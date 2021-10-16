Красотка из мэрии. 15 образов самой стильной чиновницы Новосибирска — она переодевается по пять раз в день

Что еще почитать о стиле?

В конце сентября мы поговорили с 8 стильными красотками на улицах Новосибирска. Они рассказали о своих любимых и ненавистных вещах.

А женщины за 45 с шикарными фигурами поделились своими секретами. Кому-то держать себя в форме помогает спорт, а кому-то — киви. Почитайте еще больше полезных советов в нашем материале.

Летом НГС поговорил с Раисой Петровой — 59-летней моделью. Она преподает историю моды и стиля, последние пять лет работает моделью и живет активной жизнью. Вы только взгляните на нее.