«Умную» спортивную площадку построят в Новосибирске — почему она так называется
За подготовку территории для строительства площадки готовы заплатить 24,7 миллиона рублей
В Новосибирске объявили новый аукцион на подготовку территории для строительства «умной» спортивной площадки в Заельцовском районе на улице Тимирязева, дом № 5. По данным сайта госзакупок, подрядчику готовы заплатить 24,7 миллиона рублей.
Аукцион объявили 12 октября. Заявки на участие в торгах принимают до 20 октября. Средства на подготовку территории и будущего строительства площадки выделили из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».
По данным аукционной документации, площадка должна включать в себя хоккейную коробку, внутри которой будут располагаться баскетбольная и волейбольная площадки, а также поле для мини-футбола.
— «Умная» она потому, что в ней соединены, так сказать, все виды спорта, в ней можно и бегать, и прыгать. Заниматься на ней смогут все желающие. Вокруг хоккейной коробки сделают беговые дорожки, а также установят площадки для воркаута и трибуну на 100 мест, — сообщила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
По словам заместителя мэра, после заключения контакта подрядчик должен подготовить территорию в течение 40 дней. Строителей для возведения площадки начнут искать сразу после завершения аукциона.
В начале августа в Заельцовском парке открыли скейт-парк. Отметим, что до 2019 года скейт-парк функционировал на Михайловской набережной, но из-за реконструкции парка «Городское начало» его переместили.