Жизнь после «Арнольда»: как живет бодибилдерша из России, которая покорила конкурс Шварценеггера и удивила весь мир

Однажды в соцсетях Карина обмолвилась, что ездила на Бали исключительно по рабочим вопросам. И действительно, судя по опубликованным с корпоратива фото и видео, она активно зависала с инфобизнесменами, криптотрейдерами, инфлюенсерами и прочими модными профессиями, где учат, как получать деньги из воздуха, отдавая взамен бесценный опыт. Отметим, что всё это время Пермякова продолжала посещать спортзал, поддерживая форму и делясь советами с подписчиками.