С QR-кодами и антивандальными тренажерами: НГС посмотрел, как выглядит умная спортивная площадка, — фото с открытия

По словам министра, пространство для тренировок будет доступно для всех жителей города вне зависимости от их возраста. Создание подобного тренировочного сектора — еще один мотив записаться в секцию лыжного спорта на базе «Красное знамя». Также место станет центром притяжения для жителей близлежащих домов.



Ранее сообщали, что конкурс на строительство этой умной площадки был объявлен в октябре.

