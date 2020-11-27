Новосибирск ждет 15 новых автобусов из Минска — Анатолий Локоть рассказал, когда их отправят

Сегодня, 27 ноября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, когда в город отправят 15 новых автобусов из Минска.

— Было принято решение закупать новые автобусы, проведены конкурсные процедуры. На следующей неделе мы ждем отправки 15 автобусов из Минска в Новосибирск. Покрашены они, как положено, нашими цветами. Мы приняли решение, что они будут белого цвета, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции 27 ноября .



Он также добавил, что у властей была идея украсить эти автобусы символикой Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Так как она еще не утверждена, решение об этом пока не принято.