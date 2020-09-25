25 сентября пятница
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 6/10
usd 77.18
eur 89.98
Тема дняВ центре Новосибирска распродают целые здания

Все новости

Все новости

BMW пошёл на обгон возле Академгородка — машину выбросило на встречку: пострадали двое

Пострадавшим помогли выбираться спасатели

6 537
41Обсудить

Поделиться

Из-за ДТП уже успела собраться небольшая пробка

Из-за ДТП уже успела собраться небольшая пробка

Реанимация приехала на аварию в Академгородке

Сегодня, 25 сентября, на выезде из Академгородка в сторону Кольцово столкнулись две иномарки, в результате чего проезд по улице Иванова оказался затруднён.

Как сообщает служба эвакуации «АСТ-54», один из автомобилей — «Тойота-Пробокс» — двигался на высокой скорости. В настоящее время на месте происшествия работают бригада спасателей, реанимация и скорая помощь.

В Муниципальной аварийно-спасательной службе сообщили, что ДТП случилось около 11 часов.

— Прибыв на место, спасатели провели разведку места ДТП, выяснили информацию о пострадавших. Как удалось выяснить, 35-летний водитель на автомобиле марки БМВ совершал манёвр обгона. На мокрой после дождя дороге машину занесло, закрутило и вынесло на встречную полосу, после чего БМВ задней частью ударило в двигавшийся навстречу автомобиль марки «Тойота-Пробокс».

57-летнего мужчину госпитализировали с места аварии

57-летнего мужчину госпитализировали с места аварии

Кроме него, помощь также понадобилась пенсионерке

Кроме него, помощь также понадобилась пенсионерке

Иномарки получили серьёзные повреждения

Иномарки получили серьёзные повреждения

На месте аварии также работали пожарные

На месте аварии также работали пожарные

В «Тойоте» пострадали 57-летний мужчина и 65-летняя женщина.

— Спасатели МАСС помогли пострадавшим выбраться из автомобиля, уложили их на носилки и помогли транспортировать до автомобиля скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра. Кроме того, была обеспечена стабилизация транспортных средств и их противопожарная безопасность.

На месте также работали пожарные и сотрудники ДПС, — добавили в МАСС.

Видео: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Вчера вечером, 24 сентября, в Советском районе произошло ещё одно ДТП — на Бердском шоссе водителя грузовика зажало в кабине.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

ДТПреанимациястолкновение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (41)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!