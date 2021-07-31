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Управление дорожного строительства заказало ремонт дорог в Новосибирске на 320 млн — смотрим, каким улицам повезет

В списке 10 объектов, но дорог левого берега в нём нет

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В Новосибирске взялись за ремонт дорог — первые результаты на 10 улицах можно будет увидеть уже в конце октября

В Новосибирске взялись за ремонт дорог — первые результаты на 10 улицах можно будет увидеть уже в конце октября

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В Новосибирске заказали ремонт дорог на общую сумму 320 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление дорожного строительства» объявило пять аукционов на ремонт городских дорог с усовершенствованным типом покрытия. Цены контрактов варьируются от 4 до 124 млн рублей, совокупная стоимость — 320 млн рублей. Отремонтировать покрытия заказчик должен будет в этом году — до 15 и 25 октября.

В технической документации к закупкам указаны 10 улиц, расположенных в основном в центре города. Это улицы Красный проспект, Гоголя, Ленина, Каменская, Кирова, Октябрьская магистраль, Мичурина, Комсомольский проспект, Богдана Хмельницкого и Докучаева. Более конкретных указаний, где именно будет проводиться ремонт, в документации нет, однако перечислены основные типы работ.

— Исправление продольного и поперечного профиля покрытия путем фрезерования участков, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси средней толщиной 4,0 см, поднятие существующих смотровых колодцев инженерных коммуникаций, дождеприемных колодцев, попадающих в зону ремонтных работ, до уровня верха покрытия, — говорится в техническом задании на ремонт улиц Кирова и Октябрьской магистрали.

Больше всего средств потратят на ремонт дороги на Богдана Хмельницкого (86,5 млн рублей), Кирова (65,1) и Октябрьской магистрали (59,8), меньше всего — на дорогу по Докучаева (4 млн рублей).

Финансирование работ будет осуществляться на отдельных объектах из федерального бюджета, а также городского и областного.

Подведут итоги аукционов 10 августа.

В июле мэрия сообщила, что стоимость капитального ремонта на Октябрьском мосту, на который активно жалуются новосибирцы, оценили в 1,6 млрд рублей. Он пройдет в течение пяти лет. Недавно стало известно, что проектно-сметную документацию на капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске будут дорабатывать еще месяц. Ранее планировалось, что экспертиза пройдет с мая по июнь.

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