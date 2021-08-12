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Клубную закатали в асфальт — сейчас здесь объезжают пробку на Большой (посмотрите, как выглядит это место)

Деньги на работы выделил частный инвестор

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Новое покрытие сделали на участке протяженностью 300 метров

Новое покрытие сделали на участке протяженностью 300 метров

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В Новосибирске уложили асфальт на улице Клубной в Ленинском районе. Эту дорогу используют для объезда пробки на улице Большой, которая образовалась во время ремонта на участке от дома № 582/1 до Колыванского кольца в микрорайоне Дивногорский.

Ранее НГС показывал в своем репортаже фото с улицы Клубной. На них вы можете посмотреть, какой она была в мае этого года. Сегодня, 12 августа, на месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как изменилось это место.

Асфальт уложен до границы с Новосибирским районом

Асфальт уложен до границы с Новосибирским районом

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Стоимость работ составила 15 миллионов рублей, площадь асфальтированного участка — 2700 квадратных метров

Стоимость работ составила 15 миллионов рублей, площадь асфальтированного участка — 2700 квадратных метров

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Рядом с дорогой уложили тротуары. По сообщению пресс-центра мэрии Новосибирска, деньги на работы выделил частный инвестор — АО «Металлоторг»

Рядом с дорогой уложили тротуары. По сообщению пресс-центра мэрии Новосибирска, деньги на работы выделил частный инвестор — АО «Металлоторг»

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АО «Металлоторг» зарегистрировано в Ярославле, также работает в Новосибирске. Фирма занимается торговлей черными металлами

АО «Металлоторг» зарегистрировано в Ярославле, также работает в Новосибирске. Фирма занимается торговлей черными металлами

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По данным «2ГИС», компания находится на улице Станционной, 38/4, в 20 минутах езды от Колыванского кольца

По данным «2ГИС», компания находится на улице Станционной, 38/4, в 20 минутах езды от Колыванского кольца

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По этой дороге и по улице Большой в районе ремонта часто проезжают грузовые автомобили

По этой дороге и по улице Большой в районе ремонта часто проезжают грузовые автомобили

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Ранее работы на улице Большой приостанавливали из-за проблем с документацией. Ремонт простаивал месяц

Ранее работы на улице Большой приостанавливали из-за проблем с документацией. Ремонт простаивал месяц

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Работы на основной дороге возобновили 29 июня

Работы на основной дороге возобновили 29 июня

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Реконструкцию Большой планируют завершить на год раньше срока, в этом октябре

Реконструкцию Большой планируют завершить на год раньше срока, в этом октябре

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В конце июля в Новосибирске объявили аукцион на ремонт дорог в нескольких районах города. На него готовы потратить 320 миллионов рублей. НГС рассказывал, какие улицы обновят.

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Ленинский районасфальтинвесторреконструкцияремонт дорог
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