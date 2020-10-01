Рогатый из Твери. Как в Новосибирске отремонтировали первый «ржавый» троллейбус и пустили на линию

Первый троллейбус из Твери вышел на линию в Новосибирске
Первую партию троллейбусов из Твери уже доставили в Новосибирск. Машины начали ремонтировать и готовить к выпуску на линию. Сегодня первый отремонтированный троллейбус отправили на маршрут № 22. Новосибирску машины передали бесплатно — мэрия оплатила только доставку и сделала небольшой апгрейд прибывшего транспорта. До конца года все 12 подаренных троллейбусов должны доставить в Новосибирск и выпустить на маршруты. О том, как выглядит обновлённый транспорт, что означают цифры на его борту и как в Твери попрощались с троллейбусами — в материале НГС.
1 октября на линию вышла первая машина из партии б/у троллейбусов, подаренных Новосибирску после закрытия троллейбусного движения в Твери. Фотографии тверского транспорта, доставленного в Новосибирск, вызвали бурю негативных эмоций в соцсетях. Однако в Горэлектротранспорте уверяют, что троллейбусы в отличном состоянии и большого ремонта им не потребуется.
— Это машины 2007–2009 годов выпуска в технически исправном состоянии, — констатировал директор МКП «ГЭТ» Константин Прокин.
Сотрудники Дзержинского депо, в котором троллейбус готовили к выпуску, считают, что Новосибирску очень повезло, так как транспорт по большому счёту не требует никаких вложений — теоретически он был готов выйти на линию практически сразу.
— Там, видимо, климат намного мягче, поэтому 11-летняя эксплуатация не сильно отразилась на его состоянии. Работы были минимальными: провели ревизию, техническое обслуживание и покраску, — рассказал Олег Шильмейстер, начальник филиала № 1 Дзержинский троллейбусный.
По его словам, в тверском троллейбусе даже есть дополнительная печка — в Новосибирске, несмотря на разницу в климате, такое не практикуется.
Троллейбус, который сегодня вышел на линию, выпущен в 2009 году. Пробег с начала эксплуатации — 435 тысяч километров. Вообще, как уточнили в ГЭТ, срок эксплуатации троллейбуса — 12 лет или 700 тысяч километров. Но «с возможностью продления после проведения соответствующих ремонтов».
В машине обновили обшивку сидений; поменяли масла, расходники; заменили лобовое стекло, так как оно было с трещиной; проверили исправность всех составляющих, всех деталей.
На подготовку одного троллейбуса запланировано порядка 600 тысяч рублей, из них 300 тысяч — это расходы на доставку одной машины, уточнил директор ГЭТ. Важный момент, на который обратили внимание представители Горэлектротранспорта, заключается в том, что троллейбусы всё-таки не были списаны, а лишь перешли на работу в другой город. К тому же, покупать новый электротранспорт городу не под силу — по словам Прокина, новый троллейбус стоит 16–17 миллионов рублей. В Новосибирске, кстати, не было обновления парка с 2013 года. Сейчас средний возраст троллейбуса — около 30 лет.
— На сегодняшний день амортизационный износ троллейбусного парка в Новосибирске составляет более 97%, это очень существенная цифра, — отметил Константин Прокин. — Требуется более глобальное обновление. Нагрузка на троллейбус в целом по пассажиропотоку, если по Горэлектротранспорту посмотреть, — это 2/3 от всей перевозки Горэлектротранспорта, 1/3 — трамвайные маршруты.
Он рассказал, что в идеале троллейбусный парк нужно обновлять на 30 машин ежегодно. Но пока ситуация такая, какая она есть, а прибывшие из Твери троллейбусы помогут постепенно убрать с маршрутов машины, которые эксплуатировать уже невозможно.
Пока из Твери привезли 8 троллейбусов, ещё 4 должны отгрузить до конца этой недели. Чтобы подготовить машину к выходу на маршрут, нужно примерно три недели, уточнил Константин Прокин. До конца года все тверские троллейбусы выйдут на городские маршруты. Первый поставили на маршрут № 22 (ул. Лазурная — ул. Учительская).
По словам директора ГЭТ, по два троллейбуса распределят между Дзержинским, Ленинским, Заельцовским районами. Шесть отправят в Кировское троллейбусное депо. Такое распределение, по его словам, связано с внутренним состоянием парка.
Тверские троллейбусы, как и большинство в стране, сделали на заводе «Тролза» в Энгельсе Саратовской области. Модель называется «Оптима». Такие уже есть в нашем троллейбусном парке, так что для водителей эта машина привычна.
В троллейбусе, отправленном из Твери в Новосибирск (в том, что сегодня вышел на линию), висело трогательное объявление для пассажиров: «Дорогие тверичи! Мы прощаемся с вами! Благодарим за терпение, добрые слова и понимание! Ваш троллейбус!»
Троллейбусное движение в Твери полностью прекратилось весной 2020 года — в соцсетях писали, что сотрудники провожали троллейбус аплодисментами. В Новосибирске тверские троллейбусы прослужат ещё лет 30, уверяет Олег Шильмейстер, а в первые 10 лет эксплуатации с ними вообще не должно быть проблем.
По информации ГЭТ, вчера после ремонта на маршрут № 14 вышел 20-й трамвай из партии так называемых «собянинских трамваев» — вагоны достались Новосибирску в подарок от мэрии Москвы.