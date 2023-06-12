Королева фридайвинга. История Натальи Молчановой, навсегда оставшейся в море (тело спортсменки не нашли)

Наталья всерьез занялась фридайвингом только в 40 лет — в возрасте, когда карьера большинства спортсменов заканчивается. Разошлась с мужем, дети выросли и надо было куда-то деть энергию — тут она узнала о еще новом для России виде спорта. Методик в стране не было, а иностранные спортсмены неохотно делились своими наработками, поэтому Наталье пришлось изучать всё самостоятельно.



Уже в первый год на чемпионате России — 2003 она установила рекорд по нырянию в ластах в длину. А после Наталью было не остановить — она устанавливала новые рекорды во всех дисциплинах этого вида спорта, а потом сама же их улучшала.

