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К «Дивногорскому» и «Новомарусино» решили построить надземные переходы

В прошлому году во время реконструкции местной дороги здесь собирались пробки

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«Дивногорский» и «Новомарусино» находятся недалеко от Колыванского кольца в Ленинском районе

«Дивногорский» и «Новомарусино» находятся недалеко от Колыванского кольца в Ленинском районе

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Мэрия Новосибирска назвала несколько дорожных объектов, над которыми планируют работать в 2022 году. В частности, в Ленинском районе Новосибирска запланировали строительство надземных переходов в жилмассивах «Дивногорский» и «Новомарусино».

— Планируется размещение конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по улице Дачной, реконструкцию проспекта Дзержинского, строительство надземных пешеходных переходов к жилмассивам «Дивногорский» и «Новомарусино», — рассказал 15 марта на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.

Всего в 2022 году в Новосибирске собираются отремонтировать 34 дороги. На работы потратят более 2 миллиардов рублей.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить, почему было принято решение о строительстве надземных пешеходных переходов и в какой срок установят эти объекты.

В прошлом году, во время реконструкции улицы Большой в районе «Дивногорского» регулярно собирались длинные пробки, которые затрудняли выезд автомобилистам. При этом после окончания дорожных работ стало затапливать участок рядом с жилыми домами. Застройщик «Дивногорского» объяснил, что уровень дороги запроектировали выше уровня выездов из жилмассивов. Власти объяснили, когда на участке появится ливневая канализация.

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