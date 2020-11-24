В Кировском районе трамвай сошел с рельсов и перекрыл дорогу

Трамвай сошел с рельсов в Новосибирске
Вечером во вторник, 24 ноября, в Кировском районе Новосибирска трамвай №15 сошел с рельсов и затруднил движение автотранспорта.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», инцидент произошел на улице Оловозаводская около остановки общественного транспорта «Оловозавод». В результате движение в оба направления было временно перекрыто.
В диспетчерской трамвайного депо информацию о сходе трамвая подтвердили.
— Да, был сход вагона. Движение восстановили, — рассказал диспетчер.
На прошлой неделе трамвай № 13 загорелся прямо в депо.