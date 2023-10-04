Футбольный манеж решили построить в Новосибирске — под него отдали часть парка

В Новосибирске на территории парка имени Дзержинского решили построить футбольный манеж.
Администрация города выдала разрешение на строительство первого этапа объекта 29 сентября. Здание разместят в угловой части зеленой зоны на пересечении улиц Авиационная и Рабочей-1. Вокруг находится частный сектор. По данным ЕГРН, на участке площадью более 11 тысяч квадратных метров можно возводить объекты, предназначенные для спорта.
На картах место для застройки числится, как футбольное поле. При этом 25 сентября местный сообщил в отзыве на 2ГИС, что часть парка отдали под стройку, сам участок отделили забором. Судя по кадрам, на территории идут работы.
Крытый стадион строят по МИПу (масштабному инвестиционному проекту), участок под застройку отдали в аренду компании «Альбитофир» в июле 2022 года. Об этом говорится в распоряжении губернатора Новосибирской области. Срок реализации проекта составляет 3 года, разрешение на строительство компания должна была получить в 3 квартале 2022 года, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «АЛЬБИТОФИР» образовано в декабре 2021 года. Генеральный директор компании — Алексей Баскаков, учредители — Денис Логинов (80%) и Ульяна Гордеева (20%). На конец 2022 года чистый убыток организации составил 291 тысячу рублей.
Денис Логинов, владеющий большей частью компании, также владеет половиной организации СЗ «Элит Хаус», на конец 2022 года чистый убыток организации составил 1 тысячу рублей. Кроме того, числится как единственный учредитель ООО «Усть-Каменский карьер» с чистой прибылью в 25,4 миллиона рублей
Как ранее сообщило издание «РБК.Новосибирск», строительство футбольного стадиона оценивается в 120 миллионов рублей. В здании смогут разместить шесть полей для мини-футбола, административно-бытовой корпус с раздевалками, буфет и два больших спортивных зала на втором этаже. Рядом должна появиться парковка для 50 машин и площадка для отдыха.
НГС направил запросы в правительство региона и мэрию Новосибирска, чтобы узнать, как будет выглядеть объект. Связаться с застройщиком не удалось.
Недавно стало известно, что на площади Маркса возле нового ТЦ «Грани» начали строить автомойку.