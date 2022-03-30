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Мэрия назвала места установки надземных переходов в крупных жилмассивах Новосибирска

Показываем их на карте

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Переходы установят, чтобы увеличить пропускную способность улицы Большой

Переходы установят, чтобы увеличить пропускную способность улицы Большой

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Два новых надземных пешеходных перехода установят в Новосибирске рядом с остановками «ЖК "Дивногорский"» и «ЖК "Новомарусино"». Сейчас проекты находятся на согласовании. Ранее о планах по строительству сообщали в мэрии.

— Решение было принято в целях увеличения пропускной способности улицы Большой, а также обеспечения безопасности дорожного движения на основании протокола выездного совещания Министерства транспорта Новосибирской области от 29 мая 2021 года, — ответили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.

Как пояснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, техническое задание и сметы на проектные работы для строительства сейчас рассматривают специалисты. Управление контрольно-ревизионной работы мэрии согласует стоимость не раньше чем 20 апреля этого года. Затем в течение месяца власти подготовят конкурс на поиск подрядчика, который сделает проект работ.

— Окончательная стоимость строительства объекта будет определена после выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы, — пояснили в мэрии.

Сроки строительства станут известны после того как госэкспертиза одобрит проекты переходов.

В прошлом году во время реконструкции улицы Большой в районе «Дивногорского» регулярно собирались длинные пробки. После окончания дорожных работ стало затапливать участок рядом с жилыми домами. Застройщик «Дивногорского» объяснил, что уровень дороги запроектировали выше уровня выездов из жилмассивов. Власти объяснили, когда на участке появится ливневая канализация.

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ДивногорскийпереходНовомарусино
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