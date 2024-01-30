«Бедную девочку ни за что замучили»: Камилу Валиеву лишили медалей, но не многомиллионной армии фанатов

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга. Фигуристку дисквалифицировали на 4 года. Дата отстранения — 25 декабря 2021 года. Именно тогда Камила сдала положительную допинг-пробу. По решению суда, у Валиевой отнимут все награды и титулы, которые она успела завоевать с 25 декабря 2021 года. В частности, фигуристку из Казани лишили золота чемпионата Европы 2022 года и олимпийского золота. У сборной России золото Олимпиады в Пекине тоже отобрали: из командного зачеты вычли баллы Камилы, и сборная оказалась только на 3 месте. Первое место отдали сборной США, второе — Японии.
О положительной допинг-пробе Валиевой стало известно в самый разгар Олимпиады в Пекине в 2022 году. 6 и 7 февраля Камила произвела настоящий фурор своими выступлениями, оставив ближайших соперниц далеко позади по сумме набранных баллов.
После второго проката МОК заявил: в крови российской спортсменки нашли запрещенный препарат — триметазидин. Дальнейшее участие Валиевой в Олимпиаде поставили под вопрос. Только спустя неделю Камиле всё же разрешили выйти на лед и посоревноваться в одиночном катании.
Несмотря на обрушившийся шквал хейта, 15 февраля 2022 года Камила Валиева вышла на лед, откатала короткую программу и взяла первое место. Но спустя 2 дня, 17 февраля, нервы спортсменки сдали: она провалила произвольную программу, несколько раз споткнувшись и упав на лед. Приехав на Олимпиаду абсолютной фавориткой, Валиева получила лишь 4 место на Олимпиаде в Пекине.
На протяжении почти 2 лет суд решал судьбу Валиевой. Как итог: 29 января CAS опубликовал свой приговор. Спортивный арбитражный суд решил, что Камила умышленно приняла препарат, потому как доказать обратное она не смогла. Выступать на международном уровне спортсмена не сможет до декабря 2025 года. Сама Валиева пока никак не прокомментировала дисквалификацию, но заручилась поддержкой армии фанатов.
В аккаунтах фигуристки в соцсетях поклонники оставили почти 40 тысяч сообщений со словами поддержки. Фанаты не верят, что Валиева могла принимать допинг.
Камилу поддержали и коллеги по цеху. Первой стала фигуристка Евгения Медведева. По ее словам, те, кто употребляют допинг умышленно, реагируют совершенно иначе, когда нарушение вскрывается. И Камила вовсе не тот спортсмен, который стал бы принимать запрещенные препараты.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров тоже выступил в защиту Валиевой. По его мнению, Камилу сломать сложно.
— Камила уже не маленькая. Она столкнулась с этой историей на Олимпиаде в Пекине, так что сломать ее трудно. Не знаю, почему такой большой срок дали. Решение принимали не мы, — высказался Костомаров.
Довольно резко свою позицию высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Спортивный арбитражный суд она назвала «мерзавцами» и «свиньями».
— Мерзавцы и беспредельщики. Конечно, нужно подавать апелляцию на это решение. С подонками надо бороться их же методами. В нашей стране Камила сможет выступать. Она сильная девочка и всё сможет. Будь они прокляты, свиньи поганые. Всю злость к нашей стране вымещают на маленькой девочке, — сказала Тарасова.
Официальное заявление сделали в Олимпийском комитете России. Там заверили, что в суде Камилу защищали квалифицированные юристы, которые «все имеющиеся доводы и аргументы» до суда донесли «максимально полно». Но российскому спорту по факту «была объявлена война».
О том, как Камила пришла в спорт, одержала первые победы и реагирует на допинг-скандал — смотрите в коротком видео чуть выше.