На Бердском шоссе грузовик врезался в препятствие и перекрыл движение — водителя зажало в кабине

На место вызвали сотрудников полиции, скорую помощь и пожарных.



В августе в Убинском районе Новосибирской области на трассе Р-254 перевернулся бензовоз — у него оторвало цистерну, которая в итоге перекрыла всю дорогу. Позднее оказалось, что в ней был сжиженный пропан.