Главное — не упасть: 10 захватывающих снимков с велогонки в парке «Арена», куда съехалась толпа спортсменов

Сотрудники Госавтоинспекции Дмитрий Байдуга и Александр Шабалдин погибли 25 мая 1973 года на трассе Новосибирск — Павлодар. Автоинспекторы на «Москвиче» возглавляли колонну из 170 участников двухдневной велогонки, которые ехали в Новосибирск. Навстречу им ехал «Запорожец», его пытался обогнать гружённый щебёнкой автомобиль «Колхида». Поняв, что грузовик остановиться не успеет, Байдуга и Шабалдин подставили под удар борт своей машины и предотвратили столкновение «Колхиды» с колонной велосипедистов. Сами инспекторы погибли и посмертно были награждены орденом Красной Звезды.

