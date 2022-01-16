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Honda столкнулась с автобусом № 18 в Октябрьском районе — погиб человек

Два пассажира автобуса пострадали, вылетевший на встречку водитель погиб на месте

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Инспекторы выясняют причины аварии

Инспекторы выясняют причины аварии

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16 января в 8 утра в Октябрьском районе Honda CRV столкнулась с автобусом № 18 из-за опасного маневра водителя легкового автомобиля.

— Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Honda CRV, двигался по улице Выборная, со стороны улицы Шмакова, в сторону улицы Пролетарская и напротив дома 199/2 по улице Выборная совершил столкновение с автобусом 18-го маршрута, — сообщили в ГИБДД НСО.

Пострадавших увезли в больницу

Пострадавших увезли в больницу

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Две пассажирки автобуса получили травмы, их доставили в больницу. Водитель Хонды погиб на месте от несовместимых с жизнью травм. На месте работает экипаж ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.

15 января водитель «Рено» устроил лобовое ДТП на встречке под Новосибирском — погибла женщина.

14 января на улице Троллейной, рядом с остановкой «Кирзавод», столкнулись 4 автомобиля, которые получили заметные повреждения кузова, а в некоторых сработали подушки безопасности.

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ДТП с автобусомДТП на встречной
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