Рейтинг дачных посадок: от самых полезных к самым вредным

Пить душицу можно и просто так — чай будет ароматным. Есть, правда, строгое ограничение: беременным душицу нельзя ни в коем случае, поскольку она тонизирует гладкую мускулатуру матки.



Цветет душица мелкими сиреневыми цветочками. Еще она отличный медонос (вдруг вы пчел собираетесь держать). Сеют ее под зиму или саженцами, на открытом солнечном месте.



Тыква

Первое, что можно сказать о тыкве, даже не будучи специалистом, — это то, что в ней много каротина. Об этом прямо кричит ее цвет. Каротина в тыкве и правда предостаточно — в 4–5 раз больше, чем в моркови. Но и других витаминов и полезных веществ здесь хоть отбавляй.



— Тыква — прекрасный источник витаминов группы В, РР, Е, С, антиоксидантов, микроэлементов (железа, магния, калия, фосфора) и клетчатки, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов. Кроме того, тыквенные семечки и тыквенные масла содержат полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен. Тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией — детоксикационной.

