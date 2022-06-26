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В Новосибирске легендарный трамвай № 13 поменял свой путь из-за закрытия двух маршрутов

Он будет следовать от улицы Писарева до Сада Мичуринцев

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Эта схема будет дейстовать до окончания ремонтных работ на Гусибродском шоссе

Эта схема будет дейстовать до окончания ремонтных работ на Гусибродском шоссе

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В Новосибирске легендарный трамвай № 13 поменял свой путь из-за закрытия двух маршрутов. Об этом сообщил ЦУГАЭТ.

Временно закрыли два маршрута: № 11 — «ПКиО "Сосновый бор"» — Золотая горка» и № 14 — «Пл. им. Калинина — Сад Мичуринцев». Это связано с проведением ремонтных работ трамвайных путей на Гусибродском шоссе. Они начались вечером 24 июня.

— Работа трамвайного маршрута № 13 будет осуществляться по схеме «ул. Писарева — Сад Мичуринцев», — отметили в ЦУГАЭТ.

По новому маршруту трамвай № 13 начал ездить вчера, 25 июня.

Ранее мы рассказывали, что легендарному трамваю № 13 в Новосибирске установили памятник за Театром оперы и балета в Новосибирске.

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