BMW пошёл на обгон возле Академгородка — машину выбросило на встречку: пострадали двое

Сегодня, 25 сентября , на выезде из Академгородка в сторону Кольцово столкнулись две иномарки, в результате чего проезд по улице Иванова оказался затруднён.



Как сообщает служба эвакуации «АСТ-54», один из автомобилей — «Тойота-Пробокс» — двигался на высокой скорости. В настоящее время на месте происшествия работают бригада спасателей, реанимация и скорая помощь.



В Муниципальной аварийно-спасательной службе сообщили, что ДТП случилось около 11 часов.