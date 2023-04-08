Сплавили на выходные: 60 новосибирских подростков устроили гонки на маленькой речке

С 7 по 9 апреля в Новосибирске проходят региональные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях. Каждый год они проходят в поселке Ургун Искитимского района. Среди участников — молодые люди до 21 года.
— Идет первенство Искитимского района по спортивному туризму на водных дистанциях. Сейчас стартует 31 экипаж, 62 человека. Позже еще народ будет сплавляться на байдарках, — рассказал НГС директор станции юных туристов Искитимского района Александр Анохин.
Соревнования по водному туризму традиционно проходят в Новосибирской области во вторые выходные апреля. Обычно их устраивают на Шипунихе. Но подходящие места для сплавов в регионе еще есть на реке Буготак в Тогучинском районе и на реке Суенге в Маслянинском районе.