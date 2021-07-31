Управление дорожного строительства заказало ремонт дорог в Новосибирске на 320 млн — смотрим, каким улицам повезет

Муниципальное учреждение «Управление дорожного строительства» объявило пять аукционов на ремонт городских дорог с усовершенствованным типом покрытия. Цены контрактов варьируются от 4 до 124 млн рублей, совокупная стоимость — 320 млн рублей. Отремонтировать покрытия заказчик должен будет в этом году — до 15 и 25 октября.



В технической документации к закупкам указаны 10 улиц, расположенных в основном в центре города. Это улицы Красный проспект, Гоголя, Ленина, Каменская, Кирова, Октябрьская магистраль, Мичурина, Комсомольский проспект, Богдана Хмельницкого и Докучаева. Более конкретных указаний, где именно будет проводиться ремонт, в документации нет, однако перечислены основные типы работ.