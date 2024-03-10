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Жизнь после «Арнольда»: как живет бодибилдерша из России, которая покорила конкурс Шварценеггера и удивила весь мир

Смотрим горячие фото Карины Пермяковой и удивляемся ее образу жизни

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Девушка хоть и ушла из большого спорта, но с тренировками не завязала

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Карина Пермякова из Уфы может как удивить любого мужчину своими внешними данными, так и уложить на лопатки. Она — профессиональная бодибилдерша, чей талант признали многие знаменитые культуристы со всего мира. Наши коллеги из UFA1.RU рассказали, как спортсменка буквально выковала свое тело.

Пришла работать в спортзал и стала чемпионкой мира

Карина родилась 8 сентября 1993 года в Уфе. Росла она с братом Романом, с которым проводила большую часть времени. До прихода в спорт девушка практически не вела соцсети, лишь изредка публиковала посты во «ВКонтакте», делясь личными переживаниями и бытовыми проблемами.

Карина с мамой

Карина с мамой

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Ее брат Роман

Ее брат Роман

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После школы Карина поступила в БашГУ (ныне УУНиТ). В то же время она заинтересовалась фитнесом. Девушка устроилась в местный спортзал, где начала подрабатывать тренером. Ее привлекло, что этот вид спорт позволяет оставаться красивой и грациозной, несмотря на внушительную мышечную массу. Потенциал в юной Пермяковой разглядела абсолютная чемпионка Олимпии, мира, Европы, России и просто знаковая для отечественного спорта фигура Людмила Никитина. Она же помогла девушке обзавестись и первыми рекламными контрактами.

Вот так Карина выглядела в то время

Вот так Карина выглядела в то время

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В те времена девушка начала активно вести свой блог

В те времена девушка начала активно вести свой блог

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Под началом Никитиной всего за три года Карина сумела стать мастером спорта и абсолютной чемпионкой Москвы по бодибилдингу. Сама девушка отмечала в соцсетях, что три года — это мизерный срок для профессионала. Объяснила свои успехи она изнуряющим трудом.

Девушка каждый день посвящала многочасовым тренировкам

Девушка каждый день посвящала многочасовым тренировкам

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То чувство, когда девушка может не просто дать сдачи

То чувство, когда девушка может не просто дать сдачи

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А вот так она выглядит рядом с другим мастером спорта

А вот так она выглядит рядом с другим мастером спорта

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На заднем плане виднеется Кул-Шариф

На заднем плане виднеется Кул-Шариф

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Немногим позже Карина трижды завоевывала чемпионство России по бодибилдингу. Также она стала первой фитнес-спортсменкой из России, взявшей карту elite-pro. В конце 2017 года Пермякова получила свой самый крупный трофей в карьере — золотую медаль на конкурсе Arnold Classic, учрежденном в 1988 году американским актером Арнольдом Шварценеггером. По сей день это является самым крупным и престижным соревнованием в сфере культуризма.

— Ту форму, что вы видите на сцене, — это на 30 минут. Иногда приходилось быть несколько дней без воды и углеводов. После выступления пьешь воду, смываешь грим и всё меняется, — рассказывала Карина в соцсетях.

Сама Карина отмечала, что была уверена в победе

Сама Карина отмечала, что была уверена в победе

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Из 200 участниц жюри выделило именно уфимку

Из 200 участниц жюри выделило именно уфимку

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Жизнь после «Арнольда»

Получив столь желанную награду, Карина продолжила принимать участие в международных соревнованиях, но уже не так успешно. Последним ее крупным конкурсом стал чемпионат мира по бодибилдингу, проходивший в конце 2018 года. Там никаких призовых мест Пермяковой не досталось. Несмотря на карьерный спад, число подписчиков в соцсетях спортсменки росло. Кто-то приходил посмотреть на ее обучающие ролики, а кто-то посмотреть новый для ее блога контент — фото в купальниках, граничащие с 18+ контентом.

Пока одни слушали советы по раскачке собственного тела

Пока одни слушали советы по раскачке собственного тела

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Другие любовались более откровенным контентом

Другие любовались более откровенным контентом

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Карина часто ходит по грани откровенности

Карина часто ходит по грани откровенности

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Многочисленные конкурсы позволяли девушке заниматься любимым делом — путешествовать. Однако в какой-то момент Карина решила осесть в Уфе, где организовала свою собственную школу для похудения, а также стала лицом спортзала «Фитнес-Арена 3000». Она открыла онлайн-курсы по скульптурированию тела, активно демонстрируя свое как образец.

К «Семи девушкам» прибавилась восьмая

К «Семи девушкам» прибавилась восьмая

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Подобного контента у девушки много

Подобного контента у девушки много

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Некоторые фото девушки даже блокировали за наготу

Некоторые фото девушки даже блокировали за наготу

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Каблуки девушка любит не меньше кроссовок

Каблуки девушка любит не меньше кроссовок

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В начале 20-х Карина вернулась к путешествиям. За три года она успела пожить в нескольких странах, среди которых были индийский штат Гоа, Бали, Франция и многие другие. Судя по социальным сетям, отправилась туда девушка вместе с молодым человеком, чье имя она разглашать не хочет. Он лишь дважды появлялся на видео в ее соцсетях.

Совместное фото Карины и ее молодого человека

Совместное фото Карины и ее молодого человека

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При этом девушка не забывала и об откровенных фото

При этом девушка не забывала и об откровенных фото

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Карина обожает путешествия

Карина обожает путешествия

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Однажды в соцсетях Карина обмолвилась, что ездила на Бали исключительно по рабочим вопросам. И действительно, судя по опубликованным с корпоратива фото и видео, она активно зависала с инфобизнесменами, криптотрейдерами, инфлюенсерами и прочими модными профессиями, где учат, как получать деньги из воздуха, отдавая взамен бесценный опыт. Отметим, что всё это время Пермякова продолжала посещать спортзал, поддерживая форму и делясь советами с подписчиками.

Одно из фото, сделанных на Бали

Одно из фото, сделанных на Бали

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Карина также любит и умеет носить платья

Карина также любит и умеет носить платья

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В каждом образе она выглядит совершенно другим человеком

В каждом образе она выглядит совершенно другим человеком

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И даже в спортзале стремится оставаться красивой

И даже в спортзале стремится оставаться красивой

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В начале 2024 года девушка вместе с молодым человеком вернулась в Башкирию, где сразу посетила один из местных горнолыжных курортов. Всем происходящим Карина делится исключительно в telegram и Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ).

Одно из последних фото Карины

Одно из последних фото Карины

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Также одно из последних фото

Также одно из последних фото

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Девушка продолжает экспериментировать с образами

Девушка продолжает экспериментировать с образами

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