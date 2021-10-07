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Страдающая Большая: дорога после ремонта превратилась в озеро — смотрите, как плывут машины (репортаж)

Раньше здесь собирались пробки, а теперь — огромные лужи, под которыми прячутся ямы

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Под глубокой лужей скрывается яма

Под глубокой лужей скрывается яма

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В Новосибирске после ремонта дороги появились большие лужи в Дивногорском

В Новосибирске дорожные проблемы сменяют друг друга в зависимости от сезона. Если летом водители жалуются на перекрытые дороги из-за бесконечных ремонтов, то зимой сибиряки недовольны сугробами, из-за которых город постоянно стоит в 10-балльных пробках. В Дивногорском микрорайоне — свои особенности: на смену огромному затору на улице Большой, который собирался из-за работ по расширению магистрали, пришла новая беда — две глубоких лужи в районе домов на улице Романтиков. Пешеходам приходится обходить их стороной, а водителям — придумывать план объезда. Корреспонденты НГС побывали на месте «наводнения» и поговорили с местными жителями. Рассказываем, почему появилась эта проблема и как ее собираются решать.

«Как народу попадать домой? На лодках?»

Лужа растекается еще шире, когда в нее заезжает машина

Лужа растекается еще шире, когда в нее заезжает машина

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О том, что рядом с домами № 4, 6, 6/1 и 8/1 на улице Романтиков образовались большие лужи, в редакцию НГС сообщила жительница Дивногорского Полина Гриникова. По словам девушки, местные жители опасаются, что вода может подойти вплотную к домам.

— С начала ремонта дороги вода начала скапливаться возле въездов в микрорайон, и с каждым днем количество воды только увеличивается. Есть риск подтопления и близлежащих домов. Как народу попадать домой, на лодках? — переживает сибирячка.

Из-за воды и постоянной слякоти стало очень грязно — пешеходам приходится быть аккуратными

Из-за воды и постоянной слякоти стало очень грязно — пешеходам приходится быть аккуратными

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Аукцион на реконструкцию дороги на улице Большой, которая ведет к Дивногорскому, объявили в прошлом июле. Подрядчиком стала компания «Новосибирскавтодор». Весной 2021-го жители сообщили НГС, что из-за ремонтных работ им приходится долго стоять в пробке утром и вечером. В мае департамент транспорта ответил на запрос редакции, что на участке строят ливневую канализацию, обустраивают дорожную одежду и устанавливают освещение. Стоимость реконструкции составила 239,18 миллиона рублей.

В конце мая работы приостановили из-за недостатков в документации. Позже власти рассказали, что реконструкцию решили завершить на год раньше срока — в октябре 2021-го.

Мусорные баки перенесли, потому что иначе к ним было сложно подойти

Мусорные баки перенесли, потому что иначе к ним было сложно подойти

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«Маленькие машины глохнут»

6 сентября на Большой еще работали дорожники, однако, если судить по внешнему виду, основную часть реконструкции завершили. Магистраль расширили, рядом с Дивногорским уложили новое полотно. При этом ливневых канализаций здесь пока не видно. Также летом заасфальтировали дорогу на улице Клубной в частном секторе — этот путь используют, чтобы объехать основной затор от Колыванского кольца.

Опытные водители объезжают лужи по придомовой территории

Опытные водители объезжают лужи по придомовой территории

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При подъезде к домам автомобили попадают в глубокие лужи, и иногда вода почти полностью прикрывает колеса.

— Дорогу подняли — и всё, лужи здесь. Машины вчера маленькие глохли. Летом, когда ремонт начался, вода стала сюда идти. Сейчас мусорки затопило, было не подойти — их перенесли. Помню, летом на этом месте дети катались на велосипедах, колеса практически полностью скрывались под водой. Лужа глубокая, там еще ямка есть. Водители, которые это знают, объезжают. Стараются ехать по парковке у дома, чтобы в эту лужу не попасть, — рассказывает местная жительница Светлана.

Впервые проблему заметили летом

Впервые проблему заметили летом

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Другой житель района рассказал, что лужи на въезде появляются не первый раз, но такого размера достигли только этой осенью после сезонных дождей.

Маленьким авто сложнее всего пробираться по этому участку

Маленьким авто сложнее всего пробираться по этому участку

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— Построили дома, машин стало много, дорогу расширили. Начали делать, а слива-то нет, — рассказывает Галина. — Сейчас, получается, надо колодцы делать.

Версия застройщика

Вдоль дороги продолжаются работы

Вдоль дороги продолжаются работы

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Представитель Дивногорского Евгения Марченко объяснила НГС, почему возникло подтопление:

— Уровень новой дороги был запроектирован и реконструирован гораздо выше существующих выездов из микрорайона. И сейчас, после реализации этого дорожного проекта, вода оказалась попросту запертой внутри. Именно после ремонта улицы Большой воде некуда уходить.

Сейчас для Дивногорского разрабатывают временное решение проблемы

Сейчас для Дивногорского разрабатывают временное решение проблемы

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Также застройщик предоставил фото обращения исполняющего обязанности «Управления дорожного строительства» Новосибирска Константина Климова к главе МП «Метро Мир» Александру Мысику (есть в распоряжении редакции). В документе говорится, что при работах не предусмотрели способы отвода воды.

— В рамках исполнения строительно-монтажных работ по реконструкции объекта, раздел «Ливневая канализация», выявлено отсутствие технических решений по отведению концентрации воды с примыкания улицы Романтиков и проезда без наименования в районе дома по Романтиков, 6. Прошу разработать техническое решение по ликвидации мест подтопления на вышеуказанных участках, — сказано в обращении от 23 сентября.

Точные сроки решения проблемы пока неизвестны

Точные сроки решения проблемы пока неизвестны

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Глава предприятия «Метро Мир» объяснил НГС, что коллектор должны построить на участке в ближайшие шесть лет:

— Ливневки нет и не было там. Ливневая канализация строится в рамках третьей очереди. Вообще у нас в планах стоит до 2027 года строительство отводящего коллектора. Сейчас Управление дорожного строительства должно предусмотреть временные решения.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда в этом году будут завершены работы по строительству дороги и ливневой канализации.

Что еще почитать о дорогах

Ранее НГС рассказывал о том, что в этом году дорожники начали ремонт на некоторых дорогах осенью и в конце лета. Авторедактор Дмитрий Косенко выяснил, что и как уже сделали.

Благоустройство улицы Нарымской и Дачного шоссе, по которому ездят мэр и губернатор, завершили уже 1 октября. Показываем, как они изменились.

Кроме этого, в городе этим летом провели ремонт одной из главных магистралей — улицы Ипподромской. Работы распланировали на три года и оценили в 530 миллионов рублей. Мы проинспектировали участок ремонта.

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