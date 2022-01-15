Водитель «Рено» устроил лобовое ДТП на встречке под Новосибирском — погибла женщина

В субботу, 15 января, в городе Тогучин Новосибирской области произошла авария, в которой погиб человек. Трагедия случилась утром.
— Около 8 часов 10 минут вблизи здания номер 80 по улице Ломоносова города Тогучина водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Рено-Логан», двигаясь со стороны поселка Горный Тогучинского района в направлении города Тогучин, в нарушение ПДД выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Корола-Спасио», двигавшимся во встречном направлении, под управлением женщины-водителя 1981 года рождения. В результате происшествия погибла пассажирка автомобиля «Тойота» 1948 года рождения, — сообщил НГС старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Сейчас обстоятельства произошедшего уточняются.
Сегодня утром на Бердском шоссе автомобиль врезался в сугроб и перевернулся — водитель погиб на месте.