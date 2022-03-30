Мэрия назвала места установки надземных переходов в крупных жилмассивах Новосибирска

Два новых надземных пешеходных перехода установят в Новосибирске рядом с остановками «ЖК "Дивногорский"» и «ЖК "Новомарусино"». Сейчас проекты находятся на согласовании. Ранее о планах по строительству сообщали в мэрии.



— Решение было принято в целях увеличения пропускной способности улицы Большой, а также обеспечения безопасности дорожного движения на основании протокола выездного совещания Министерства транспорта Новосибирской области от 29 мая 2021 года, — ответили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.