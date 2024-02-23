«Помалкивают о визитах, но ходят»: что мужчины делают в салонах красоты — рассказ косметолога

«Выглядеть ухоженно равно добиваться успеха»

Совсем недавно соцсети облетело видео с перманентным татуажем губ, искусно выполненным мастером на бородатом лице молодого мужчины. Не могу понять, что руководило желанием клиента. Я не шучу. На мой взгляд, это не самая удачная мужская процедура в салоне красоты. Хотя в целом я считаю, что уход за собой — это не чисто женская прерогатива.

И большинство бородатых посетителей салонов не афишируют сей факт. Но давайте уже примем на веру, что встречают по одежке и по приятному лицу, а не по исключительным интеллектуальным способностям. Это уже потом. Выглядеть ухоженно в наше время равно добиваться успеха. Независимо от пола.