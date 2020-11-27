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Новосибирск ждет 15 новых автобусов из Минска — Анатолий Локоть рассказал, когда их отправят

Возможно, в будущем их украсят символикой Молодежного чемпионата мира по хоккею

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Мэр отметил, что сейчас на маршрутах в Советском районе работает изношенный транспорт

Мэр отметил, что сейчас на маршрутах в Советском районе работает изношенный транспорт

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В Новосибирск привезут 15 новых автобусов из Минска

Сегодня, 27 ноября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда в город отправят 15 новых автобусов из Минска.

— Было принято решение закупать новые автобусы, проведены конкурсные процедуры. На следующей неделе мы ждем отправки 15 автобусов из Минска в Новосибирск. Покрашены они, как положено, нашими цветами. Мы приняли решение, что они будут белого цвета, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции 27 ноября.

Он также добавил, что у властей была идея украсить эти автобусы символикой Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Так как она еще не утверждена, решение об этом пока не принято.

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— Поступят в ПАТП-4 и выйдут на маршруты № 23 и 45, связанные с Советским районом. На этих маршрутах есть серьезные проблемы, там неоднократно были сбои, много замечаний поступает от новосибирцев. Выход на маршруты улучшит ситуацию, — добавил глава города.

В начале сентября в Новосибирск привезли старые троллейбусы из Твери. На их корпусах было отчетливо видно ржавчину. Журналистам не дали фотографировать троллейбусы перед ремонтом, зато потом показали, как они преобразились.

Также стало известно, что в декабре повысится стоимость проезда в городском общественном транспорте. Тогда платить придется на 1 рубль больше.

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Минскавтобусыобщественный транспорт
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