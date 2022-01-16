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Минивэн Toyota Noah столкнулся с ВАЗ-2104 под Новосибирском: погибли трое, все ехали на ВАЗе

Столкнулись минивэн Toyota Noah и ВАЗ-2104. Все погибшие находились в отечественном автомобиле

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Водитель минивэна вылетел на встречную полосу

Водитель минивэна вылетел на встречную полосу

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16 января, около 9 утра, в Тогучинском районе, на 138-м километре автодороги К-19Р, минивэн Toyota Noah, ехавший со стороны Новосибирска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественным универсалом ВАЗ-2104.

Отечественный универсал оказался менее безопасен, чем японский минивэн

Отечественный универсал оказался менее безопасен, чем японский минивэн

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— В результате аварии погибли водитель и два пассажира автомобиля «Лада» (мужчины, взрослые), пострадали два пассажира «Тойоты», — сообщили НГС в ГИБДД Новосибирской области.

Видеозапись, запечатлевшую момент лобового столкновения, выложил подписчик группы «АСТ-54» во «Вконтакте».

Сегодня в Новосибирске Honda столкнулась с автобусом № 18 в Октябрьском районе. Два пассажира автобуса пострадали, вылетевший на встречку водитель погиб на месте.

15 января водитель «Рено» устроил лобовое ДТП на встречке под Новосибирском — погибла женщина. 14 января на улице Троллейной, рядом с остановкой «Кирзавод», столкнулись 4 автомобиля.

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