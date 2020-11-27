Из-за обрыва кабеля на стройке четвертого моста в Новосибирске встали троллейбусы

Из-за обрыва кабеля на стройке четвертого моста в Новосибирске встали трамваи
Вечером в пятницу, 27 ноября, в Новосибирске в районе Октябрьского моста остановилось движение троллейбусов.
— В течение 40 минут мы с детьми не смогли уехать на троллейбусе
В диспетчерской Филиала
— Где идет стройка четвертого моста, рабочие порвали кабели. Обесточили полностью. Как только устранят, так поедут троллейбусы, — сообщил диспетчер.
В мэрии уточнили, что сейчас не работают или идут измененными маршрутами троллейбусы
— В 16:15, предварительно по причине повреждения питающего тяговую подстанцию кабеля, при производстве работ по строительству четвертого моста произошло отключение двух тяговых подстанций электротранспорта в районе Речного вокзала и в районе улицы Серебренниковская. В связи с этим остановлено движение трамваев и троллейбусов, — рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.
В пресс-службе группы «ВИС», которая занимается строительством четвертого моста в Новосибирске, пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Обновлено. В пресс-службе группы «ВИС» рассказали подробности аварии.
— 27 ноября, при проведении работ по разработке грунта на правом берегу реки Обь в районе улицы Большевистской, был оборван силовой кабель, что привело к перебоям в работе общественного транспорта. Работы проводились одной из субподрядных организаций в рамках проекта по строительству мостового перехода через реку Обь. Генеральный подрядчик строительства — производственная фирма «ВИС» — незамедлительно приступил к устранению возникшей проблемы, — сообщили в организации.
Работы планируется завершить до завтрашнего дня.
В минувший вторник в Кировском районе трамвай сошел с рельсов и перекрыл дорогу.