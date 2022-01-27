В Новосибирске пять старых трамваев отремонтируют за 100 миллионов — новые стоят дороже

Новосибирский горэлектротранспорт объявил закупку на ремонт старых трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода — модернизация пяти вагонов обойдется в 100 миллионов рублей.



Предприятие планирует модернизировать пять вагонов модели 71–605. По документам закупки цена контракта — 101 миллион 250 тысяч рублей. Ремонт одного трамвайного вагона должны сделать за шестьдесят дней. Общий срок выполнения всех работ по модернизации пяти вагонов — не позднее 31 декабря 2022 года.

В вагонах должны быть новые детали, новый кузов: трехдверный, с переменным уровнем пола в средней части не меньше 35% от общего пола салона.