Страдающая Большая: дорога после ремонта превратилась в озеро — смотрите, как плывут машины (репортаж)

О том, что рядом с домами № 4 , 6, 6/1 и 8/1 на улице Романтиков образовались большие лужи, в редакцию НГС сообщила жительница Дивногорского Полина Гриникова. По словам девушки, местные жители опасаются, что вода может подойти вплотную к домам.

— С начала ремонта дороги вода начала скапливаться возле въездов в микрорайон, и с каждым днем количество воды только увеличивается. Есть риск подтопления и близлежащих домов. Как народу попадать домой, на лодках? — переживает сибирячка.