Управление дорожного строительства заказало ремонт дорог в Новосибирске на 320 млн — смотрим, каким улицам повезет

В Новосибирске заказали ремонт дорог на общую сумму 320 млн рублей
Муниципальное учреждение «Управление дорожного строительства» объявило пять аукционов на ремонт городских дорог с усовершенствованным типом покрытия. Цены контрактов варьируются от 4 до 124 млн рублей, совокупная стоимость — 320 млн рублей. Отремонтировать покрытия заказчик должен будет в этом году — до 15 и 25 октября.
В технической документации к закупкам указаны 10 улиц, расположенных в основном в центре города. Это улицы Красный проспект, Гоголя, Ленина, Каменская, Кирова, Октябрьская магистраль, Мичурина, Комсомольский проспект, Богдана Хмельницкого и Докучаева. Более конкретных указаний, где именно будет проводиться ремонт, в документации нет, однако перечислены основные типы работ.
— Исправление продольного и поперечного профиля покрытия путем фрезерования участков, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси средней толщиной 4,0 см, поднятие существующих смотровых колодцев инженерных коммуникаций, дождеприемных колодцев, попадающих в зону ремонтных работ, до уровня верха покрытия, — говорится в техническом задании на ремонт улиц Кирова и Октябрьской магистрали.
Больше всего средств потратят на ремонт дороги на Богдана Хмельницкого (86,5 млн рублей), Кирова (65,1) и Октябрьской магистрали (59,8), меньше всего — на дорогу по Докучаева (4 млн рублей).
Финансирование работ будет осуществляться на отдельных объектах из федерального бюджета, а также городского и областного.
Подведут итоги аукционов 10 августа.
В июле мэрия сообщила, что стоимость капитального ремонта на Октябрьском мосту, на который активно жалуются новосибирцы, оценили в 1,6 млрд рублей. Он пройдет в течение пяти лет. Недавно стало известно, что проектно-сметную документацию на капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске будут дорабатывать еще месяц. Ранее планировалось, что экспертиза пройдет с мая по июнь.