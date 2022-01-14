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В ДТП на Троллейной столкнулись четыре машины — видео последствий

Ситуация с пробками в Ленинском районе усугубилась

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От столкновения повреждены оказались только машины, люди не пострадали

От столкновения повреждены оказались только машины, люди не пострадали

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В Новосибирске на улице Троллейной, рядом с остановкой «Кирзавод», столкнулись 4 автомобиля, которые получили заметные повреждения кузова, а в некоторых сработали подушки безопасности.

— Прям перед мной всё произошло, еле увернулся... Со встречки кого-то занесло (вроде белый автомобиль, но это неточно), со стороны Немировича в сторону «Континента»... Разглядеть ничего не успел, уходил от столкновения, — рассказал в паблике «АСТ-54» очевидец Роман Голышев.

В ГИБДД региона сообщили, что в ДТП никто не пострадал, оно оформлено как столкновение с материальным ущербом.

13 января 7-летняя девочка пострадала при столкновении трех машин в Новосибирске. Ребенок сидел в детском кресле и был пристегнут ремнем безопасности.

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