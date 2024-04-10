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Стиль и красота обзор «Я селеба»: бывшая жена Прилучного похвасталась тратами на косметику и уход за собой

«Я селеба»: бывшая жена Прилучного похвасталась тратами на косметику и уход за собой

Агата Муцениеце честно призналась, что регулярно посещает косметолога

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20 комментариев
Актриса активно пользуется своей популярностью

Актриса Агата Муцениеце похвасталась, что ей дарят много косметики и предлагают бесплатные бьюти-процедуры, потому что она селеба. Так она ответила на вопрос о тратах на красоту, который ей задал блогер и автор подкаста PATRIKI MEDIA Камиль Вершинин.

— Мне дарят тонны косметики, я ей не пользуюсь. Я много чего делаю: биоревитализация, уколы витаминные, омолаживающие и увлажняющие, маски, аппараты. Я селеба. Нам часто предлагают какие-то бьюти-услуги за рекламу в Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России). Получается, что я трачу не много, я пользуюсь своей популярностью, чтобы выглядеть хорошо, — заявила Агата Муцениеце, дважды отметив, что она селеба. Камиль Вершишин шуточно изобразил, как поправляет съехавшую корону актрисы.

Агата Муцениеце действительно выглядит хорошо, много времени уделяет спорту, любит бег — об этом она рассказывает в социальных сетях.

В начале месяца бывшая жена Павла Прилучного взбудоражила поклонников, выложив фотографии с актером Иваном Чуйковым — на снимках они нежно обнимались. Есть ли между актерами романтические отношения, неизвестно: ни Иван, ни Агата комментариев по этому поводу не давали.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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