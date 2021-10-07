Страдающая Большая: дорога после ремонта превратилась в озеро — смотрите, как плывут машины (репортаж)

В Новосибирске после ремонта дороги появились большие лужи в Дивногорском
В Новосибирске дорожные проблемы сменяют друг друга в зависимости от сезона. Если летом водители жалуются на перекрытые дороги из-за бесконечных ремонтов, то зимой сибиряки недовольны сугробами, из-за которых город постоянно стоит в
«Как народу попадать домой? На лодках?»
О том, что рядом с домами
— С начала ремонта дороги вода начала скапливаться возле въездов в микрорайон, и с каждым днем количество воды только увеличивается. Есть риск подтопления и близлежащих домов. Как народу попадать домой, на лодках? — переживает сибирячка.
Аукцион на реконструкцию дороги на улице Большой, которая ведет к Дивногорскому, объявили в прошлом июле. Подрядчиком стала компания «Новосибирскавтодор». Весной
В конце мая работы приостановили из-за недостатков в документации. Позже власти рассказали, что реконструкцию решили завершить на год раньше срока — в октябре
«Маленькие машины глохнут»
6 сентября на Большой еще работали дорожники, однако, если судить по внешнему виду, основную часть реконструкции завершили. Магистраль расширили, рядом с Дивногорским уложили новое полотно. При этом ливневых канализаций здесь пока не видно. Также летом заасфальтировали дорогу на улице Клубной в частном секторе — этот путь используют, чтобы объехать основной затор от Колыванского кольца.
При подъезде к домам автомобили попадают в глубокие лужи, и иногда вода почти полностью прикрывает колеса.
— Дорогу подняли — и всё, лужи здесь. Машины вчера маленькие глохли. Летом, когда ремонт начался, вода стала сюда идти. Сейчас мусорки затопило, было не подойти — их перенесли. Помню, летом на этом месте дети катались на велосипедах, колеса практически полностью скрывались под водой. Лужа глубокая, там еще ямка есть. Водители, которые это знают, объезжают. Стараются ехать по парковке у дома, чтобы в эту лужу не попасть, — рассказывает местная жительница Светлана.
Другой житель района рассказал, что лужи на въезде появляются не первый раз, но такого размера достигли только этой осенью после сезонных дождей.
— Построили дома, машин стало много, дорогу расширили. Начали делать, а слива-то нет, — рассказывает Галина. — Сейчас, получается, надо колодцы делать.
Версия застройщика
Представитель Дивногорского Евгения Марченко объяснила НГС, почему возникло подтопление:
— Уровень новой дороги был запроектирован и реконструирован гораздо выше существующих выездов из микрорайона. И сейчас, после реализации этого дорожного проекта, вода оказалась попросту запертой внутри. Именно после ремонта улицы Большой воде некуда уходить.
Также застройщик предоставил фото обращения исполняющего обязанности «Управления дорожного строительства» Новосибирска Константина Климова к главе МП «Метро Мир» Александру Мысику (есть в распоряжении редакции). В документе говорится, что при работах не предусмотрели способы отвода воды.
— В рамках исполнения строительно-монтажных работ по реконструкции объекта, раздел «Ливневая канализация», выявлено отсутствие технических решений по отведению концентрации воды с примыкания улицы Романтиков и проезда без наименования в районе дома по Романтиков, 6. Прошу разработать техническое решение по ликвидации мест подтопления на вышеуказанных участках, — сказано в обращении от 23 сентября.
Глава предприятия «Метро Мир» объяснил НГС, что коллектор должны построить на участке в ближайшие шесть лет:
— Ливневки нет и не было там. Ливневая канализация строится в рамках третьей очереди. Вообще у нас в планах стоит до 2027 года строительство отводящего коллектора. Сейчас Управление дорожного строительства должно предусмотреть временные решения.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда в этом году будут завершены работы по строительству дороги и ливневой канализации.
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