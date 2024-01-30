«Заглуши мою боль». Как Камила Валиева покорила весь мир, попалась с допингом и лишилась всех медалей

Камилу Валиеву дисквалифицировали на 4 года. Фигуристку, поставившую несколько мировых рекордов, лишили всех медалей, которые она получила с 25 декабря 2021 года. Спортсменка лишится звания чемпионки России, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд.
Сама Камила пока никак не прокомментировала такой вердикт. А редакция 116.RU вспоминает, с чего начался громкий допинг-скандал, как Валиева стала популярна не только в России, но и во всем мире, с чего начинала фигуристка, как реагируют на ее дисквалификацию и кто получит ее медали.
«Сказали, если не буду кушать лед, то они меня оставят»
Камила Валиева родилась 26 апреля 2006 года в Казани. Из-за того, что малышка часто болела, мама Алсу решила отдать Камилу сразу в несколько спортивных секций. Она попробовала и танцы, и балет, и художественную гимнастику, и, конечно, фигурное катание. На лед Валиева встала, когда ей было 3,5 года.
— В далеком 2010 году я вела группу детей и где-то в середине сезона к нам присоединилась маленькая, но очень смышленая девочка, — вспоминает первый казанский тренер Камилы Ксения Иванова.
Как рассказывает тренер, несмотря на то, что Камила была на год-два младше других детей в группе, она быстро выбилась в лидеры. И у Валиевой, признается Иванова, потенциал был виден сразу.
— Девочка хорошо координирована, растянута, выворотность отличная. Быстро схватывала всю информацию и догоняла детей в группе, — даже спустя много лет помнит первый тренер фигуристки.
И она же публикует трогательную записку, которую маленькая Камила написала в детстве. Свое заветное желание малышка адресовала ледовой фее и попросила, чтобы у нее всё получилось в программе.
О первом своем соревновании Камила рассказала сама спустя много лет. Маленькая спортсменка вышла на лед после года обучения. Категория: девочки до 7 лет. Правда, чем закончились соревнования тогда, Камила так и не рассказала. Но зато поделилась трогательным архивным видео того, как всё начиналось.
Сама Камила свой путь в фигурное катание вспоминает с улыбкой. Говорит, мама позвонила, а на том конце провода сказали: если лед не будет есть, то на девочку посмотрят.
— Позвонили в фигурное катание. Они сказали, что могут посмотреть, если я не буду кушать лед, то они меня оставят, — вспоминает фигуристка.
Когда ребенку исполнилось 6, семья перебралась из Казани в Москву. Там Камила продолжила заниматься фигуркой. Но, как признается сама, в спорт она по-настоящему влюбилась только в 2014 году.
— По-настоящему влюбилась в фигурное катание, когда увидела Олимпиаду-2014, когда увидела Юлию Липницкую, как она красиво катается. Я поняла, что хочу так же, — призналась спортсменка.
В столице Камила сначала 1,5 года занималась в школе олимпийского резерва «Москвич», сменив там несколько тренеров. В 2017 году Валиева серьезно травмировала ногу, стала бояться делать сложные прыжки и даже думала, что на этом всё, фигурное катание для нее закончилось.
Ни на что сильно не рассчитывая, в 2018 году Камила по совету мамы решила сходить на просмотр в Центр спорта и образования «Самбо-70». Там на ледовом катке «Хрустальный» новичков отбирала тренер Этери Тутберидзе.
— Однажды Этери Георгиевна призналась, что любит фигуристов, которые близки к отчаянию. Не могу сказать, что я тогда совсем разочаровалась в спорте, но мне хотелось бросить себе вызов. И просмотр в «Хрустальном» был тем самым вызовом: стою я чего-то или мне пора попробовать себя в другом направлении. Оказалось, что стою. Я была рада, что Этери Георгиевна поверила в меня и взяла к себе, — спустя несколько лет говорила Валиева.
И практически сразу, в сезоне 2018/2019 Камиле ставят одну из самых известных ее программ — «Девочка на шаре» по мотивам картины Пабло Пикассо. По замыслу Этери Тутберидзе, девочка с полотна оживала, чтобы взглянуть на реальный мир. Но девочке на шаре в итоге всё равно пришлось вернуться на картину. Программа была настолько успешной, что ее оставили и на следующий сезон, но усложнили. С этим номером Камила Валиева одержала победу на этапе юниорского Гран-при во Франции, а затем и в России.
На выступление юной фигуристки тогда обратила внимание и внучка Пабло Пикассо — Диана.
«Камила просто сияет и обладает невероятной грацией в столь юном возрасте. Ее выступления поражают! Это благословение — видеть ее катание», — написала она в ныне запрещенной соцсети.
Ну а дальше Камилу было уже не остановить: чемпионка России 2022, чемпионка Европы 2022, золото I этапа Гран-при России 2022/2023, золото III этапа Гран-при России 2022/2023, чемпионка России по прыжкам 2023, серебряная призерка чемпионата России 2023, серебряная призерка финала Гран-при России 2022/2023, золото VI этапа Гран-при России 2023/2024, бронза Чемпионата России 2024. И главное — олимпийское золото.
«У меня, честно, нет сил больше»
Февраль 2022 года.
— Когда мне было три года, я загадала, что буду олимпийской чемпионкой. Сегодня моя детская мечта сбылась! — сказала тогда Валиева после выступления.
Своим прокатом Камила досрочно принесла российской сборной олимпийское золото. Ну и параллельно Валиева поставила рекорд: стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.
Спустя буквально 2 дня после оглушительного успеха, Валиева попадает в допинговый скандал. Якобы в одной из ранее сданных допинг-проб нашли вещество, которого в организме спортсменки быть не должно было.
В крови Камилы нашли триметазидин. Этот препарат регулирует энергетический метаболизм. Кардиолог, клинический фармаколог Юрий Мещеряков говорит, что традиционно триметазидин оказывается среди назначений у пациентов с ишемической болезнью сердца, особенно часто, если человек страдает от стенокардии.
Сама фигуристка тоже объяснила, как препарат мог оказаться в ее организме. По словам Камилы, триметазидин принимал ее дедушка. То есть произошло «бытовое загрязнение». Эту информацию раскрыл глава МОК Денис Освальд.
Невероятная лавина хейта обрушилась на фигуристку после громкого скандала. Иностранные спортсмены требовали ее отстранить, российские атлеты настаивали: это всё политика и не более. Причина простая: допинг-проба, которая оказалась положительной, взяли у Валиевой в декабре 2021 года. Но почему-то результаты не оглашали вплоть до Олимпиады и оглушительного успеха фигуристки.
Спортивный арбитражный суд взял перерыв. Он должен был решить, может ли Валиева продолжать участие в Олимпиаде или для нее эта история завершена. И пока суд думал, что делать с
Только 14 февраля, спустя неделю, Камила впервые прокомментировала допинг-скандал. В этот день фигуристка узнала, что CAS (Спортивный арбитражный суд) допустил ее до личных соревнований на Олимпиаде. Решение Валиевой показала тренер Этери Тутберидзе. На что фигуристка просто ответила: «У меня, честно, нет сил больше» — и заплакала. Но позже Камила собралась и вышла на тренировку — выступить она должна была уже 15 февраля.
— Эти дни для меня были очень сложными, и уже как бы не хватает эмоций. То есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свои результаты. Я сидела семь часов (на слушаниях CAS), у нас был один перерыв на 20 минут. И я сидела наблюдала. Это было сложно очень. Это, видимо, один из этапов, который я должна пройти, — говорила тогда Камила Валиева.
На лед фигуристка вышла 15 февраля, откатала короткую программу и заняла первое место.
Финал женского фигурного катания завершился 17 февраля. За 2 дня скандал вокруг положительной допинг-пробы ни на секунду не утихал. Возможно, такое давление и сказалось на фигуристке. Приехав на Олимпиаду в статусе абсолютной фаворитки, она провалила произвольную программу. Камила несколько раз упала и заняла в Пекине только 4 место.
После оглашения результатов Камила сдержать эмоции не смогла и разрыдалась на руках у тренеров. Тогда же она сказала:
— Ну, зато церемонию не отменят.
А именно таким было условие: если Валиева победит, то из-за разбирательств с ее допинг-тестом церемонии награждения не будет.
«Как шакалы набросились»
Несмотря на то что олимпийское золото всё равно уехало в Россию — его взяла Анна Щербакова, — поражение Валиевой вызвало шквал негодования. Тысячи фанатов спортсменки встали на ее защиту: буквально за пару дней на аккаунт Камилы подписались больше миллиона человек. В ее защиту высказывались сотни артистов, политиков и других спортсменов.
Тренер Валиевой Этери Тутберидзе прервала молчание только спустя несколько дней после подведения итогов Олимпиады.
— Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в то же время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе. Как же показательны такие ситуации: те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше: этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину, — написала тренер.
«Спасибо, что помогаете мне быть сильной»
Сама Камила тоже нашла в себе силы подвести итоги своей Олимпиады. В запрещенной соцсети она написала слова благодарности тренерам и всем тем, кто ее поддерживал.
«Не смогла доказать невиновность»
Почти 2 года тянулось расследование допингового дела Камилы Валиевой. Свое решение Спортивный арбитражный суд опубликовал 29 января.
О чем речь в документе? Если кратко: Валиева не смогла доказать, что допинг в ее организм попал случайно, судили ее не как ребенка, а как взрослого, поэтому вынесли самый суровый вердикт — дисквалификация на 4 года. Дата отсчета — 25 декабря 2021 года. Это значит, что все награды, звания и титулы Камилы Валиевой с этой даты аннулированы.
Важный момент: в документе сказано, что суд не принимал никакого решения по Олимпиаде в Пекине. Для этого будет созвана отдельная комиссия.
В течение 30 дней Камила Валиева может подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.
Кому достанутся медали Валиевой?
Если фигуристка не станет оспаривать решение суда, то лишится большей части своих наград. Они перейдут спортсменкам, которых она обходила на турнирах.
Золото чемпионата Европы 2022 года, например, получит Анна Щербакова. Звание лучшей фигуристки России сезона 2021/2022 перейдет к Александре Трусовой.
Ну а золото ОИ-2022 в командном зачете перейдет США. Россия останется без олимпийской медали в фигурном катании.
«Сломать ее трудно»
Одной из первых на приговор Валиевой отреагировала коллега по цеху — Евгения Медведева. Спортсменка, которая была на Олимпиаде в Пекине, поддержала Камилу. По ее словам, те, кто употребляют допинг умышленно, реагируют совершенно иначе, когда нарушение вскрывается.
— Я могу с уверенностью сказать, что Камила Валиева ничего не знала ни про какой триметазидин. И мне очень жаль, что спортсмена, который не совершал никаких ошибок, целенаправленно лишают медалей. Я бы могла привести десятки примеров, когда наши зарубежные атлеты были оправданы в схожих ситуациях, но не буду. Сохраню силы, чтобы крепко обнять Камилу, когда мы увидимся, — написала Медведева в своем аккаунте в запрещенной сети.
Довольно резко свою позицию высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Спортивный арбитражный суд она назвала «мерзавцами» и «свиньями».
— Мерзавцы и беспредельщики. Конечно, нужно подавать апелляцию на это решение. С подонками надо бороться их же методами. В нашей стране Камила сможет выступать. Она сильная девочка и всё сможет. Будь они прокляты, свиньи поганые. Всю злость к нашей стране вымещают на маленькой девочке, — сказала Тарасова в разговоре с РИА Новостями.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров тоже выступил в защиту Валиевой. По его мнению, Камилу сломать сложно.
— Камила уже не маленькая. Она столкнулась с этой историей на Олимпиаде в Пекине, так что сломать ее трудно. Не знаю, почему такой большой срок дали. Решение принимали не мы, — высказался Костомаров.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил: решение суда вполне было ожидаемым.
— Я этого ожидал. Не понимаю тех людей, которые не ожидали. Дали на всю катушку, медаль у нас отнимут. У нас нулевые отношения с мировым спортом, ничего хорошего ждать не приходится. Камиле Валиевой пожелаю стойкости и мужества, заниматься тем, чем она занималась — телеведущая, будет в шоу кататься, так что не пропадет. Пора снять розовые очки! Ничего хорошего ни в ближайшее, ни в околоближайшее время ждать не стоит. Продолжаем развивать спорт в стране. Никакого чуда не произойдет! Медаль отнимут, — сказал Губерниев в разговоре с Матч ТВ.
Нападающий московского «Спартака», олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук назвал дисквалификацию Валиевой «спортивной трагедией».
— Это спортивная трагедия, потому что девчонка, тем более несовершеннолетняя, попадает в такую историю. Я не третейский судья, чтобы говорить какие-то умные вещи. Но уверен, что люди, которые находились вокруг неё, должны были более внимательно отнестись к подготовке. К сожалению, еще одно неприятное пятно на нашем спорте. Но, надеюсь, мы сделаем выводы и больше такого не повторится, — приводит слова хоккеиста ТАСС.
Мнение высказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Решение суда он назвал политизированным.
— Разумеется, мы не согласны. Если есть какие-то механизмы апелляций, то, безусловно, они должны быть задействованы. Мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца. С моей точки зрения, конечно, политизированное [решение], — цитирует его телеграм-канал Shot.
Официальное заявление сделали в Олимпийском комитете России. Там заверили, что в суде Камилу защищали квалифицированные юристы, которые «все имеющиеся доводы и аргументы» до суда донесли «максимально полно».
— К сожалению, решение CAS — негативное, однако рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения Исполкома МОК, — говорится в официальном сообщении.
В комитете заявили, что нет ни одного факта против Валиевой, а в деле лишь «смехотворные отписки». В частности, претензии ОКР касаются сроков исследования пробы Камилы: тест взяли в декабре 2021 года, но результаты озвучили только в феврале 2022-го.
— По факту российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши, — добавили в комитете.
Тем временем армия фанатов Валиевой пытается поддержать любимую фигуристку: больше 30 тысяч комментариев они оставили под постами фигуристки в соцсетях. Сама Камила пока хранит молчание. Лишь одна публикация появилась в ее соцсетях после того, как стало известно о дисквалификации. Это видео ее выступления, фоном для которой стала песня «Сердце» исполнителя Пасмурный.
* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ