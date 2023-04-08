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Фоторепортаж

Сплавили на выходные: 60 новосибирских подростков устроили гонки на маленькой речке

В Искитимском районе прошло первенство по спортивному туризму на воде

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Соревнования проходят в поселке Ургун на реке Шипуниха

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С 7 по 9 апреля в Новосибирске проходят региональные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях. Каждый год они проходят в поселке Ургун Искитимского района. Среди участников — молодые люди до 21 года.

— Идет первенство Искитимского района по спортивному туризму на водных дистанциях. Сейчас стартует 31 экипаж, 62 человека. Позже еще народ будет сплавляться на байдарках, — рассказал НГС директор станции юных туристов Искитимского района Александр Анохин.

Перед началом соревнований спортсмены разбили небольшой лагерь

Перед началом соревнований спортсмены разбили небольшой лагерь

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Участники выступали в двух дистанциях: на двухместных катамаранах и четырехместных

Участники выступали в двух дистанциях: на двухместных катамаранах и четырехместных

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Попробовать свои силы на первенстве могут парни и девушки от 14 до 21 года

Попробовать свои силы на первенстве могут парни и девушки от 14 до 21 года

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На дистанции стоят ворота, через которые участникам нужно пройти

На дистанции стоят ворота, через которые участникам нужно пройти

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Прохождение с берега оценивают судьи

Прохождение с берега оценивают судьи

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По словам директора станции юных туристов Искитимского района Александра Анохина, в этом году воды в реке мало

По словам директора станции юных туристов Искитимского района Александра Анохина, в этом году воды в реке мало

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Даже небольшие областные речки могут быть опасными. Поэтому все участники надевают специальную экипировку

Даже небольшие областные речки могут быть опасными. Поэтому все участники надевают специальную экипировку

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Победителей определят после 9 апреля

Победителей определят после 9 апреля

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Затем они отправятся на первенство СФО

Затем они отправятся на первенство СФО

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Соревнования по водному туризму традиционно проходят в Новосибирской области во вторые выходные апреля. Обычно их устраивают на Шипунихе. Но подходящие места для сплавов в регионе еще есть на реке Буготак в Тогучинском районе и на реке Суенге в Маслянинском районе.

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