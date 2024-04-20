Десятки тысяч ради красоты: в какие салоны ходят сибирячки, какие процедуры выбирают и сколько на них тратят

В какие салоны красоты в городе ходите вы? Поделитесь своим мнением в комментариях под статьей Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Уходовые бьюти-процедуры для девушек и женщин — неотъемлемая и важная часть жизни. Благодаря им мы чувствуем себя красивее, увереннее и счастливее: нравиться себе в зеркале — это так приятно. В Новосибирске невероятно большое количество салонов красоты и мастеров, готовых предложить услугу, но будет ли результат соответствовать ожиданиям? Выбрать подходящего специалиста и место, куда захочется вернуться, — не так-то просто, а выбрать лучший салон красоты в городе — тем более. Мы решили спросить у сибирячек, куда они ходят, на какие процедуры и сколько денег тратят на уход за собой.



«Клиент идёт на человека»: Анна, 28 лет, менеджер в ресторане

На базовые уходовые процедуры у Анны уходит около 15 тысяч рублей в месяц Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Я не так давно живу в Новосибирске, поэтому не ориентируюсь в местных салонах красоты. По рекомендациям подруг записана на наращивание ресниц и оформление бровей в Twins. Клиент идет на человека, сам по себе салон сложно отметить, разве что за красивый интерьер.

Мне очень нравится визажист Катя Иваха — однажды она собирала меня на съемку и я влюбилась в нее. Салон красоты Кати называется It Girl Studio — там очень классно.

На поддержание себя в ухоженном виде у меня уходит около 15 тысяч рублей — это маникюр, педикюр, оформление бровей, наращивание или ламинирование ресниц. Я не включаю в этот список стрижки и окрашивания — это отдельная история, дорогая, так же как и лазерная эпиляция.



«Брови делает подруга»: Айка, 29 лет, с

пециалист по косметологии

Айка регулярно ходит к косметологу на уходовые процедуры: уколы красоты, чистки и прочие омолаживающие и корректирующие процедуры Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— В последнее время я стала ходить в Beauty Plaza — это где «Инские холмы». Там хорошие процедуры, крутая атмосфера и владелица очень приятный человек. Маникюр и педикюр — туда.

Брови мне делает подруга, волосы я не крашу, но иногда делаю кератин. Если без косметологии, то в месяц на процедуры уходит около 30 тысяч рублей, если вместе с косметологом — то около 60 тысяч рублей.



«Мастера разъехались»: Ника, 24 года, фотограф

Ника выделила два салона в Новосибирске — Twins и Beauty boutique No22 Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Я по большей части живу в Москве, но когда приезжаю в Новосибирск, то хожу или в Twins, или в Beauty boutique No22. Первый мне порекомендовали знакомые, а во втором я училась макияжу — там уютная приятная обстановка и приветливые мастера.

Раньше у меня были мастера вне салонов, но они начали расти и разъехались по разным городам. Каждый месяц я хожу на педикюр и маникюр — это 5–6 тысяч рублей, оформление бровей или ламинирование ресниц — стоимость процедуры 2,5–3 тысячи рублей, делаю ботокс — 5 тысяч рублей. Уход за волосами — не каждый месяц, цена окрашивания зависит от сложности — 8–15 тысяч рублей.

«Свой салон на каждую процедуру»: Карина, 32 года, предприниматель

На уходовые процедуры у Карины может уходить от 5 до 50 тысяч рублей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— На каждую процедуру у меня свой салон: маникюр — Nabs, ресницы — Arbatish, если говорить об эстетических процедурах — то это Riva Clinick. Для меня важен профессионализм мастера, наличие сертификата, а сервис, бонусы и ценовая политика уходят на второй план.

Ежемесячно я закладываю на бьюти-процедуры от 5 тысяч рублей, бывает, что доходит до 50 тысяч — в зависимости от того, что мне нужно. База — это маникюр и ламинирование ресниц.



«У меня всё бюджетно»: София, 20 лет, танцор

София выбирает не салоны красоты, а мастеров, которые работают сами на себя Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Я не хожу по салонам красоты, выбираю точечных мастеров, потому что это проверенные люди — мне так комфортнее. На каждую процедуру есть свой мастер, но делаю я не много: маникюр, педикюр, ресницы, брови — средняя цена за услугу 2500 рублей, у меня все бюджетно. Хочу попробовать кератин.



«Всё делаю сама»: Наталья, 39 лет, бьюти-мастер

Наталья на фото слева, а Татьяна — не местная, поэтому отвечать на вопросы не стала Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Мне нравится «Морель», но это больше косметологическая клиника, чем салон красоты: по ним я не хожу, так как все делаю себе сама. Ребенка вожу на стрижку в «Точку красоты» — это 700–800 рублей, стрижка мужа — 1500 рублей. Для себя выбираю косметологические процедуры.

Что для вас важно при выборе салона красоты? Професионализм мастеров Цена и качество: готов заплатить больше за хороший результат Сервис: чашка кофе, стакан воды, фильмы Интерьер: обстановка должна быть располагающей Местоположение и парковка Все вместе Не хожу по салонам красоты

Сибирячки любят номинацию «Салон красоты года» — в прошлом году это почетное звание присудили салону NABS — его основательницей является предприниматель Кристина Афонина. Шорт-лист уже сформирован — это те салоны, которые чаще всего предлагали новосибирцы. Посмотреть все номинации можно на сайте премии — голосование уже идет. Победители будут объявлены на торжественной церемонии 22 мая. Все о народной премии можно узнать в нашем сюжете.



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