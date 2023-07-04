С QR-кодами и антивандальными тренажерами: НГС посмотрел, как выглядит умная спортивная площадка, — фото с открытия

4 июля в Новосибирске на территории лыжной базы «Красное знамя» на улице Тимирязева открыли умную спортивную площадку.
Название площадка получила из-за своей многофункциональности — она совмещает беговые дорожки, пространства для занятий игровыми видами спорта, антивандальные тренажеры и воркаутные площадки. Корреспонденты НГС побывали на открытии и посмотрели, как выглядит объект.
В центре площадки установлена хоккейная коробка. Летом внутри нее расположены баскетбольная и волейбольная площадки, также есть поле для мини-футбола. Рядом с коробкой находятся стол для настольного тенниса, турники и тренажеры.
Главная особенность умной площадки — наличие QR-кодов рядом с каждым тренажером. Отсканировав их, можно получить комплекс упражнений для тренировки.
— Помимо огромного перечня спортивного функционала, здесь расположена система Wi-Fi — свободный доступ имеет любой человек со смартфоном. Около каждого тренажера находится QR-код. Если его отсканировать, то можно перейти по ссылке на видеопомощника. Он покажет, на какие группы мышц тренажер направлен и как правильно их развивать, — рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
По словам министра, пространство для тренировок будет доступно для всех жителей города вне зависимости от их возраста. Создание подобного тренировочного сектора — еще один мотив записаться в секцию лыжного спорта на базе «Красное знамя». Также место станет центром притяжения для жителей близлежащих домов.
Ранее сообщали, что конкурс на строительство этой умной площадки был объявлен в октябре.