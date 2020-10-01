Рогатый из Твери. Как в Новосибирске отремонтировали первый «ржавый» троллейбус и пустили на линию

Троллейбус, который сегодня вышел на линию, выпущен в 2009 году. Пробег с начала эксплуатации — 435 тысяч километров. Вообще, как уточнили в ГЭТ, срок эксплуатации троллейбуса — 12 лет или 700 тысяч километров. Но «с возможностью продления после проведения соответствующих ремонтов».

В машине обновили обшивку сидений; поменяли масла, расходники; заменили лобовое стекло, так как оно было с трещиной; проверили исправность всех составляющих, всех деталей.

На подготовку одного троллейбуса запланировано порядка 600 тысяч рублей, из них 300 тысяч — это расходы на доставку одной машины, уточнил директор ГЭТ. Важный момент, на который обратили внимание представители Горэлектротранспорта, заключается в том, что троллейбусы всё-таки не были списаны, а лишь перешли на работу в другой город. К тому же, покупать новый электротранспорт городу не под силу — по словам Прокина, новый троллейбус стоит 16–17 миллионов рублей. В Новосибирске, кстати, не было обновления парка с 2013 года. Сейчас средний возраст троллейбуса — около 30 лет.