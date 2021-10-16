16 октября суббота
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 71.24
eur 82.73
Все новости
Все новости

Красотка из мэрии. 15 образов самой стильной чиновницы Новосибирска — она переодевается по пять раз в день

Анна Терешкова опровергает стереотип о серости госслужащих — смотрите сами

3 562
55Обсудить

Поделиться

Любимый цвет Анны Терешковой — красный

Любимый цвет Анны Терешковой — красный

Поделиться

Вице-мэр Новосибирска показала свои стильные наряды на каждый день

При слове «чиновник» многие представляют человека в сером костюме с кожаным портфелем и серьезным лицом в очках. Возможно, некоторые госслужащие соответствуют такому описанию, но бывают и исключения. В Новосибирске это вице-мэр Анна Терешкова. На публике она часто появляется в ярких и стильных костюмах, а темные наряды отличаются нестандартными фасонами. Как вице-мэр подбирает одежду, за что ее ругают и почему ей иногда приходится переодеваться пять раз в день — мы выбрали самые интересные образы Анны Терешковой и поговорили с ней о стиле.

«У меня в машине переносной гардероб»

По работе Анне Терешковой часто приходится выезжать на стройплощадки

По работе Анне Терешковой часто приходится выезжать на стройплощадки

Поделиться

Анна Терешкова — начальник Департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска, заместитель мэра Новосибирска. Она заняла пост в октябре 2019 года. Окончила новосибирский мединститут по специальности «педиатр». Работала в ОАО «Сибирская контрактная корпорация» и ЗАО «Восход-Бейкер». В 2012 году стала директором Государственного центра современного искусства.

Как правило, наряды состоят из вещей разных оттенков одной цветовой гаммы

Как правило, наряды состоят из вещей разных оттенков одной цветовой гаммы

Поделиться

При выборе одежды, как признается Анна Терешкова, она в первую очередь прислушивается к своему настроению.

— Мой самый любимый цвет — красный. Но так как меня все ругают за то, что я постоянно в нём хожу, то пытаюсь разбавлять его другими. Красный я носила всегда, даже когда беременная была. Очень его люблю. Люблю яркие цвета, люблю экспериментировать, но когда в одном наряде их слишком много, то это смотрится аляповато и отвлекает от серьезных тем, — рассказывает вице-мэр.

Наряды приходится выбирать так, чтобы они соответствовали статусу и теме мероприятия

Наряды приходится выбирать так, чтобы они соответствовали статусу и теме мероприятия

Поделиться

Анна Васильевна не только покупает одежду, но и заказывает у швеи. В автомобиле у нее всегда есть несколько комплектов одежды для разных ситуаций:

— Бывает, до пяти раз в день приходится переодеваться. Например, утром нужно ехать на стройку. Потом — приветствовать деятелей культуры, надевать юбку и каблуки. Затем — ехать на спортивные соревнования. У меня в машине переносной гардероб, в котором можно найти всё: от резиновых сапог до блузок, пиджаков и всего что угодно. Переодеваться приходится в машине.

В гардеробе можно найти и сдержанные наряды

В гардеробе можно найти и сдержанные наряды

Поделиться

По словам Анны Терешковой, она не обращается за помощью к стилистам, а подбирает образ так, как себя чувствует. Раньше она долгое время ходила с распущенными волосами, а сейчас предпочитает собирать их в хвост.

Иногда вице-мэр использует в своих нарядах яркие акценты

Иногда вице-мэр использует в своих нарядах яркие акценты

Поделиться

Мнение стилиста

НГС поговорил со стилистом Ольгой Ярковой. Она дала общую оценку гардеробу Анны Терешковой и некоторым отдельным нарядам.

— Особых минусов, к которым можно было бы придраться, я не нашла. Понятно, что человек в курсе, что она делает и как одевается. Прослеживается, что в свое время Анна Васильевна работала в творческой сфере.

Иногда получается так, что сразу несколько сотрудников мэрии приходят на работу в одной цветовой гамме

Иногда получается так, что сразу несколько сотрудников мэрии приходят на работу в одной цветовой гамме

Поделиться

По оценке стилиста, которая изучила фотографии Анны Терешковой, яркая палитра представлена почти во всех нарядах. Судя по сочетанию цветов, вице-мэр знает, какие из них ей идут, правильно подбирает их и комбинирует.

Не только яркие, но и пастельные тона делают образ стильным

Не только яркие, но и пастельные тона делают образ стильным

Поделиться

— На самом деле это большой плюс, потому что порой, глядя на наших политиков, устаешь от общей серости. Это радует глаз, пропорции правильно подобраны. Нет чего-то недопустимого: неуместной длины, глубокого декольте. Я не могу особо ни к чему придраться, — говорит Ольга Яркова.

Вице-мэр подбирает не только аксессуары к своим нарядам, но и оправу очков

Вице-мэр подбирает не только аксессуары к своим нарядам, но и оправу очков

Поделиться

— Допустим, если говорить про оранжевый костюм, сам цвет максимально сложный. Нужно соблюсти четкую грань, чтобы это не перешло в клоунский разряд. Здесь всё смотрится максимально по-деловому. Единственное, я бы убрала брошь или бусы, оставила что-то одно. На мой взгляд, эти аксессуары немного спорят. Тем не менее всё смотрится элегантно, соответствует статусу, несмотря на очень сложный цвет.

В этом костюме Анна Терешкова представляла проект благоустройства парка рядом с новой ледовой ареной

В этом костюме Анна Терешкова представляла проект благоустройства парка рядом с новой ледовой ареной

Поделиться

В этом костюме вице-мэр посетила парк «Сосновый бор» во время реконструкции. Сейчас, по словам Анны Терешковой, в Новосибирске много внимания уделяют озеленению. Поэтому подсознательно хочется пропагандировать проекты «Зеленого Новосибирска», что и привело к выбору такой цветовой гаммы.

Анна Васильевна пропагандирует озеленение города даже через свою одежду

Анна Васильевна пропагандирует озеленение города даже через свою одежду

Поделиться

Красный цвет занимает особое место в гардеробе вице-мэра. Его можно встретить в повседневных, деловых и праздничных нарядах.

— Я подозреваю, что это женщина с весьма высоким уровнем харизмы и она легко выдерживает посторонний взгляд. Только человек, который может это вынести, может надевать красный костюм, то есть спокойно принимать внимание. К этому костюму у меня тоже нет претензий. Длина верная, пропорции прекрасные, сидит без изъянов, — говорит стилист.

Анна со своим мужем Дмитрием Терешковым на инаугурации

Анна со своим мужем Дмитрием Терешковым на инаугурации

Поделиться

— На строительных площадках невозможно ходить на каблуках. Этот костюм в повседневном стиле, но есть и жакет, который поддерживает некоторую строгость, а обувь более удобная, это всё допустимо. Да, яркие оттенки безусловно идут, не портят нашу героиню, — считает Ольга Яркова.

В этом наряде спортивная обувь сочетается с деловым жакетом

В этом наряде спортивная обувь сочетается с деловым жакетом

Поделиться

А вот редкий пример темного цвета в гардеробе Анны Терешковой. В нём вице-мэр посетила открытие фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск».

— Есть ощущение, что она во фраке, хотя я вижу, что это жакет и жилетка, — говорит стилист. — Интересная форма очков, ей идут очки в разной модификации. Воротник не душит, есть некая свобода, он смотрится вполне комфортно. Этот образ отходит от классики, есть элементы авангарда — тот же воротник, что соответствует статусу мероприятия. Видно, что человек с чувством стиля, со вкусом, понимает, куда и как одеваться.

Этот черный костюм напоминает фрак

Этот черный костюм напоминает фрак

Поделиться

— Здесь всё здорово по цвету. Это нескучно. Дождливая погода, и в таких сапогах ходить максимально комфортно. Куртка и ветровка нужной длины. Ничего противоречащего и отрицательного, — дает эксперт оценку рабочему костюму.

На некоторых выездах сложно ходить в юбках и на каблуках, поэтому приходится выбирать одежду, которая подойдет рельефу и погоде

На некоторых выездах сложно ходить в юбках и на каблуках, поэтому приходится выбирать одежду, которая подойдет рельефу и погоде

Поделиться

Что еще почитать о стиле?


В конце сентября мы поговорили с 8 стильными красотками на улицах Новосибирска. Они рассказали о своих любимых и ненавистных вещах.

А женщины за 45 с шикарными фигурами поделились своими секретами. Кому-то держать себя в форме помогает спорт, а кому-то — киви. Почитайте еще больше полезных советов в нашем материале.

Летом НГС поговорил с Раисой Петровой — 59-летней моделью. Она преподает историю моды и стиля, последние пять лет работает моделью и живет активной жизнью. Вы только взгляните на нее.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Анна ТерешковаДепартамент культурывице-мэродеждастилистстиль
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...