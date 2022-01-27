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В Новосибирске пять старых трамваев отремонтируют за 100 миллионов — новые стоят дороже

Это будет модернизация вагонов с заменой кузова

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Ремонтировать будут вагоны модели 71–605. Эта модель трамвайных вагонов известна под аббревиатурой КТМ. Вагон имеет достаточно дешевую, простую и технологичную конструкцию, один из недостатков — шум в салоне

Ремонтировать будут вагоны модели 71–605. Эта модель трамвайных вагонов известна под аббревиатурой КТМ. Вагон имеет достаточно дешевую, простую и технологичную конструкцию, один из недостатков — шум в салоне

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Новосибирский горэлектротранспорт объявил закупку на ремонт старых трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода — модернизация пяти вагонов обойдется в 100 миллионов рублей.

Предприятие планирует модернизировать пять вагонов модели 71–605. По документам закупки цена контракта — 101 миллион 250 тысяч рублей. Ремонт одного трамвайного вагона должны сделать за шестьдесят дней. Общий срок выполнения всех работ по модернизации пяти вагонов — не позднее 31 декабря 2022 года.

В вагонах должны быть новые детали, новый кузов: трехдверный, с переменным уровнем пола в средней части не меньше 35% от общего пола салона.

Крыша вагона будет из материала, который плохо проводит электрический ток. В зоне расположения электрооборудования на крыше вагона подрядчик должен установить электроизоляционные покрытия.

Кузов покрасят многослойным лакокрасочным покрытием двумя цветами — нижняя до линии окон — красного цвета, верхняя — белого. Под линией окон также будет полоса белого цвета.

В вагоне должны сделать тепло- и звукоизоляцию. Внутренняя отделка должна быть из негорючего пластика светлого оттенка. На полу положат специальный линолеум для автотранспортных средств с антискользящим эффектом. Материал пассажирских сидений — из искусственной кожи/винила или велюровые. Ремонтировать трамваи будут на территории двух трамвайных депо.

В Горэлектротранспорте уточнили, что это обычная модернизация вагонов с заменой кузова. Отремонтировать планируют вагоны 1988–1991 годов выпуска.

Победителем аукциона на ремонт вагонов стало российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь», которое работает на территории города уже 4 года. За это время предприятие модернизировало больше 30 вагонов.

Новый трамвай в зависимости от конфигурации может стоить от 30 до 100 миллионов рублей.

В числе учредителей — «БКМ-Сибирь», Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска и ОАО УК Холдинга «Белкоммунмаш». Чистая прибыль компании на конец 2020 года — 3,7 млн рублей.

В 2019 году в Новосибирск привезли последние вагоны из московской партии — после ремонта их выпустили на линию. В прошлом году на маршруты левобережья вышли два вагона, модернизированных российско-белорусским предприятием «Белкоммунмаш» («БКМ-Сибирь»). На них потратили почти 40 миллионов рублей. Теперь в вагонах новые токоприемники и табло для водителей автомобилей.

Вчера в Новосибирске начали тестировать уфимский электробус «Горожанин» — транспорт будет ходить по городскому маршруту, затем власти решат, нужно ли нам закупать такие машины.

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