Футбольный манеж решили построить в Новосибирске — под него отдали часть парка

Крытый стадион строят по МИПу (масштабному инвестиционному проекту), участок под застройку отдали в аренду компании «Альбитофир» в июле 2022 года. Об этом говорится в распоряжении губернатора Новосибирской области. Срок реализации проекта составляет 3 года, разрешение на строительство компания должна была получить в 3 квартале 2022 года, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года.



По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «АЛЬБИТОФИР» образовано в декабре 2021 года. Генеральный директор компании — Алексей Баскаков, учредители — Денис Логинов (80%) и Ульяна Гордеева (20%). На конец 2022 года чистый убыток организации составил 291 тысячу рублей.