосибирске начали ремонт проспекта Карда Маркса на левом берегу. Там обновят дорожное полотно и обустроят велодорожки. Посмотрите, как идут работы.