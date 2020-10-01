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Рогатый из Твери. Как в Новосибирске отремонтировали первый «ржавый» троллейбус и пустили на линию

В Твери написали трогательное прощание сосланным в Сибирь троллейбусам

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Троллейбус покрасили в зелёный цвет — это цвет всех городских троллейбусов в Новосибирске

Троллейбус покрасили в зелёный цвет — это цвет всех городских троллейбусов в Новосибирске

Первый троллейбус из Твери вышел на линию в Новосибирске

Первую партию троллейбусов из Твери уже доставили в Новосибирск. Машины начали ремонтировать и готовить к выпуску на линию. Сегодня первый отремонтированный троллейбус отправили на маршрут № 22. Новосибирску машины передали бесплатно — мэрия оплатила только доставку и сделала небольшой апгрейд прибывшего транспорта. До конца года все 12 подаренных троллейбусов должны доставить в Новосибирск и выпустить на маршруты. О том, как выглядит обновлённый транспорт, что означают цифры на его борту и как в Твери попрощались с троллейбусами — в материале НГС.

Из Твери привезли троллейбусы модели «Оптима» ЗАО «Тролза»

Из Твери привезли троллейбусы модели «Оптима» ЗАО «Тролза»

1 октября на линию вышла первая машина из партии б/у троллейбусов, подаренных Новосибирску после закрытия троллейбусного движения в Твери. Фотографии тверского транспорта, доставленного в Новосибирск, вызвали бурю негативных эмоций в соцсетях. Однако в Горэлектротранспорте уверяют, что троллейбусы в отличном состоянии и большого ремонта им не потребуется.

В троллейбусе обновили обшивку сидений, хотя прежняя, по словам сотрудников ГЭТ, была в неплохом состоянии

В троллейбусе обновили обшивку сидений, хотя прежняя, по словам сотрудников ГЭТ, была в неплохом состоянии

— Это машины 2007–2009 годов выпуска в технически исправном состоянии, — констатировал директор МКП «ГЭТ» Константин Прокин.

Сотрудники Дзержинского депо, в котором троллейбус готовили к выпуску, считают, что Новосибирску очень повезло, так как транспорт по большому счёту не требует никаких вложений — теоретически он был готов выйти на линию практически сразу.

Срок эксплуатации троллейбуса — 10 лет. После этого в нём меняют основные элементы, детали, узлы и принимают решение о продлении срока эксплуатации<br>

Срок эксплуатации троллейбуса — 10 лет. После этого в нём меняют основные элементы, детали, узлы и принимают решение о продлении срока эксплуатации

— Там, видимо, климат намного мягче, поэтому 11-летняя эксплуатация не сильно отразилась на его состоянии. Работы были минимальными: провели ревизию, техническое обслуживание и покраску, — рассказал Олег Шильмейстер, начальник филиала № 1 Дзержинский троллейбусный.

По его словам, в тверском троллейбусе даже есть дополнительная печка — в Новосибирске, несмотря на разницу в климате, такое не практикуется.

Первый троллейбус вышел на маршрут № 22 (ул. Лазурная — ул. Учительская)

Первый троллейбус вышел на маршрут № 22 (ул. Лазурная — ул. Учительская)

Троллейбус, который сегодня вышел на линию, выпущен в 2009 году. Пробег с начала эксплуатации — 435 тысяч километров. Вообще, как уточнили в ГЭТ, срок эксплуатации троллейбуса — 12 лет или 700 тысяч километров. Но «с возможностью продления после проведения соответствующих ремонтов».

В машине обновили обшивку сидений; поменяли масла, расходники; заменили лобовое стекло, так как оно было с трещиной; проверили исправность всех составляющих, всех деталей.

На подготовку одного троллейбуса запланировано порядка 600 тысяч рублей, из них 300 тысяч — это расходы на доставку одной машины, уточнил директор ГЭТ. Важный момент, на который обратили внимание представители Горэлектротранспорта, заключается в том, что троллейбусы всё-таки не были списаны, а лишь перешли на работу в другой город. К тому же, покупать новый электротранспорт городу не под силу — по словам Прокина, новый троллейбус стоит 16–17 миллионов рублей. В Новосибирске, кстати, не было обновления парка с 2013 года. Сейчас средний возраст троллейбуса — около 30 лет.

Это второй троллейбус из Твери, который начинают приводить в порядок

Это второй троллейбус из Твери, который начинают приводить в порядок

— На сегодняшний день амортизационный износ троллейбусного парка в Новосибирске составляет более 97%, это очень существенная цифра, — отметил Константин Прокин. — Требуется более глобальное обновление. Нагрузка на троллейбус в целом по пассажиропотоку, если по Горэлектротранспорту посмотреть, — это 2/3 от всей перевозки Горэлектротранспорта, 1/3 — трамвайные маршруты.

Он рассказал, что в идеале троллейбусный парк нужно обновлять на 30 машин ежегодно. Но пока ситуация такая, какая она есть, а прибывшие из Твери троллейбусы помогут постепенно убрать с маршрутов машины, которые эксплуатировать уже невозможно.

Что означают цифры на борту троллейбуса: 1 — номер троллейбусного депо, где обслуживается троллейбус (Дзержинский), 311 — порядковый номер троллейбуса. Следующий будет 312-й

Что означают цифры на борту троллейбуса: 1 — номер троллейбусного депо, где обслуживается троллейбус (Дзержинский), 311 — порядковый номер троллейбуса. Следующий будет 312-й

Пока из Твери привезли 8 троллейбусов, ещё 4 должны отгрузить до конца этой недели. Чтобы подготовить машину к выходу на маршрут, нужно примерно три недели, уточнил Константин Прокин. До конца года все тверские троллейбусы выйдут на городские маршруты. Первый поставили на маршрут № 22 (ул. Лазурная — ул. Учительская).

До конца года на городские маршруты должны выйти все троллейбусы из Твери

До конца года на городские маршруты должны выйти все троллейбусы из Твери

По словам директора ГЭТ, по два троллейбуса распределят между Дзержинским, Ленинским, Заельцовским районами. Шесть отправят в Кировское троллейбусное депо. Такое распределение, по его словам, связано с внутренним состоянием парка.

Тверские троллейбусы, как и большинство в стране, сделали на заводе «Тролза» в Энгельсе Саратовской области. Модель называется «Оптима». Такие уже есть в нашем троллейбусном парке, так что для водителей эта машина привычна.

Если вы не знали, как называются жители Твери, теперь знайте

Если вы не знали, как называются жители Твери, теперь знайте

В троллейбусе, отправленном из Твери в Новосибирск (в том, что сегодня вышел на линию), висело трогательное объявление для пассажиров: «Дорогие тверичи! Мы прощаемся с вами! Благодарим за терпение, добрые слова и понимание! Ваш троллейбус!»

Троллейбусное движение в Твери полностью прекратилось весной 2020 года — в соцсетях писали, что сотрудники провожали троллейбус аплодисментами. В Новосибирске тверские троллейбусы прослужат ещё лет 30, уверяет Олег Шильмейстер, а в первые 10 лет эксплуатации с ними вообще не должно быть проблем.

По информации ГЭТ, вчера после ремонта на маршрут № 14 вышел 20-й трамвай из партии так называемых «собянинских трамваев» — вагоны достались Новосибирску в подарок от мэрии Москвы.

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