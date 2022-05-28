Рейтинг дачных посадок: от самых полезных к самым вредным
У нас было 10 овощей, трав и ягод, и мы узнали, какие из них лучше
Безусловно, всё, что выращивается на грядках, рано или поздно пригодится. Вот только не всё так уж полезно и необходимо. Взять те же кабачки, от которых в семьях садоводов в конце сезона просто деваться некуда (как гласит народная шутка, за один месяц кабачок может сменить до восьми хозяев). Зачем нам столько? Может быть, лучше приглядеться к тем, что обычно мы обходим своим вниманием? Мы решили разобраться, какие все-таки овощи и травы в наших садах и огородах самые полезные, а в каких пользы меньше всего. Начнем с полезных.
Облепиха
У некоторых на то, чтобы полюбить облепиху, уходят годы. Но полюбить ее стоит. В ее ягодах содержатся сотни биологически активных питательных веществ.
— Сок ягоды и облепиховое масло благодаря своим свойствам заживляют раны и успокаивают боль, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Масло содержит каротиноиды, флавоноиды,
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, у облепихи есть противовирусное действие, она укрепляет иммунитет, оздоравливает пищеварительную систему и запускает выработку серотонина, который важен для функционирования нервной системы, поэтому облепиху советуют есть при симптомах депрессии. Также большое содержание
Клюква
— Клюква содержит витамины A, B, C, E и органические кислоты — лимонную, яблочную и салициловую, а также микроэлементы калий, кальций, магний, марганец и фосфор, — говорит Вероника Черанева. — Ягоды клюквы обладают мочегонным эффектом, бактерицидными и антисептическими свойствами, что ценно для лечения и профилактики простудных заболеваний и заболеваний почек и мочевыводящих путей.
В Роспотребнадзоре добавляют, что клюкву рекомендуют включать в рацион для поднятия тонуса и работоспособности организма в периоды физического, эмоционального и умственного напряжения. А напиток, приготовленный из клюквенного сока, меда и шиповника, заменит кофе, и организм успешно справится с нагрузками.
Благодаря высокому содержанию витамина С клюква — отличное профилактическое средство, которое укрепит иммунитет и повысит защитные функции организма. Клюквенный сироп, сок и морс за счет жаропонижающего, противовоспалительного и общеукрепляющего действия с успехом используют для лечения простудных заболеваний. Кроме того, клюквенный сок может активно обеззараживать бактерии в полости рта, поэтому полоскание на его основе считается отличной профилактикой кариеса.
Хотя считается, что клюква растет исключительно на болотах, вырастить ее можно и на дачном участке.
— Клюква любит кислые почвы, к которым привыкла в естественных природных условиях, — говорит садовод Елена Истомина. — Оптимальная кислотность почвы для клюквы обыкновенной составляет рН
Высаживают клюкву ранней весной, как только земля оттает на
И запаситесь терпением: клюква даст первый урожай лишь на третий год после посадки, а на четвертый вы сможете собрать полноценный урожай — примерно полкилограмма ягоды с каждого квадратного метра почвы.
Щавель
— Щавель прижился в национальной кухне с XVII века в составе щей и холодных супов, — говорит Вероника Черанева. — Кислый вкус щавелю придает калиевая соль щавелевой кислоты. В листьях содержатся также минеральные соли, дубильные вещества, органические кислоты (яблочная, лимонная), белки, флавоноиды, сахара, каротин, кальций, калий, магний, железо, витамины B1, В2, С, К, PP. Щавель стимулирует выделение пищеварительных соков, ранняя зелень восполняет дефицит витаминов весной.
Душица
Душица — это «успокоительная» трава с седативным эффектом. В переводе с медицинского на русский это означает, что после чая с душицей проще будет уснуть. И это не единственное ее достоинство.
— Прекрасная травка для того, чтобы пить в период распространения ОРВИ. Она входит в состав многих грудных сборов, ее используют как откашливающий препарат. Также душица имеет желчегонный и мягкий спазмолитический эффект, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Пить душицу можно и просто так — чай будет ароматным. Есть, правда, строгое ограничение: беременным душицу нельзя ни в коем случае, поскольку она тонизирует гладкую мускулатуру матки.
Цветет душица мелкими сиреневыми цветочками. Еще она отличный медонос (вдруг вы пчел собираетесь держать). Сеют ее под зиму или саженцами, на открытом солнечном месте.
Тыква
Первое, что можно сказать о тыкве, даже не будучи специалистом, — это то, что в ней много каротина. Об этом прямо кричит ее цвет. Каротина в тыкве и правда предостаточно — в
— Тыква — прекрасный источник витаминов группы В, РР, Е, С, антиоксидантов, микроэлементов (железа, магния, калия, фосфора) и клетчатки, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов. Кроме того, тыквенные семечки и тыквенные масла содержат полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен. Тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией — детоксикационной.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Блюда из отварной и тушеной тыквы врачи-диетологи включают в меню людей, страдающих повышенным содержанием соляной кислоты в желудке и язвой двенадцатиперстной кишки. Кроме того, тыкву рекомендуют включать в рацион диабетикам.
— Польза тыквы для организма человека при диабете состоит в том, что продукты из нее стимулируют выработку собственного инсулина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Из тыквы можно готовить десерты, которые заменят диабетикам шоколад и сладости. Кроме того, тыква имеет ощелачивающие свойства, стимулирует панкреатическую секрецию, поэтому больные панкреатитом на острой стадии сразу же после окончания голода могут ее есть. Отварную или приготовленную на пару тыкву протирают, делают из нее пюре и дают больным. Также больным панкреатитом разрешено есть тыквенные запеканки и супы-пюре.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию. Направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.
Свёкла
— Свёкла, несмотря на много положительных свойств (улучшает пищеварение, снижает уровень «плохого» холестерина в крови), может нанести вред организму, — говорит Ирина Бородина. — Не стоит увлекаться ни сырой, ни вареной свёклой при гастрите с повышенной кислотностью, так как она способна еще больше повышать кислотность желудка. Также свёкла содержит большое количество оксалата кальция, поэтому следует осторожно ее употреблять пациентам с мочекаменной болезнью.
Капуста
Проходите мимо капусты, если у вас нарушена работа ЖКТ, есть заболевания щитовидной железы, обострение или воспаление язвы. У людей с нарушенной функцией поджелудочной железы и дефицитом ферментов свежая капуста вызовет жестокий метеоризм, дискомфорт и боли в кишечнике. А если у вас метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения, понятно, что лучше не есть квашеную капусту.
Помидоры
В одном качественном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы
— Это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний, — говорит Ирина Торопыгина. — Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина. Кроме того, помидоры снижают уровень «плохого» холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.
Но искать одну только пользу в помидорах не стоит. Во-первых, того же ликопина наш организм способен переваривать до 22 мг в сутки (а это меньше трех средних помидоров). Во-вторых, многое зависит от того, где выращены помидоры: в садовой теплице или в грунте с химическими удобрениями. Во втором случае вы рискуете получить больше нитратов и других вредных веществ, чем пользы. Также изредка у людей бывает индивидуальная непереносимость.
Картофель
Больше всего вопросов к картошке — из-за соланина и крахмала.
— Крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Если картофель долго хранится, часть крахмала распадается до глюкозы, фруктозы и других простых углеводов. При этом клубни имеют невысокую энергетическую ценность:
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.
Баклажан
СЮЖЕТ
Больше всего претензий к баклажанам возникает из-за соланина, который они производят в процессе роста: чем старше баклажан, тем больше в нем этого самого соланина. А это ядовитое вещество. Впрочем, съесть столько баклажанов, чтобы довести себя до отравления, у вас вряд ли получится. Тем не менее стоит проконсультироваться с врачом, если у вас есть колит, холецистит, камни в почках, обостренный артрит, низкий уровень железа или аллергия на пасленовые.