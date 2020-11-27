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Из-за обрыва кабеля на стройке четвертого моста в Новосибирске встали троллейбусы

Сеть временно обесточена

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Троллейбусы не могут сдвинуться с места

Троллейбусы не могут сдвинуться с места

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Из-за обрыва кабеля на стройке четвертого моста в Новосибирске встали трамваи

Вечером в пятницу, 27 ноября, в Новосибирске в районе Октябрьского моста остановилось движение троллейбусов.

— В течение 40 минут мы с детьми не смогли уехать на троллейбусе № 7 со Студенческой, поскольку троллейбусы там просто не ходят. Судя по карте ЦУГАЭТ, ближайший троллейбус намертво встал на Коммунальном мосту, — написала в редакцию НГС читательница.

В диспетчерской Филиала № 3 «Ленинский троллейбусный» МКП «Горэлектротранспорт» рассказали причину, по которой общественный транспорт не может сдвинуться с места.

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— Где идет стройка четвертого моста, рабочие порвали кабели. Обесточили полностью. Как только устранят, так поедут троллейбусы, — сообщил диспетчер.

В мэрии уточнили, что сейчас не работают или идут измененными маршрутами троллейбусы № 5, 7, 8, 10, 13, 36, а также трамвай № 13.

— В 16:15, предварительно по причине повреждения питающего тяговую подстанцию кабеля, при производстве работ по строительству четвертого моста произошло отключение двух тяговых подстанций электротранспорта в районе Речного вокзала и в районе улицы Серебренниковская. В связи с этим остановлено движение трамваев и троллейбусов, — рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.

В пресс-службе группы «ВИС», которая занимается строительством четвертого моста в Новосибирске, пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Обновлено. В пресс-службе группы «ВИС» рассказали подробности аварии.

— 27 ноября, при проведении работ по разработке грунта на правом берегу реки Обь в районе улицы Большевистской, был оборван силовой кабель, что привело к перебоям в работе общественного транспорта. Работы проводились одной из субподрядных организаций в рамках проекта по строительству мостового перехода через реку Обь. Генеральный подрядчик строительства — производственная фирма «ВИС» — незамедлительно приступил к устранению возникшей проблемы, — сообщили в организации.

Работы планируется завершить до завтрашнего дня.

В минувший вторник в Кировском районе трамвай сошел с рельсов и перекрыл дорогу.

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четвертый мостобщественный транспорт
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