«Свело обе ноги, падаешь, сверху — мотоцикл»: новосибирский гонщик потратил миллион на мотоцикл ради победы в соревнованиях

Уже три года как 35-летнего Дениса Куртукова захватила новая страсть — эндуро. Мужчина всегда любил экстремальные виды спорта, но с мотоциклом случилась особая любовь. После первой же поездки он твердо решил купить собственный мотоцикл, научился ездить и не стал медлить с проверкой себя на прочность — в тот же год сибиряк принял участие в любительских соревнованиях и был шокирован тем, насколько это сложный спорт. Корреспонденты НГС поговорили с Денисом про эндуро-культуру в Новосибирске, про соревнования, про препятствия на трассах и преодоление себя.
«Был в шоке — насколько это оказалось сложно»
Денис Куртуков говорит, что занимался экстремальным спортом с детства. В 4 года отец поставил его на горные лыжи и он увлекся настолько, что по сей день продолжает летать по горам на сумасшедшей скорости. С наступлением лета Денис обычно не знал, чем себя занять, и в поисках альтернативы лыжам перепробовал массу разных вариантов: марафоны и полумарафоны, кроссфит, вейк-спорт и в итоге случайно остановился на эндуро.
— Я взял в прокате мотоцикл, мне понравилось. Практически сразу купил себе первый эндуро, начал кататься с друзьями, и в тот же год, в 2020-м, решил попробовать себя на соревнованиях. После был в шоке, насколько это оказалось сложно. Перед соревнованиями два дня шел ливень, трасса превратилась в глиняную кашу. Было два круга: первый я ехал около трех часов, больший процент гонщиков в моем классе на второй даже не поехали, — вспоминает Денис.
Был сентябрь, до закрытия мотосезона еще далеко, но после гонки Денис убрал мотоцикл в гараж и не подходил к нему до следующего года. Говорит, даже смотреть на него не хотел, настолько соревнования его вымотали, и не понимал, зачем вообще они нужны, если можно просто кататься и получать удовольствие.
Эндуристы — большая семья из разных городов
Эндуро — это не про скорость, а про преодоление препятствий на стадионе и в естественном рельефе: горы, камни, валуны, деревья, крутые подъемы и спуски. Дисциплина существует давно, а популярность в нашей стране пришла к ней пару лет назад, когда на рынке появилась китайская техника. Европейские мотоциклы стоят дорого — от 800 тысяч рублей и дороже, а китайский мотоцикл можно купить за 150–200 тысяч рублей.
— Сначала я купил себе «китайца», поездил на нем какое-то время. Потом купил следующий — получше, случайно занял на нем второе место на соревнованиях и вдохновился, решил, что хочу хороший мотоцикл. Поставил себе цель в следующем сезоне участвовать на нем в каждом этапе чемпионата Сибири, — говорит спортсмен.
К слову, новый мотоцикл Дениса — европеец, стоит
— В мотогонках существует три основных класса: бронза — новички и продвинутые новички, серебро — уверенные в себе любители, которые катаются не первый год, и золото — профессиональные спортсмены, которые с детства занимаются мотокроссом. Чтобы перейти из одного класса в другой, нужно по итогу сезона занять первые пять мест на соревнованиях. Я был в бронзе, на следующий год буду участвовать в серебре — очень хочу попасть в пятерку, но это сложно, там серьезные спортсмены, — делится Денис планами.
Существует еще четвертый класс, неофициальный — ветераны, где соревнуются гонщики старше 45 лет: они не принимают участия в чемпионатах, но активничают в мототусовке. Денис рассказывает, что эндуристы — это как одна большая семья из разных городов. Есть и девушки, но их мало, хотя некоторые ловко обходят мужчин на серьезных трассах так, что последние потом пасуют соревноваться.
Средний возраст участников соревнований, по словам Дениса, 33–35 лет, все взрослые люди. Спорт требует финансовых вложений: мотоцикл стоит недешево, экипировка — около
При этом спортсмен разделяет байкеров и мотокроссменов, и эндуристы в этой классификации ближе к последним: им больше нравится гонять по лесу по уши в грязи, чем по ночному городу за
— Что мне особенно нравится в эндуро-тусовке — взаимовыручка и взаимопомощь, которая проявляется на гонках. Часто на трассе есть места, где одному не справиться. Кататься одному вообще опасно, ведь ты можешь упасть и травмироваться. На соревнованиях мы группируемся, помогаем друг другу преодолевать препятствия, несмотря на то что при этом соревнуемся между собой. Это классная атмосфера, — говорит спортсмен.
«Соревнования — это всегда торг»
Всё эндуро в России, со слов Дениса, держится на энтузиазме. Соревнования и чемпионаты устраивают сами гонщики, взнос от участника —
Чаще гонки устраивают в Красноярске, Кемерове или на Алтае — все три локации задействованы в чемпионате Сибири. В Новосибирске раньше тоже проводились этапы, но стало неинтересно: не позволяет рельеф, слишком просто. Денис говорит, что новосибирских гонщиков из-за этого называют равнинными.
Сибиряку нравится дух соперничества, поэтому он принимает участие в соревнованиях. Денис честно говорит о том, что хочет побеждать.
— В этом свой кайф, соревнования — это не только про азарт и желание победы, но еще и про преодоление себя. Несколько раз за гонку происходит торг, ты думаешь: зачем мне всё это нужно, может быть, сойти и пойти домой, силы заканчиваются. Но открывается второе дыхание, потом третье. Ты хочешь остановиться, но не останавливаешься — это происходит само собой, — объясняет гонщик. — Захватывает адреналин. Нужно уметь распределять свои силы: если лететь со старта, силы закончатся быстро, а впереди еще половина пути.
Многие уходят с трассы. На одном из этапов чемпионата Сибири, который проходил на Манжерке, в классе Дениса стартовало около 70 человек, а финишировало только 15.
— Гонка может длиться и 3 часа, и 5 часов, и даже все 10 часов. За это время можно отдохнуть, попить чай, кто-то ремонтируется — случается разное. Бывает так, что свело обе ноги сразу, ты падаешь, сверху на тебя — мотоцикл. Лежишь, ждешь пока отойдет, встаешь и едешь дальше. Падаешь сотни раз. Порой думаешь: «Да пошло оно всё лесом, уже 50 человек обогнали, смысл дальше лететь?» Но всё равно встаешь и едешь, — описывает Денис гонки.
Первый этап может быть в лесу, второй — круг с препятствиями по кольцу. Денису больше нравится «кольцевать»: так становится понятнее, где начало, где конец. По прямой трассе, бывает, едешь, и конца и края не видишь, ждешь финиша за каждым подъемом, а его всё нет.
В правилах прописано, что спортсмены должны помогать друг другу: бывают такие подъемы, что одному физически невозможно забраться — кооперируются, затаскивают. Никто не дерется за победу: в любом случае тот, кто едет лучше, уедет вперед. Важно, чтобы техника была готова. Мотоциклы врезаются в деревья, падают с горы — смотреть на это больно, но приходится принимать: такой спорт, ничего не поделаешь.
— Психологически и физически тоже нужно быть готовым. Нам уже не по 18 лет, нужны крепкое здоровье и хорошая подготовка. Так как мы любители, супертехники у нас нет, больший процент успеха — физическая форма, — объясняет спортсмен.
Денис дополнительно занимается в зале с тренером, упражнения больше направлены на выносливость, ближе к кроссфиту. Рассказывает, что тренер не всегда понимает, какие нагрузки ему давать, потому что на трассе потом они всегда разные: то по прямой едешь, то в гору карабкаешься, то мотоцикл падает, и его нужно поднять, затащить в гору, залезть на него завести. Пульс скачет постоянно.
Мототренировки обычно длятся около двух часов. Тренер придумывает задания: круг с препятствиями, ехать без остановки полчаса. В Новосибирске есть несколько стадионов для занятий: в Пашино, эндуро-парк в Кольцово, где трасса уходит в лес (раньше она была одним из этапов на чемпионате Сибири), и недалеко от Толмачево — тренер Дениса сделал эту площадку сам.
Чувство свободы и ощущения полета?
Нередко мотоциклам приписывают некую романтику — лететь в даль, словно на крыльях ветрах, так обычно поют в песнях. Денис согласен лишь отчасти: всё-таки эндуро про другое, особенно когда ты спортсмен.
В подготовке к гонкам свой кайф, хотя бывает, что на том же Алтае можно просто мчаться вперед, смотреть на красивые виды, выбирать гору, на которую хочется заехать, — и уже можно говорить про чувство свободы.
«Буду потихоньку учить сына»
Жена Дениса поддерживает увлечение мужа, любит ездить с ним на соревнования — ей тоже нравится их атмосфера.
— Мы все приезжаем с женами и детьми, те, кто постарше, тоже уже на мотоциклах, на детской трассе. Спорт располагает к дружбе семьями, — говорит спортсмен.
Сын Дениса еще слишком маленький, чтобы садиться на мотоцикл, но мальчик уже проявляет интерес — с восторгом смотрит на папу и обожает видео с мотогонок. Жена спортсмена, признаётся он, каталась: он ее учил, и ей понравилось. Но потом он купил новый мотоцикл, Денис о нем говорит, что он резкий, и с него можно улететь, если кататься не умеешь — опасно.
— Сына буду потихоньку учить, когда подрастет, начну с беговела, — делится сибиряк.
О планах и мечтах
Уже который год подряд в Новосибирске не проводят мотогонки на эндуро по вполне логичной причине: не повезло с рельефом, нет места, где можно было бы проложить подходящую трассу. При этом из нашего города всегда самая большая делегация на соревнованиях.
— У меня есть мечта-цель создать в Новосибирской области место для активного отдыха горнолыжников, эндуристов, снегоходчиков, квадроциклистов. Чтобы все эти люди могли приезжать с семьями, кататься и отдыхать в свое удовольствие. Место, где можно проводить сборы, соревнования и просто качественно отдыхать, — говорит Денис Куртуков.
В Маслянинском районе, в районе Юрманки неплохой рельеф, который можно превратить в достойную трассу. Но, по словам Дениса, новосибирским эндуристам не хватает финансирования и поддержки от власти, представители которой не признают этот вид спорта и оттого не дают согласование.
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