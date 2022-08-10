Власти заключили контракт на ремонт проспекта Дзержинского — когда завершат работы

В Новосибирске заключили контракт на ремонт участка проспекта Дзержинского. Подрядчиком стала компания «Дорсиб плюс».



По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма «Дорсиб плюс» принадлежит Ивану и Евгению Дингесам, работает с 1999 года. Выручка в 2021 году составила 994 миллиона рублей, чистая прибыль — 75,9 миллиона. Ранее «Дорсиб плюс» получил контракты на реконструкцию площади Лыщинского за 527,7 миллиона рублей, дорог к новому ЛДС, улицы Дуси Ковальчук и проспекта Карла Маркса.

