7-летняя девочка пострадала при столкновении трех машин в Новосибирске

В результате пострадала 7-летняя девочка, которая находилась на заднем сиденье «Хонды».
— Примерно в 18:35 водитель 1985 года рождения на автомобиле двигался по улице Выборной со стороны улицы Пролетарской в сторону улицы Кьеновой и у дома 199, к. 1 на улице Выборной выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с двумя автомобилями: «Хондой-CRV» под управлением водителя 1968 года рождения и «Ниссаном-Ванет» с водителем 1973 года рождения. В момент ДТП в автомобиле «Хонда-CRV» находился ребенок 2015 года рождения, который сидел сзади слева в детском удерживающем устройстве и был пристегнут пятиточечным ремнем безопасности. Ребенок доставлен в больницу для установления диагноза, — сообщила инспектор пропаганды ГИБДД капитан полиции Ольга Анатольевна Ларионова.