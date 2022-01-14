В ДТП на Троллейной столкнулись четыре машины — видео последствий

В Новосибирске на улице Троллейной, рядом с остановкой «Кирзавод», столкнулись 4 автомобиля, которые получили заметные повреждения кузова, а в некоторых сработали подушки безопасности.
— Прям перед мной всё произошло, еле увернулся... Со встречки кого-то занесло (вроде белый автомобиль, но это неточно), со стороны Немировича в сторону «Континента»... Разглядеть ничего не успел, уходил от столкновения, — рассказал в паблике «АСТ-54» очевидец Роман Голышев.
В ГИБДД региона сообщили, что в ДТП никто не пострадал, оно оформлено как столкновение с материальным ущербом.
13 января