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7-летняя девочка пострадала при столкновении трех машин в Новосибирске

Ребенок сидел в детском кресле и был пристегнут ремнем безопасности

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Девочка находилась на заднем сиденье «Хонды»

Девочка находилась на заднем сиденье «Хонды»

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Сегодня вечером, 13 января, на Выборной улице в Октябрьском районе Новосибирска 37-летний мужчина за рулем автомобиля «Киа-Сид» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями: «Хондой-CRV» с 54-летним водителем за рулем и «Ниссаном-Ванет» под управлением 49-летнего мужчины.

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В результате пострадала 7-летняя девочка, которая находилась на заднем сиденье «Хонды».

— Примерно в 18:35 водитель 1985 года рождения на автомобиле двигался по улице Выборной со стороны улицы Пролетарской в сторону улицы Кьеновой и у дома 199, к. 1 на улице Выборной выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с двумя автомобилями: «Хондой-CRV» под управлением водителя 1968 года рождения и «Ниссаном-Ванет» с водителем 1973 года рождения. В момент ДТП в автомобиле «Хонда-CRV» находился ребенок 2015 года рождения, который сидел сзади слева в детском удерживающем устройстве и был пристегнут пятиточечным ремнем безопасности. Ребенок доставлен в больницу для установления диагноза, — сообщила инспектор пропаганды ГИБДД капитан полиции Ольга Анатольевна Ларионова.

В начале января «Тойота» сбила 7-летнего мальчика на Троллейной: он перебегал дорогу в неположенном месте.

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