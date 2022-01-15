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Водитель «Рено» устроил лобовое ДТП на встречке под Новосибирском — погибла женщина

Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии

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В аварии погибла пассажирка «Тойоты»

В аварии погибла пассажирка «Тойоты»

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В субботу, 15 января, в городе Тогучин Новосибирской области произошла авария, в которой погиб человек. Трагедия случилась утром.

— Около 8 часов 10 минут вблизи здания номер 80 по улице Ломоносова города Тогучина водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Рено-Логан», двигаясь со стороны поселка Горный Тогучинского района в направлении города Тогучин, в нарушение ПДД выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Корола-Спасио», двигавшимся во встречном направлении, под управлением женщины-водителя 1981 года рождения. В результате происшествия погибла пассажирка автомобиля «Тойота» 1948 года рождения, — сообщил НГС старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Сейчас обстоятельства произошедшего уточняются.

Сегодня утром на Бердском шоссе автомобиль врезался в сугроб и перевернулся — водитель погиб на месте.

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ГИБДДДТП с погибшейлобовое столкновение
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