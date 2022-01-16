Honda столкнулась с автобусом № 18 в Октябрьском районе — погиб человек

16 января в 8 утра в Октябрьском районе Honda CRV столкнулась с автобусом
— Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Honda CRV, двигался по улице Выборная, со стороны улицы Шмакова, в сторону улицы Пролетарская и напротив дома 199/2 по улице Выборная совершил столкновение с автобусом
Две пассажирки автобуса получили травмы, их доставили в больницу. Водитель Хонды погиб на месте от несовместимых с жизнью травм. На месте работает экипаж ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.
15 января водитель «Рено» устроил лобовое ДТП на встречке под Новосибирском — погибла женщина.
14 января на улице Троллейной, рядом с остановкой «Кирзавод», столкнулись 4 автомобиля, которые получили заметные повреждения кузова, а в некоторых сработали подушки безопасности.