В Новосибирске легендарный трамвай № 13 поменял свой путь из-за закрытия двух маршрутов
Он будет следовать от улицы Писарева до Сада Мичуринцев
В Новосибирске легендарный трамвай № 13 поменял свой путь из-за закрытия двух маршрутов. Об этом сообщил ЦУГАЭТ.
Временно закрыли два маршрута: № 11 — «ПКиО "Сосновый бор"» — Золотая горка» и № 14 — «Пл. им. Калинина — Сад Мичуринцев». Это связано с проведением ремонтных работ трамвайных путей на Гусибродском шоссе. Они начались вечером 24 июня.
— Работа трамвайного маршрута № 13 будет осуществляться по схеме «ул. Писарева — Сад Мичуринцев», — отметили в ЦУГАЭТ.
По новому маршруту трамвай № 13 начал ездить вчера, 25 июня.
Ранее мы рассказывали, что легендарному трамваю № 13 в Новосибирске установили памятник за Театром оперы и балета в Новосибирске.