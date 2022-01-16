Honda столкнулась с автобусом № 18 в Октябрьском районе — погиб человек

15 января водитель «Рено» устроил лобовое ДТП на встречке под Новосибирском — погибла женщина.



14 января на улице Троллейной, рядом с остановкой «Кирзавод», столкнулись 4 автомобиля, которые получили заметные повреждения кузова, а в некоторых сработали подушки безопасности.