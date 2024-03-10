Жизнь после «Арнольда»: как живет бодибилдерша из России, которая покорила конкурс Шварценеггера и удивила весь мир

Карина Пермякова из Уфы может как удивить любого мужчину своими внешними данными, так и уложить на лопатки. Она — профессиональная бодибилдерша, чей талант признали многие знаменитые культуристы со всего мира. Наши коллеги из UFA1.RU рассказали, как спортсменка буквально выковала свое тело.
Пришла работать в спортзал и стала чемпионкой мира
Карина родилась 8 сентября 1993 года в Уфе. Росла она с братом Романом, с которым проводила большую часть времени. До прихода в спорт девушка практически не вела соцсети, лишь изредка публиковала посты во «ВКонтакте», делясь личными переживаниями и бытовыми проблемами.
После школы Карина поступила в БашГУ (ныне УУНиТ). В то же время она заинтересовалась фитнесом. Девушка устроилась в местный спортзал, где начала подрабатывать тренером. Ее привлекло, что этот вид спорт позволяет оставаться красивой и грациозной, несмотря на внушительную мышечную массу. Потенциал в юной Пермяковой разглядела абсолютная чемпионка Олимпии, мира, Европы, России и просто знаковая для отечественного спорта фигура Людмила Никитина. Она же помогла девушке обзавестись и первыми рекламными контрактами.
Под началом Никитиной всего за три года Карина сумела стать мастером спорта и абсолютной чемпионкой Москвы по бодибилдингу. Сама девушка отмечала в соцсетях, что три года — это мизерный срок для профессионала. Объяснила свои успехи она изнуряющим трудом.
Немногим позже Карина трижды завоевывала чемпионство России по бодибилдингу. Также она стала первой фитнес-спортсменкой из России, взявшей карту elite-pro. В конце 2017 года Пермякова получила свой самый крупный трофей в карьере — золотую медаль на конкурсе Arnold Classic, учрежденном в 1988 году американским актером Арнольдом Шварценеггером. По сей день это является самым крупным и престижным соревнованием в сфере культуризма.
— Ту форму, что вы видите на сцене, — это на 30 минут. Иногда приходилось быть несколько дней без воды и углеводов. После выступления пьешь воду, смываешь грим и всё меняется, — рассказывала Карина в соцсетях.
Жизнь после «Арнольда»
Получив столь желанную награду, Карина продолжила принимать участие в международных соревнованиях, но уже не так успешно. Последним ее крупным конкурсом стал чемпионат мира по бодибилдингу, проходивший в конце 2018 года. Там никаких призовых мест Пермяковой не досталось. Несмотря на карьерный спад, число подписчиков в соцсетях спортсменки росло. Кто-то приходил посмотреть на ее обучающие ролики, а кто-то посмотреть новый для ее блога контент — фото в купальниках, граничащие с
Многочисленные конкурсы позволяли девушке заниматься любимым делом — путешествовать. Однако в какой-то момент Карина решила осесть в Уфе, где организовала свою собственную школу для похудения, а также стала лицом спортзала «
В начале
Однажды в соцсетях Карина обмолвилась, что ездила на Бали исключительно по рабочим вопросам. И действительно, судя по опубликованным с корпоратива фото и видео, она активно зависала с инфобизнесменами, криптотрейдерами, инфлюенсерами и прочими модными профессиями, где учат, как получать деньги из воздуха, отдавая взамен бесценный опыт. Отметим, что всё это время Пермякова продолжала посещать спортзал, поддерживая форму и делясь советами с подписчиками.
В начале 2024 года девушка вместе с молодым человеком вернулась в Башкирию, где сразу посетила один из местных горнолыжных курортов. Всем происходящим Карина делится исключительно в telegram и Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ).
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