BMW пошёл на обгон возле Академгородка — машину выбросило на встречку: пострадали двое

Реанимация приехала на аварию в Академгородке
Сегодня,
Как сообщает служба эвакуации «АСТ-54», один из автомобилей — «Тойота-Пробокс» — двигался на высокой скорости. В настоящее время на месте происшествия работают бригада спасателей, реанимация и скорая помощь.
В Муниципальной аварийно-спасательной службе сообщили, что ДТП случилось около 11 часов.
— Прибыв на место, спасатели провели разведку места ДТП, выяснили информацию о пострадавших. Как удалось выяснить,
В «Тойоте» пострадали
— Спасатели МАСС помогли пострадавшим выбраться из автомобиля, уложили их на носилки и помогли транспортировать до автомобиля скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра. Кроме того, была обеспечена стабилизация транспортных средств и их противопожарная безопасность.
На месте также работали пожарные и сотрудники ДПС, — добавили в МАСС.
Видео: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Вчера вечером,