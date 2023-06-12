Королева фридайвинга. История Натальи Молчановой, навсегда оставшейся в море (тело спортсменки не нашли)

Наталью Молчанову во всем мире называли королевой фридайвинга за ее выдающиеся достижения в этом виде спорта: она установила больше 40 мировых рекордов, на одном вдохе погружалась на глубину больше ста метров и задерживала дыхание больше чем на 9 минут. Об уникальной спортсменке рассказали наши коллеги из Woman.ru.
Удивительную историю спортсменки и подробности ее трагической гибели в море смотрите в коротком видео выше.
Наталья всерьез занялась фридайвингом только в 40 лет — в возрасте, когда карьера большинства спортсменов заканчивается. Разошлась с мужем, дети выросли и надо было куда-то деть энергию — тут она узнала о еще новом для России виде спорта. Методик в стране не было, а иностранные спортсмены неохотно делились своими наработками, поэтому Наталье пришлось изучать всё самостоятельно.
Уже в первый год на чемпионате России — 2003 она установила рекорд по нырянию в ластах в длину. А после Наталью было не остановить — она устанавливала новые рекорды во всех дисциплинах этого вида спорта, а потом сама же их улучшала.
— Расслабление психическое — основа фридайвинга, — говорила Наталья. — И если мы хотим успешно научиться двигаться под водой, то мы должны это делать расслабленно, не напрягаясь и не достигая какой-то цели.
Сын Алесей пошел по стопам Натальи. Их, пожалуй, самым ярким погружением стало успешное прохождение Голубой дыры в Дахабе, которую называют «кладбищем дайверов».
Наталья не только покоряла новые глубины, но и учила других спортсменов по собственной методике.
2 августа 2015 года на отдыхе 53-летняя Наталья Молчанова отправилась с друзьями понырять у берегов Испании. Это были не соревнования и не тренировка — погружения для удовольствия. Наталья нырнула, через время показалась на поверхности воды метрах в 60 от предполагаемого места всплытия и снова скрылась уже навсегда. Тело Натальи Молчановой так и не нашли — стихия забрала ее и не вернула обратно.