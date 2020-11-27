Из-за обрыва кабеля на стройке четвертого моста в Новосибирске встали троллейбусы

Вечером в пятницу, 27 ноября, в Новосибирске в районе Октябрьского моста остановилось движение троллейбусов.

— В течение 40 минут мы с детьми не смогли уехать на троллейбусе № 7 со Студенческой, поскольку троллейбусы там просто не ходят. Судя по карте ЦУГАЭТ, ближайший троллейбус намертво встал на Коммунальном мосту, — написала в редакцию НГС читательница.