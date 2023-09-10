«Свело обе ноги, падаешь, сверху — мотоцикл»: новосибирский гонщик потратил миллион на мотоцикл ради победы в соревнованиях

«Был в шоке — насколько это оказалось сложно»

Денис Куртуков говорит, что занимался экстремальным спортом с детства. В 4 года отец поставил его на горные лыжи и он увлекся настолько, что по сей день продолжает летать по горам на сумасшедшей скорости. С наступлением лета Денис обычно не знал, чем себя занять, и в поисках альтернативы лыжам перепробовал массу разных вариантов: марафоны и полумарафоны, кроссфит, вейк-спорт и в итоге случайно остановился на эндуро.

— Я взял в прокате мотоцикл, мне понравилось. Практически сразу купил себе первый эндуро, начал кататься с друзьями, и в тот же год, в 2020-м, решил попробовать себя на соревнованиях. После был в шоке, насколько это оказалось сложно. Перед соревнованиями два дня шел ливень, трасса превратилась в глиняную кашу. Было два круга: первый я ехал около трех часов, больший процент гонщиков в моем классе на второй даже не поехали, — вспоминает Денис.