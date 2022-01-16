Минивэн Toyota Noah столкнулся с ВАЗ-2104 под Новосибирском: погибли трое, все ехали на ВАЗе

16 января, около 9 утра, в Тогучинском районе, на
— В результате аварии погибли водитель и два пассажира автомобиля «Лада» (мужчины, взрослые), пострадали два пассажира «Тойоты», — сообщили НГС в ГИБДД Новосибирской области.
Видеозапись, запечатлевшую момент лобового столкновения, выложил подписчик группы «АСТ-54» во «Вконтакте».
Сегодня в Новосибирске Honda столкнулась с автобусом
15 января водитель «Рено» устроил лобовое ДТП на встречке под Новосибирском — погибла женщина. 14 января на улице Троллейной, рядом с остановкой «Кирзавод», столкнулись 4 автомобиля.