Клубную закатали в асфальт — сейчас здесь объезжают пробку на Большой (посмотрите, как выглядит это место)

В Новосибирске уложили асфальт на улице Клубной в Ленинском районе. Эту дорогу используют для объезда пробки на улице Большой, которая образовалась во время ремонта на участке от дома № 582/1 до Колыванского кольца в микрорайоне Дивногорский.

Ранее НГС показывал в своем репортаже фото с улицы Клубной. На них вы можете посмотреть, какой она была в мае этого года. Сегодня, 12 августа, на месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как изменилось это место.