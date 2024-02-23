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«Помалкивают о визитах, но ходят»: что мужчины делают в салонах красоты — рассказ косметолога

В ход идут все привычные дамам инструменты: масочки, пилинги, маникюр и даже филлеры

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Вы знаете мужчин, которые ходят в салоны красоты? Расскажите в комментариях

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Красивыми хотят быть все. И даже мужчины! Современное понимание красоты сильной половины человечества не ограничивается стрижкой и чисткой зубов. Некоторым сложно будет в этом поверить, но мужчины ходят в салоны и делают бьюти-процедуры. Какие же? Наши тюменские коллеги из 72.RU узнали обо всем у косметолога Татьяны Бочковой. Она честно рассказала о том, как ухаживают за собой брутальные бородачи и почему этого стесняются. Далее — от первого лица.

«Выглядеть ухоженно равно добиваться успеха»

Совсем недавно соцсети облетело видео с перманентным татуажем губ, искусно выполненным мастером на бородатом лице молодого мужчины. Не могу понять, что руководило желанием клиента. Я не шучу. На мой взгляд, это не самая удачная мужская процедура в салоне красоты. Хотя в целом я считаю, что уход за собой — это не чисто женская прерогатива.

И большинство бородатых посетителей салонов не афишируют сей факт. Но давайте уже примем на веру, что встречают по одежке и по приятному лицу, а не по исключительным интеллектуальным способностям. Это уже потом. Выглядеть ухоженно в наше время равно добиваться успеха. Независимо от пола.

В доказательство своих слов приведу аналитику компании «2ГИС» за 2022 год: количество барбершопов в России на конец года составило свыше трех с половиной тысяч. Это на 54% выше, чем за предыдущий год. И тенденция набирает обороты. Например, в новых жилых комплексах Тюмени мужские парикмахерские стали появляться быстрее, чем «Красное&Белое». Как говорит моя сестра, недавно заехавшая в новостройку: «Ногти пилить надо ехать в соседний район, а бороду постричь — в соседний подъезд».

К слову, о ногтях: мужской маникюр давно перестал быть чем-то особенным. А вот уколы красоты для сильной половины человечества еще только приживаются. Что же колют себе мужчины в салонах? Самые популярные процедуры — чистка лица и пилинг, инъекции ботулотоксина и плазмотерапия.

Профессиональная чистка лица и пилинг — очень востребованные процедуры. Причем как среди юношей, так и взрослых дяденек с растительностью на лице. С первыми всё понятно: пубертат. Вторые часто сталкиваются с воспалениями именно из-за обилия волос. От излишней потливости и невозможности тщательной гигиены на лице появляются прыщи, черные точки, вросшие волосы, которые не только выглядят не эстетично, но и болят и зудят. При этом магазинные лосьоны после бритья и шампуни для бороды, как правило, ситуацию не улучшают. А вот грамотный уход в кабинете косметолога избавит от проблемы быстро и надолго.

«Мужская мимика более яркая и сильная»

Инъекции ботулотоксина, или, как мы привыкли говорить, ботокса — это самый эффективный способ избавиться от морщин как у женщин, так и у мужчин. Единственное отличие: мужская мимика более яркая и сильная, поэтому расход препарата, а следовательно, и цена, раза в полтора раза превышает женский норматив. Современные тенденции в косметологии не навязывают шаблонные каменные лбы, а больше акцентируют внимание на эстетике. Мимика сохраняется, но в менее выраженном виде. А вернуть коже упругость и еще сильнее отсрочить возрастные изменения помогут такие процедуры, как биоревитализация (инъекции гиалуроновой кислоты) или плазмотерапия.

О последней хочу сказать отдельно. Эта методика применялась еще в Советском Союзе, и ее почитателями были не только первые леди страны, но и их благоверные. Использование собственной плазмы крови — это про терапевтический подход, а не про наведение красоты. Инъекции ставят не только в лицо, но в мышцы, суставы и даже кожу головы. На сегодняшний день плазмотерапия кожи головы является единственным доказанным методом лечения алопеции (облысения). Также процедуру часто назначают перед пластическими операциями и после операций по пересадке волос.

Избавившись от залысин, вы заодно скинете 5–10 лет

Избавившись от залысин, вы заодно скинете 5–10 лет

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Гораздо реже, но всё же, мужчины делают контурную пластику лица. Введение филеров для придания объема или исправления дефектов: скулы, губы, подбородок, нос. Используют аппаратные методики: RF-лифтинг, фонофорез, SMAS-лифтинг, лазерная шлифовка и т. д.

Но некоторые всё же решаются на заметные изменения во внешности. Например, на более пухлые губы

Но некоторые всё же решаются на заметные изменения во внешности. Например, на более пухлые губы

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Отличительная особенность мужской косметологии в ее незаметности. Сильные мира сего предпочитают о своих визитах в салоны и клиники помалкивать, а процедуры делать так, чтобы никто не догадался. Нам, девушкам, стоит этому поучиться и не выставлять на показ очередные вложенные в себя бабки. И вместо огромных губищ и коровьих ресниц лишь слегка расставлять акценты, не позволяя даже думать, что от природы мы где-то не такие красивые.

А еще мы рассказывали историю шоумена, который увеличил себе губы. Он честно рассказал, как решился на процедуру и зачем ему вообще это было нужно.

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