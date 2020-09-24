На Бердском шоссе грузовик врезался в препятствие и перекрыл движение — водителя зажало в кабине

Вечером в четверг, 24 сентября, в Советском районе Новосибирска грузовик врезался в препятствие и перекрыл дорогу на Бердском шоссе.
— В 21:30 произошло ДТП — грузовой автомобиль Volvo совершил наезд на препятствие. Водитель зажат, нужна помощь, — сообщил дежурный службы 112.
Сейчас на участке, где произошла авария, образовалась пробка на дороге по направлению из Бердска.
По информации подписчика группы «АСТ-54», водитель грузовика столкнулся со столбом, после чего машину с мятой кабиной развернуло поперёк дороги.
На место вызвали сотрудников полиции, скорую помощь и пожарных.
В августе в Убинском районе Новосибирской области на трассе Р-254 перевернулся бензовоз — у него оторвало цистерну, которая в итоге перекрыла всю дорогу. Позднее оказалось, что в ней был сжиженный пропан.