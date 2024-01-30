«Бедную девочку ни за что замучили»: Камилу Валиеву лишили медалей, но не многомиллионной армии фанатов

О положительной допинг-пробе Валиевой стало известно в самый разгар Олимпиады в Пекине в 2022 году. 6 и 7 февраля Камила произвела настоящий фурор своими выступлениями, оставив ближайших соперниц далеко позади по сумме набранных баллов.

После второго проката МОК заявил: в крови российской спортсменки нашли запрещенный препарат — триметазидин. Дальнейшее участие Валиевой в Олимпиаде поставили под вопрос. Только спустя неделю Камиле всё же разрешили выйти на лед и посоревноваться в одиночном катании.