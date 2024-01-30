«Заглуши мою боль». Как Камила Валиева покорила весь мир, попалась с допингом и лишилась всех медалей

Сама Камила свой путь в фигурное катание вспоминает с улыбкой. Говорит, мама позвонила, а на том конце провода сказали: если лед не будет есть, то на девочку посмотрят.

— Позвонили в фигурное катание. Они сказали, что могут посмотреть, если я не буду кушать лед, то они меня оставят, — вспоминает фигуристка.

Когда ребенку исполнилось 6, семья перебралась из Казани в Москву. Там Камила продолжила заниматься фигуркой. Но, как признается сама, в спорт она по-настоящему влюбилась только в 2014 году.

— По-настоящему влюбилась в фигурное катание, когда увидела Олимпиаду-2014, когда увидела Юлию Липницкую, как она красиво катается. Я поняла, что хочу так же, — призналась спортсменка.