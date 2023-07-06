Главное — не упасть: 10 захватывающих снимков с велогонки в парке «Арена», куда съехалась толпа спортсменов

6 июля в парке возле нового ЛДС собрались десятки велосипедистов. Сегодня прошел групповой этап 37-ых Всероссийских соревнований по велосипедному спорту, посвященных памяти погибших автоинспекторов Дмитрия Байдуги и Александра Шабалдина. Посмотреть на соревнования под палящим солнцем приехали корреспонденты НГС.
Сотрудники Госавтоинспекции Дмитрий Байдуга и Александр Шабалдин погибли 25 мая 1973 года на трассе Новосибирск — Павлодар. Автоинспекторы на «Москвиче» возглавляли колонну из 170 участников двухдневной велогонки, которые ехали в Новосибирск. Навстречу им ехал «Запорожец», его пытался обогнать гружённый щебёнкой автомобиль «Колхида». Поняв, что грузовик остановиться не успеет, Байдуга и Шабалдин подставили под удар борт своей машины и предотвратили столкновение «Колхиды» с колонной велосипедистов. Сами инспекторы погибли и посмертно были награждены орденом Красной Звезды.
Впервые соревнования в память о погибших проводятся на площадке вокруг ЛДС «Сибирь-Арена». Турнир рассчитан на три дня - 5,6 и 7 июля.
Всего в соревнованиях участвуют 68 спортсменов из Новосибирской области и еще пяти близлежащих регионов. Соревнования по велоспорту стали тестовым мероприятием для площадки парка «Арена». По словам организатора Юрия Почекунина, изначально планировалось создать место, которое помогло бы не останавливать движение в городе во время соревнований.
— При проектировании предусматривалось проведение подобных мероприятий на данной территории: как велосипедных, так и легкоатлетических. Площадка нужна, чтобы избежать перекрытия магистральных улиц и не создавать проблем для жителей города. Сейчас мы, как организаторы, смотрим на возможные недочеты, которые могут возникнуть, — рассказал корреспонденту НГС Юрий Почекунин.
Вчера проходил индвидуальный этап гонки, сегодня — групповой. 7 июля спортсмены попробуют свои силы в «критериуме» - кольцевой гонке.
На трассе есть прямые участки для разгона и виражи, проверяющие технику прохождения.
В индивидуальной гонке спортсмены ехали 15 километров. Во время группового этапа расстояние увеличилось: до 50 км для юношей и до 30 км для девушек.
По словам Варвары, одной из участниц гонки, самое сложное в групповых соревнованиях — прохождение разворота. Спортсменам нужно не упасть, не завалиться в группе и остаться в «пачке» при ускорении после разворота.
Помешать прохождению дистанции может сильный ветер. Гонка позволяет присвоить разряд кандидата в мастера спорта, а также выиграть медали всероссийских соревнований.
Во время индивидуального заезда выявить победителя помогал чип, фиксирующий время прохождения дистанции. В групповой гонке чемпион определяется по финишу — выиграет тот, кто быстрее пересечет черту.
Награждение спортсменов пройдет 7 июля в 16:00. В следующем году к всероссийским соревнованиям организаторы планируют добавить первенство и чемпионат области, любительские и ветеранские заезды.
Недавно мы рассказывали, как прошел VK Fest в парке «Арена», а до этого там же открыли скейт-парк.