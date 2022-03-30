Мэрия назвала места установки надземных переходов в крупных жилмассивах Новосибирска

Два новых надземных пешеходных перехода установят в Новосибирске рядом с остановками «ЖК "Дивногорский"» и «ЖК "Новомарусино"». Сейчас проекты находятся на согласовании. Ранее о планах по строительству сообщали в мэрии.
— Решение было принято в целях увеличения пропускной способности улицы Большой, а также обеспечения безопасности дорожного движения на основании протокола выездного совещания Министерства транспорта Новосибирской области от
Как пояснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, техническое задание и сметы на проектные работы для строительства сейчас рассматривают специалисты. Управление контрольно-ревизионной работы мэрии согласует стоимость не раньше чем
— Окончательная стоимость строительства объекта будет определена после выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы, — пояснили в мэрии.
Сроки строительства станут известны после того как госэкспертиза одобрит проекты переходов.
В прошлом году во время реконструкции улицы Большой в районе «Дивногорского» регулярно собирались длинные пробки. После окончания дорожных работ стало затапливать участок рядом с жилыми домами. Застройщик «Дивногорского» объяснил, что уровень дороги запроектировали выше уровня выездов из жилмассивов. Власти объяснили, когда на участке появится ливневая канализация.